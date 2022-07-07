傾聽內心的聲音 心理健康假成疫外潮流

【文／林宏翰 （中央社駐洛杉磯記者）】

疫情就像放大鏡，讓社會中原本已經存在的問題變得更加棘手，心理健康就是一例。特別是身處疫情重災區的美國，長時間籠罩在防疫疲乏、爆表的染疫風險下，無論是居家隔離悶出病來，或是在人力吃緊下過勞工作，職場員工承受的身心煎熬遠大於承平時期，使得心理健康假這種需求成為話題焦點。

「不OK也很OK」 關照內心走出情緒低谷

「你一腳踢起了樹葉，魔法消失了。他們告訴我，你的藍天轉成灰色。他們告訴我，你的熱情已經枯竭⋯⋯」2005年發行，丹尼爾．帕德（Daniel Powter）這首《Bad Day》唱出人們陷落情緒低谷的心聲，歌詞好像在說「我懂你」一樣撫慰人心，MV在YouTube影音平台獲得2億次點閱。

這首《Bad Day》似乎不會退流行，專輯發行10多年後，全球飽受COVID-19病毒摧殘下，這首歌歷久彌新，似乎在說「當你覺得日子遭透了，你並不孤單」。不幸中的大幸，心理健康在這個時代獲得廣泛的重視，當你一天諸事不順「You had a bad day」，你大可請假一天。即便你是全球頂尖運動明星，在最高殿堂的賽事因為感覺不對而退賽，不但不奇怪而且關照自己的內心正是現今潮流。

2021年一個接一個運動員站出來，把心理健康議題推上檯面，激起更多討論。網球明星大坂直美退出法國公開賽說出「不OK也很OK」。在體操界擁有天后地位的拜爾絲（Simone Biles）在東京奧運勇敢退賽，寧可放棄獎牌也不勉強自己，使世人重新反思競技的意義，《時代》雜誌盛讚：「現今世界，人們不再只以賽場上的勝負來衡量一名運動員的影響力。」

疫情期間上班壓力山大 Nike放員工一週假減壓

同樣的，當你在職場上覺得一切都不對勁的時候，適度給自己放一個假、傾聽自己內心的聲音，在現今這個時代，不僅不需要承受同事的異樣眼光，這甚至是對公司、對團隊都正面加分的決定。

全球體育用品龍頭Nike從企業的角度採取行動，推出了營利心態難以理解的「心理健康假」。2021年8月底，Nike高層宣布企業總部將關閉一整個星期，向員工傳達一個簡單的訊息，「利用這個時間好好放鬆、釋放壓力，與自己所愛的人共度時光」，唯一要求是「不要工作」。Nike高層在公開信說，公司能夠體會員工在疫情期間上班遭遇的困難，「這一兩年間，維持工作表現與心理健康的關鍵是，找時間讓自己休息、重新調整心情」。

情緒小感冒莫輕忽 美校園啟動心理健康假

「我們都是有血有肉的人，活過這一場令人痛苦不堪的浩劫。」COVID-19疫情帶來全球性的創傷經驗，成本考量、營利掛帥的跨國企業在這艱難時刻反而展露人性化的一面。除了大型企業帶頭，2021年開始，全美的學校體系從幼兒園到高中陸續推動「心理健康假」，讓學童與教職人員暫時喘息，放幾天假以舒緩緊繃的情緒。

青少年面對新的學期、新的同學壓力已經夠大，疫情讓這一切更不容易。俄勒岡州的教育主管機關告訴學生，當你覺得焦慮、壓力山大的時候，每三個月有五次的心理健康假可以使用，在家裡調適心情也不必假裝生病或編理由。教師告訴學生，別忽視心情低潮，這些看似情緒上的小感冒有時候可能是攸關性命的求救訊號。

請心理假沒那麼簡單 友善職場環境待健全

每年5月是美國「全國心理健康意識月」（Mental Health Awareness Month），美國勞動部在今年5月25日提醒雇主，根據聯邦法案，包括焦慮和憂鬱等心理健康問題都可視為嚴重的健康問題。法案保障員工最多12週的留職停薪，讓員工處理自身或家人的嚴重健康問題。

從聯邦政府到地方學區，從運動明星到大型企業，美國社會對心理健康的重視程度似乎在這一兩年間達到高點，不過心理健康假在工作職場邁向全面落實仍然有一段路要走，在法律制度之外還有人與人互動的層面。

作家卡巴絲（Marisa Kabas）在推特上發問：「你是否曾因心理健康問題想要請假，但是因為太難以啟齒，所以只好假裝是別的原因？」推文引起上千則留言迴響，很多人請假沒有講出真正理由，或者感覺很不自在，迫於壓力而說謊，還有更多人從來沒有關注自己的心理健康，沒想到為此休假。

美國人力資源專家指出：「通常來說，雇主准假與否不是真正的問題。真正的問題是，員工開口請假的時候是否感覺很自在。」若要健全職場對心理健康的重視，營造一個讓員工能夠放心請假、不必擔心秋後算帳的環境，是雇主必須努力的方向。（完）