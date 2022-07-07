美國奶粉缺貨亂陣腳 拜登期中考前急解題

文／林沂鋒 （中央社副主任編譯）】

美國今年初的嬰兒奶粉短缺，被美國有線電視新聞網（CNN）形容為一場「完美風暴」。

疫情缺工奶粉又被召回 供需失衡價格飆漲

嬰兒奶粉缺貨，最初是因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成缺工等問題所導致；接著在2月，因為兩名嬰兒喪命，奶粉製造商亞培（Abbott）宣布「自願召回」密西根廠生產的產品，讓情況更加惡化。

世界經濟大國卻面臨無法供應新生兒基本營養的困境，除了引發美國健保系統失能的質疑外，更是總統拜登在11月期中選舉前的政治難題。

美國市場販售的配方奶粉選擇不多，以美強生營養品公司（Mead Johnson Nutrition Co.）生產的Enfamil和亞培公司生產的心美力（Similac）兩個品牌為主，這一次問題就出在心美力的嬰幼兒配方奶粉供貨拉警報。

美國在今年2月發生兩名嬰兒死亡事件，亞培宣布關閉工廠，並「自願召回」其密西根工廠生產、疑似遭細菌汙染的配方奶粉。隨後的調查證明這個品牌並無問題，但召回與停產已影響一大部分的市場供給，產能遲遲無法全然恢復，截至5月中，美國嬰兒配方奶粉缺貨達43％，遠高於4月的30％與1月的23％。

讓整個情勢雪上加霜的是，亞培除生產自家品牌心美力嬰兒配方奶粉，並為銷售美國市場的其他品牌奶粉代工。亞培工廠停產超過三個月，加上生產配方奶粉的原物料、包裝仍普遍遇到供應鏈的問題，導致美國貨架上的庫存枯竭。

供應出問題也帶動父母們搶購奶粉，家長們必須付出更高的購買成本，線上販售的奶粉價格已上漲一到三倍。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）調查，約五分之一嬰兒在出生後頭兩天必須喝配方奶；出生三個月大的寶寶僅有不到一半喝全母奶，而要以配方奶補充。另外，配方奶粉對許多家庭來說是必需品，特別是低收入家庭，由於母親在分娩後幾乎得立即重返工作崗位，因此難以餵母乳。

生產鏈過度集中三廠進口品因標籤包裝被禁美國婦女、新生兒和兒童協會（National WIC Association）指出，美國配方奶粉市場過度集中是問題之一，僅有三家廠商競標為WIC輔助計畫的100萬嬰兒提供配方奶粉。另外，美國食品暨藥物管理局（FDA）目前禁止大多數外國嬰兒配方奶粉進口，包括歐洲製造的產品，並非基於健康考量，而是在於標籤和包裝標準。

監督食品安全的非政府組織「食品和飲水觀察」（Food & Water Watch）主管史塔巴克（Amanda Starbuck）說，這場危機顯現出整個食品生產鏈極度集中的問題，95%的配方奶粉市場掌控在三家美國公司手中。她說：「如果我們談論的是汽水或薯條，那麼重要性就小得多，但當我們講的像是奶粉等必需品時，事態就很嚴重。」

奶粉短缺的問題不僅讓美國家長愈來愈焦急，也在11月期中選舉前成為總統拜登的政治難題。因應奶粉缺乏，白宮表示，國防部「將像COVID-19疫情最初幾個月載運各種用品那樣，利用與商務貨運航空公司的合約，從符合食品暨藥物管理局安全標準的國外製造廠運回奶粉」。

白宮稱這項措施為「空運奶粉行動」（Operation Fly Formula），並表示：「繞過常規空運路線，將加速奶粉進口和分銷，在製造商繼續增產的同時提供即時支援。」

眼見父母憂慮日漸加深，5月22日一架美國軍機載著超過7萬磅（約32公噸）急需的配方奶粉，從德國運抵美國印第安納州一座機場。

奶粉之亂衝擊難輕忽 拜登親自推文運送進度

美國總統拜登當時正在亞洲展開五天的訪問行程，他在日本從推特（Twitter）發文談到這架貨機表示：「我們的團隊日以繼夜工作，為所有需要的人取得安全的配方奶粉。」拜登又在稍晚更新的推文指出，第二批配方奶粉已在空運送往美國的路途上。

他還提到：「未來幾天，貨機與卡車運輸將一起出動送貨，而我也會繼續為大家報告最新消息。」總統親自向大眾報告配方奶粉運送的進度，這一波奶粉之亂的衝擊力道絕對不容小覷。

解鈴仍須繫鈴人，美國亞培嬰兒配方奶粉工廠關閉導致全美供應嚴重短缺之後，終於在6月4日宣布恢復生產。亞培在聲明中表示，位於密西根州史特爾吉斯（Sturgis）的工廠已符合政府規定，達到重新開放的衛生要求，將開始生產EleCare以及其他特殊代謝配方奶粉，因奶粉缺貨陷入恐慌的家長可望暫時鬆一口氣。

這場「奶粉之亂」的完美風暴，在美國政府介入下似乎落幕，不過美國媒體認為，這些作為僅是治標不治本，由於廠商在生產和配送的途中，仍有可能發生不可預期的意外，例如新一波疫情再爆發，擾亂供應鏈；或是工廠汙染導致產品召回等。再加上奶粉市場仍由少數企業壟斷的現況並沒有改善，再次發生供應短缺，恐怕也只是早晚的問題。（完）