沒有蘋果的蘋果麵包 懷舊滋味傳香數十載

【文／蘇木春 （中央社記者）】

提到「劉麵包」這個名字，對老台中人來說非常熟悉，但只要提到「蘋果麵包」，相信大部分的台灣人都聽過，小時候可能也都吃過它的滋味，卻不知道「蘋果麵包」其實是出自「劉麵包廠」的創辦人劉哲基之手。

劉麵包廠目前有台灣台中總店、彰化分公司以及美國、中國青島分公司，走進位於台中市西區向上路的劉麵包廠，樸實無華的外觀，招牌僅用紅底白字寫著「劉麵包廠、國際標準」等幾個字，不起眼卻藏著深深的故事。

走進店內，不見鋪張的裝潢，店內乾淨整齊明亮，就像走進小時候印象中的雜貨店，貨架上除擺放招牌的蘋果麵包，另外還有劉哲基拿手的香蕉蛋糕、各式手工餅乾，甚至標榜低糖健康的全麥太陽餅。

採訪這天，高齡96歲的劉哲基身著正式服裝，原本坐在椅子上的他見到記者來訪立刻起身，先是慎重地舉手行軍禮，記者也趕忙回禮，劉哲基見狀發出爽朗笑聲，惹得在場人哈哈大笑。接著他拿出軍服、模型長槍向記者展示，述說以前白手起家的故事。

鬼門關前走一遭 退役少校開啟麵包人生

劉哲基說，他原籍是中國山東省高密縣人，年僅10多歲時在中日抗戰時期，就曾躲在山上打游擊戰，抗戰過後游擊隊改組，在中國共產黨八路軍的節節進逼下，他被迫遠離家鄉、流落在外，最後因為飢餓無法生存而加入國軍，成為正規軍人參加國共內戰。

民國38年，劉哲基自青島轉進台灣，又曾赴海南島增援廣州，接著又因戰事撤守海南島，39年來台落腳。但剛來到台灣不久，劉哲基卻被發現感染嚴重肺病第三期，被醫生判定只能再活兩個月，後續他便被送到軍醫院治療，身體不適讓他多次萌生輕生念頭。

所幸在劉哲基的意志力與宗教信仰支持下，病情逐漸穩定，他接著被轉往嘉義縣竹崎鄉灣橋肺病療養院（現今台中榮民總醫院灣橋分院）治療，且一住就是四年，碰巧劉哲基的病房就在醫院太平間隔壁，每天看著遺體被抬進抬出，讓他心中更無比堅定要將病養好，最後也奇蹟似的痊癒出院。

民國48年5月，劉哲基因傷病，申請以陸軍政戰少校的軍階退伍，並前往台中定居。他說，當時也從沒想過要做生意，但生活總需要糊口的工作，他的好友加拿大籍傳教士富力農建議，可以批購麵包賣給外僑，他便開始騎著單車，將批購來的麵包販賣給駐台美軍，賺取微薄差價過生活。

當時，美軍駐守台灣，每天需要採購大量麵包作為日常主食，但有一天，美軍顧問團的醫師質疑劉哲基的麵包來源，並指出麵包經過檢驗通報不可食用，劉哲基從此幾乎沒有生意，生活陷入困境。

但事後，該名醫師告訴劉哲基，如果生產的麵包可以符合美軍所要求的衛生環境與標準，就可以繼續供應。當時的他有興趣設廠卻沒有資本與製作技術，劉哲基的牧師好友便建議可以找人小額投資，待開業後再以麵包支付抵債。

化危機為轉機 劉麵包廠的誕生與考驗

劉哲基說，他當時就想，這真是一個好方法，便開始邊向友人小額籌措資本，邊找地設廠、採購烘焙設備與招募麵包師傅，並按照美軍顧問團的規定設計國際標準麵包廠。

廠房設置完成後，劉哲基在美軍採購人員指導下，依照美方提供的配方，從和麵、烘焙等基本功學起，製作出符合條件的產品，開始供應駐台美軍每日所需的麵包、蛋糕與吐司。

提到現在店內仍銷售長紅的「香蕉蛋糕」，劉哲基指出，當時剛設廠，一名美軍新聞處長的妻子，見台灣盛產香蕉，便教他將香蕉搗成泥狀後，加入麵團烘焙成香蕉蛋糕，扎實的口感與貨真價實的香蕉風味，不只深獲美軍喜愛，不少台灣民眾也慕名而來，在黑白電視機的年代，還曾引來電視台採訪。

此外，當時台灣因為戰後物資缺乏，吐司都是採切片販售，但美軍重視食品安全，且吐司切片賣有衛生疑慮，加上流失水分影響口感，要求吐司採一整條供應，劉哲基便也在店內販售一整條未切片的吐司，意外引起台灣民眾搶購，帶來另類商機，但是好景不常，民國67年12月「台美斷交」，隔年在台美軍陸續撤離，主要供應美軍的劉麵包廠生意一落千丈，劉哲基與妻子坐在店內一籌莫展，他認為，生路要自己去尋找，便與妻子分頭開著麵包車，穿梭在大街小巷沿途叫賣。

劉哲基還用自己當招牌，以濃濃的山東口音錄音「劉麵包來了！劉麵包來了！」沿途播放，叫賣聲透過擴音器宣傳，格外引人注意，也成為四、五年級生，老台中人的成長記憶。

不「蘋」凡的國民麵包 起名由來耐人尋味

至於店內的招牌「蘋果麵包」，劉哲基說，當時美軍撤離後，店內幾乎沒有生意，在外叫賣也賺不了多少錢，便認為應該要開發適合普羅大眾口味的麵包，他甚至還前往日本考察當地的麵包文化。

劉哲基發現，日本有一款名為「脫水麵包」的產品，吃起來口感扎實帶有小麥香氣，且在保存上較為便利，便決定引進台灣製作販售，一開始跟日本人一樣取名為脫水麵包，卻乏人問津，當時蘋果是富貴的象徵，劉哲基便決定改名為蘋果麵包。

「蘋果麵包沒有蘋果！」劉哲基說明，蘋果麵包用小麥胚芽與雞蛋長時間發酵，並加入老麵與水提升口感，沒有添加任何香精與添加物，麵團必須透過多次揉壓，增加彈性後再送入烤箱烘烤。

劉哲基指出，當時飲料「蘋果西打」在台灣廣告打很大，他順勢將「脫水麵包」改名為「蘋果麵包」，且相對其他麵包品項更為經濟實惠，果然一推出便引發民眾排隊購買，也讓麵包廠的生意逐漸好轉。

記者採訪時，一名68歲的老顧客也到店內購買蘋果麵包，他表示，蘋果麵包百吃不厭，尤其特愛剛出爐的口感，咬入口表皮鬆軟、口感綿密，香氣醇厚不膩口，大人小孩都很喜愛。

隨著時光前進，劉哲基對於招牌的蘋果麵包也不斷推陳出新，雖然已不再親手做麵包，但他時常絞盡腦汁與師傅討論配方，研發新款麵包，蘋果麵包至今已有五種不同口味，甚至因應潮流加入水果或燕麥，以及加入蘋果餡推出的「真蘋果麵包」。

「健康最重要！」劉哲基說，年輕時在鬼門關走一遭，深知健康的重要性，並體認到生命的可貴，至今他仍每天寫日記，認真地活每一天。在劉麵包廠的官方網站上，甚至還有「劉伯伯心情隨筆」專區，時常分享他的所見所聞，並將他的樂觀與開朗持續向世人分享。 （完）