日本紅豆麵包始祖 天皇也讚不絕口的美味

【文／楊明珠 （中央社駐東京記者）】

日本麵包業界不斷有新商品推出，包括高級生吐司、講究「萌斷面」的水果三明治等，話題不斷。麵包最早引進日本是在日本的戰國時代（1467-1590）；而日本訂每年4月12日為麵包紀念日，則與鴉片戰爭有關。

萌斷面水果三明治爆紅 日式創意讓老外稱奇

紅豆麵包、菠蘿麵包、咖哩麵包等已成為日本人喜愛的國民美食，不過日本麵包店卻很少賣蔥花麵包、奶酥麵包。旅日的台灣麵包師傅施嘉雄說，蔥花麵包和奶酥麵包是台式麵包的基本款，有一天他突然很想吃，於是三更半夜製作，後來獲得日本老闆同意販售，成了店內新產品。

日本的麵包文化融合了外來的元素，加上日本人的創意，開發成各種商品，水果三明治便是起源於日本，而且是大正時期（1912-1926）就有。近兩、三年來，隨著手機打卡風氣興盛，令人賞心悅目的「萌斷面」水果三明治蔚為流行。

日本的麵包有的具獨創性，有的融合外國的麵包文化加上日本的巧思，但有時頗讓外國人困惑。一位喜愛麵包的旅日法國人表示，不解為何將咖哩放入麵包內、炸豬排夾在三明治內，認為這些產品已超出麵包的領域。日本網站報導的最新人氣、話題麵包，甚至把台灣的胡椒餅列入，這大概令很多人感到驚訝。

葡人將麵包引進日本 最早吃到的是織田信長

在歐洲的大航海時代，1543年有葡萄牙人漂流到日本鹿兒島縣的種子島，將麵包傳至日本，這是日本最早的麵包。六年後，耶穌會神父方濟沙勿略（Francisco de Xavier）到日本傳教，因為麵包和紅酒是基督教聖餐儀式所需的食品，方濟沙勿略開始在日本製作麵包。不過，當時基督教在日本遭禁，只能在長崎、平戶等地做給洋人吃。

日本人稱麵包為パン（發音pan），是源自葡萄牙語pão的外來語。日本人以漢字加上葡萄牙外來語，創造了「食パン」（吐司麵包）、「菓子パン」（甜麵包）等麵包相關產品。

有文獻記載，日本戰國三雄之一的織田信長喜歡吃類似餅乾的硬麵包，相傳他是日本最早吃到麵包的人。之後，戰國三雄之一的豐臣秀吉禁止基督教，麵包文化一度消失。後來，麵包再度受關注是1840年鴉片戰爭時，英國軍隊大勝中國清朝，日本德川幕府擔心英軍可能進攻日本，於是積極開發麵包以備戰爭。

麵包普及竟與軍糧有關 每年4月12日為紀念日

而最先製作麵包的日本人是伊豆國田方郡韮山（現在的靜岡縣伊豆之國市韮山町）德川幕府的代理官員、軍學家江川太郎左衛門（1801-1855），他於1842年4月12日在自家庭院打造石窯烘烤麵包。

江川因此成了日本的「麵包始祖」，但實際烘烤麵包的職人（師傅）是作太郎，他曾在長崎的荷蘭屋當廚師，學得製麵包技術，後來受到江川之邀，到江川家烘烤麵包。

江川之所以要烘烤麵包，主要是想將麵包當成軍糧。日本人的軍糧基本上是米糧，但是米比較重，炊煮時會冒煙，容易被敵軍發現。如果做成飯團，短期作戰還可應付，但長期作戰，飯團容易腐壞。將米蒸熟做成乾飯雖也可以當軍糧，但江川認為，麵包比較輕，易保存、易攜帶，是絕佳的軍糧。

為紀念日本首度製作麵包並推廣麵包，日本麵包食品普及協議會1983年3月將每年4月12日訂為麵包紀念日，每月12日為麵包日。有些麵包店會在4月12日或每月12日推出優惠方案。

「文明開化」的滋味天皇也青睞的紅豆麵包2001年，一般社團法人暨日本紀念日協會認證4月4日為紅豆麵包日，這與日本最有名的紅豆麵包店─擁有153年歷史、日本第一家麵包店木村屋（現名木村屋總本店）有關。

木村屋是失業武士木村安兵衛1869年創立的麵包店，當時日本民眾熱中於文明開化，西洋文化被大量引進日本，包括麵包這種洋食在內。不過，當時主流的西洋麵包不似現在質地鬆軟，而是質地較硬、水分較少的麵包，對以稻米或玄米為主食的日本人而言，並不是那麼受歡迎。

木村安兵衛與次子英三郎經過反覆嘗試改良，想到日本人愛吃的「酒饅頭」，於是利用這款甜點的酒種（以米飯及麴製造的酵母）製作。1875年3月，木村安兵衛與第二代當家英三郎，以及後來成為第三代當家的儀四郎研發出「酒種麵包」，創造出日本人喜愛的鬆軟質地、內餡包著紅豆，再以醃漬櫻花裝飾的紅豆麵包。

這種融合西洋麵包文化與和菓子文化的麵包，給人一種文明開化的印象。1875年4月4日，木村安兵衛透過友人山岡鐵舟的牽線，將紅豆麵包獻給到東京向島賞櫻的明治天皇伉儷品嘗，大獲讚賞。

木村屋第三代當家木村儀四郎所經營的東洋製菓公司則是日本現代化餅乾（乾麵包）工業始祖，1900年東洋製菓推出果醬麵包產品，廣受歡迎。（完）