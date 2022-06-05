從富有到入不敷出 阿根廷別為我哭泣

文／陳亦偉 （中央社編譯組組長）

阿根廷的人均GDP曾是世界前茅，從1870年開始到1914年，阿根廷的經濟成長率平均為6%，不但是經濟成長速度最快、也是快速成長最久的國家，當時阿根廷的國民所得比大部分歐洲國家還高。

豈料100多年後的今日，阿根廷卻從世界上最發達的國家，變為有史以來最大的債務違約國。外債高築、經濟凋蔽、通膨嚴重，以出口牛肉為大宗的阿根廷，如今許多人民卻吃不起牛肉。阿根廷從發達國家倒退回發展中國家，堪稱經濟發展史上的奇葩。

政治不穩與資源詛咒 阿根廷由盛轉衰

回顧歷史，1816年7月阿根廷宣布脫離西班牙統治，正式獨立。之後阿根廷經歷40多年內戰實現國家統一，領土向南延伸到南美洲最南端，也迎來高速發展的黃金時代。

從自然條件看，阿根廷土地平坦、氣候溫和，河流通暢且相互貫通，有著土壤與肥力保持很好的班巴草原（Pampas），蘊含石油、天然氣、煤、鐵、銀等礦產，糧食產業發達，是世界著名的農產品出口大國。阿根廷19世紀末把握善用農產畜牧業本錢的優勢，利用當時歐洲對農產需求急增，吸引大量外資和移民，並改進海運與冷凍技術，向歐洲大量出口。

1900年，阿根廷的人均國內生產總值（GDP）為美國的一半；1913年，阿根廷人均收入高於法國和德國；甚至到1950年，阿根廷的富裕程度仍領先日本，與義大利、奧地利和德國相當。

中外學界對阿根廷由盛而衰歸因於多方面。首先政治層面上，長期政治不穩毀壞了國家的民主化進程和政黨制度，也削弱經濟增長的政治基礎。1860年代初，阿根廷結束獨立後的長期內戰，政局趨於穩定，然而1930年阿根廷發生軍事政變，往後半個多世紀政變如家常便飯，政府更迭多達25次，各種軍人和文人政府沒有一次交替是在民主架構內完成。

不健全的政治體制和頻繁的政府更迭必然影響政策連貫性，有時甚至180度轉彎，既打擊政府政策可信度，也影響企業和個人消費者行為、損害投資環境與內外投資者信心，積累的經濟問題變得越來越嚴重。阿根廷政壇鬥爭不斷、領導階層易受利益集團、黨內黨外矛盾牽制，治理能力始終難以提高。

天然資源豐富的阿根廷與委內瑞拉一樣有「資源詛咒」問題。資源詛咒（Resource curse）指國家擁有大量天然資源，卻反而形成工業化低落、產業難以轉型、過度依賴單一經濟結構的窘境。

在1930 年代世界經濟大蕭條後，阿根廷開始實施「進口替代工業化」（通過限制工業製成品的進口來促進本國工業），但產業結構卻未發生實變，農產品出口依然是國民經濟的支柱，工業基礎相形見絀。另由於實施進口替代模式缺乏外來競爭的環境，導致1990年代雖實施經濟改革，轉為貿易自由化和國有企業私有化，但企業在面對突然而至的外來競爭反陷入困境，甚至一蹶不振，收入分配進一步惡化，社會凝聚力漸衰。

此外，阿根廷歷屆政府宏觀調控經濟時常發生大量行政干預，削弱經濟和法律機制，財政手段與金融手段間的搭配也常矛盾，頭痛醫頭、腳痛醫腳屢見不鮮，一系列政治、社會和經濟等領域問題造就阿根廷的百年興衰史。

民粹治國無助解決問題 經濟危機淪地獄輪迴

阿根廷2018年以來陷入停滯性通膨至今，物價和失業率齊漲已持續多年。2020年爆發COVID-19疫情，社會經濟狀況更加嚴峻。外電報導，目前阿根廷有42%的貧窮人口，失業率達10%，去年累計通膨率更超過50%，預計今年也將達到50%。民眾近年連番上街示威，不滿政府為償還外國債務，犧牲財政和食物援助計畫。

在大規模抗議的社會背景下，國際貨幣基金（IMF）今年3月與阿根廷達成協議，展延期限讓阿國2018年從IMF貸款的570億美元免於違約，然而協議裡的條件又意味一個嚴厲的撙節計畫，包括減少阿國財政赤字和削減能源補貼，但阿根廷必須自2026年開始還款，2034年之前清償。

IMF展延協議不出意外地再次引爆阿根廷民眾暴力示威，政府也更難推動改革，經濟危機不過是延後引爆，依舊沒有擺脫地獄輪迴。

東華大學經濟系助理教授李同龢認為，阿根廷1989年後完全由民選政府治理，經濟依舊一團亂，主要癥結在於民粹主義，為討好選民不斷增加社福，又因無法弭平巨大赤字，只好對外舉債瀕臨違約。阿根廷的例子證明經濟好壞與獨裁或民主關係不大，全賴主政者能否正確及長期的眼光制訂經濟政策。

＊看單篇不過癮？中央社電子書城《全球中央》電子雜誌、紙本雜誌全面特價中。



＊訂閱紙本雜誌《全球中央訂購單》