戴不戴沒那麼簡單 美國口罩背後的文化戰爭

【文、攝影／林宏翰 （中央社駐洛杉磯記者）】

一塊布料織品蒙住口鼻的簡單動作，美國人經歷了多少的衝突與掙扎，發生無數的暴力事件，甚至有人斷送性命。疫情爆發兩年多，美國人從原本幾乎不戴口罩，走過了一段時期的掙扎與衝突，到社會大眾多數能接受在公眾場合戴上口罩，政府大量免費發送防護力更強的N95口罩。慢慢又隨著疫苗的普及、Omicron輕症化趨勢，各州逐漸取消室內戴口罩的強制規定。這一路走來，在美國戴口罩這件事一直都沒那麼簡單。

口罩惱人不下於病毒 強制令引波瀾四起

2020年6月底，COVID-19疫情在美國爆發三個月，加州洛杉磯郡的防疫指揮官費瑞（Barbara Ferrer）發表聲明，呼籲社會與執法單位正視，她與衛生局團隊人員為了推動防疫，收到越來越多的謾罵與死亡威脅，「我在線上疫情簡報時，有人留言要槍殺我」。

顯然「口罩可以救命」這樣的訊息，在疫情爆發之初的幾個月，對許多美國人而言多麼難以接受。在費瑞聲明的幾個星期前，同樣在南加州，橘郡的防疫指揮官奎克（Nichole Quick）因為堅持口罩令，在議會遭到地方勢力圍剿，黯然下台。

時間再往後半年，2021年1月，美國疫情的最高峰，疫苗尚未普及之時。當時人口約1,000萬的大洛杉磯地區，單日新增確診破1萬例，病毒的威脅與部分美國人對口罩的抗拒程度似乎一樣高。當時在洛杉磯市區，20、30多名反口罩團體無視防疫規定，拿著「口罩納粹」的標語闖進超市、賣場、購物中心，裸露口鼻向路人喊叫「脫下口罩」。

美國在疫情籠罩下，除了非裔男佛洛伊德遭白人警察壓頸致死引發的全國動盪，與2020年11月總統大選升到最高點的黨派對立氣氛，口罩、社交距離、疫苗等防疫話題，經常也是社會人際衝突的引爆點。

自從疫情發生以來，飛機上的脫序舉動層出不窮。美國聯邦航空總署（FAA）統計2021年到2022年4月，美國機上乘客違規事件有7,062件，其中4,997件跟口罩有關，諸如乘客堅持不戴口罩，不服規勸毆打空服員、大鬧班機，網路上有許多影片瘋傳。為了保障空服員免於受到違規旅客的騷擾，美國聯邦眾議院今年4月初提案，如果乘客在飛機上做出違規舉動，依法可以禁止他未來搭乘任何商用飛機。

口罩威脅個人形象 與美國榮譽文化有關

內華達大學教授凱默邁爾（Markus Kemmelmeier）去年7月發表的一篇研究，從社會心理學的角度，探討在COVID-19疫情期間，美國人對於戴口罩防疫的態度分歧原因。這篇研究的出發點認為，口罩這項防止空氣傳染的工具，在美國特殊的文化環境之下，呈現出個人主義和集體主義、保守派和自由派等文化面向的分歧。

凱默邁爾的研究發現，個體主義人士認為戴口罩是為了個人利益，是自己對自己負責的表現，但一些集體主義的美國人則是認為，應該為了社會群體的公共利益而戴。

美國社會對防疫措施的意見分歧，最主要來自政治立場的不同。政治傾向保守的人士較不願意戴口罩，對口罩大多抱持負面態度。在美國南方的幾個州，戴口罩甚至被認為是對一個人公眾形象的破壞，損害了個人的尊嚴與權益。

凱默邁爾提出心理學領域中關於美國榮譽文化（Culture of Honor）的分析，探討反對口罩陣營的心態。榮譽文化源自美國南方，大多來自經濟上較為弱勢、政府與法律約束力較低的地區，這樣的文化傾向鼓勵公開展示個人的強悍與力量，強調個人的獨立自主，不主動侵犯別人，但一旦個人聲譽或利益受到威脅，不惜用肢體或武力攻擊的方式回應，藉此達到恫嚇效果，防止別人侵犯。

凱默邁爾認為，對於某些根深蒂固信仰榮譽文化的美國人來說，一個人戴了口罩，等於是在病毒面前承認自己不堪一擊，戴上口罩等同展示自己的軟弱，這個時候口罩不再是防疫工具，反而是一種對個人外觀形象的威脅。

政治立場牽動防疫態度 激化社會衝突

再加上政治立場的不同，看待疫情的出發點也大不相同。傾向自由派的，認為病毒是迫在眉睫的公共危機，政府與社會全體都要上緊發條，嚴陣以待；但保守派認為，疫情沒那麼嚴重，不必過度反應，認為防疫措施大多無效，對政府管太多的擔心程度反而大於病毒本身。

疫情在今年初Omicron變種病毒流行到達另一個高峰，但也因輕症化的特徵，美國將COVID-19視為地方流行病的趨勢越來越明顯，解除口罩規定的時機也頗為微妙。今年2月，在洛杉磯的一場7萬人聚集的美式足球賽，當時仍規定室內公共空間及大型活動必須戴口罩。然而，民主黨加州州長紐松、洛杉磯市長賈西迪公然違規，沒戴口罩與傳奇球星魔術強森合影。

賈西迪回應批評說，他大部分時間都戴著口罩，只有拍照合影的時候脫下，而且屏住呼吸。這個屏住呼吸的說法太過牽強，又遭到另一波的批評，說學校孩童每天仍然戴口罩上學，州長、市長卻公然違規，批評人士藉此要求政府盡快解除口罩規定。這一段插曲也看出，戴不戴口罩在美國不只是防疫問題，更是政治與文化的衝突點。（完）