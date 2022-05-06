英國染疫免強制隔離 與病毒共存憑這關鍵

【文／陳韻聿 （中央社駐倫敦記者）】

英國首相強生（Boris Johnson）2月21日宣布「與病毒共存」政策，除了持續以疫苗為第一線防禦工具，將陸續取消強制隔離、接觸史追蹤、憑快篩陰性結果進入公共場所等限制措施。

防疫限制代價高 政府干預轉為個人責任

強生在國會表示，政府將鼓勵民眾「自我約束」，就算有症狀亦然，比照對流行性感冒的態度。他強調，經全國上下兩年努力，如今防疫應由「政府限制、干預」邁向訴諸「個人責任感」，在不喪失自由、維持緊急應變能力的前提下保護自己和他人。

他指出，「我們不需動用法律強迫民眾為他人著想」。但他也提到，英國能與病毒共存有賴成功的疫苗政策、強大的篩檢能量和先進的治療方式。

英國政府解除的規定包括已完整接種、但有密切接觸史的民眾需連續七天每天採檢；未完整接種、但有密切接觸史的民眾需自我隔離；自國外入境需事先預訂篩檢套組並在期限內完成篩檢，送交實驗室化驗；學校班級有師生確診，該班級師生需連續五到七天每天出門前自行快篩，篩檢結果呈現陰性才能到校等。

強生指出，疫情不會突然消失，那些期待在抗疫之戰「徹底結束」前都保留防疫限制的人，是在長期限制英國民眾的自由，而他領導的政府「不相信這是正確、或是必要的做法」。

他還說，防疫限制給經濟、社會、精神健康及孩童生活造成巨大成本，英國不需再付出這樣的代價。

去年冬季英國曾發生Omicron變異病毒株嚴峻疫情，但英國仍維持開放，並保持經濟成長速度領先其他七大工業國集團（G7）國家的佳績。

群體免疫與大量篩檢 與病毒共存的前提

官方數據顯示，英國有近68%的12歲以上民眾已接種三劑COVID-19疫苗。根據新規範，免疫力特別弱以及75歲以上老年人等高風險族群，可在施打第三劑後，間隔三個月以上施打第四劑。

英國有近7,000萬人口，目前每日平均確診數為每10萬人約464人確診，但重症率已較高峰期低很多。

事實上，COVID-19的死亡率越來越接近流行感冒。在宣布「與病毒共存」前的幾個月，英國境內死於COVID-19的人數平均每天低於300，較上一次發生嚴峻流感疫情的2017至2018年冬季染疫死亡人數達高峰時少。

雖然政府已不強制民眾在大眾交通運輸工具、各式公共場所及密閉空間戴口罩，仍有不少人會在相關地點使用口罩，部分場館及交通運輸節點也會要求或強烈建議民眾戴上口罩。

多數專家認為，成功的疫苗政策、便宜（甚至免費）易取得的篩檢工具和設施，以及對抗疫情等應用領域的研發創新能力，是英國可與病毒共存的重要條件。

2月啟動新政策前，英國政府提供大量易取得、易操作且免費的快篩工具，在人潮較多和人群流動較頻繁的地點發放，民眾也能到藥局索取。這有助及早防止病毒擴散、預防因未採取必要的隔離和照護措施而讓症狀惡化。

不過，這也造成財政負擔：2020-2021財政年度的檢測、追蹤和隔離相關預算超越內政部一整年的預算。英國政府決定「降載」，包括自4月1日起取消對大眾實施的有症狀及無症狀免費採檢，僅老年人及其他高風險族群可持續實施以「有症狀」為前提的免費採檢。在新政策發布前，英國政府共編列370億英鎊投入檢測和追蹤工作。

群體免疫力顯著提升也是英國能與病毒共存的重要條件。疫苗在2020年冬季推出，當時英國民眾的抗體水準非常低。不過，官方數據顯示，如今無論是哪個年齡區間，至少97%民眾擁有抗體。抗體來源包括疫苗和染疫後復原。

不過，要與病毒共存，最關鍵的恐怕還是民眾心態，而民眾心態與當局態度也不無關係。如果社會難以接受每天數以百計、千計的確診數，且避免承擔重大決策衍生的政治責任和風險，要想邁向後疫情正常生活和經濟活動，大概還有很長一段路要走。 （完）