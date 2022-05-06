菲大選小馬可仕呼聲高 親中的杜特蒂後繼有人

【文／陳妍君 （中央社駐馬尼拉記者）】

菲律賓將於5月9日舉行總統大選，民調顯示，前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子、前參議員小馬可仕（Bongbong Marcos）支持率達六成，當選呼聲高。

親中與親美勢力的較勁 小馬可仕壓倒性領先

今年角逐菲律賓總統大位的候選人中，退役拳王巴喬（Manny Pacquiao）雖有「國家之拳」美譽，被不少人視為為菲國帶來榮耀的英雄人物，但自2010年當選眾議員、2016年當選參議員以來，巴喬並未全心投注政務，直到登記參選總統前幾天才正式從拳擊場上退役。

對多數菲國民眾而言，巴喬政壇資歷有限，並非他們心目中承擔國家元首大任的合適人選。總統大選民調顯示，巴喬支持率排名第四，僅獲8%選民支持。

除了巴喬和支持率遙遙領先的小馬可仕，進入選戰倒數階段，被視為尚有力與小馬可仕一搏的候選人主要是現任副總統羅貝多（Leni Robredo），而小馬可仕和羅貝多背後正代表親中、親美兩股勢力的較勁。

事實上，身為美國前殖民地，菲律賓民眾對美國多半抱有特殊情感。民調機構「社會氣象站」（SWS）2020年7月調查顯示，六成受訪者非常信任美國、18%不太信任，遠高於對中國的信任度（22%非常信任、58%不太信任）。

不過，杜特蒂上任後奉行「親中遠美」的獨立外交政策，菲國民眾對美國信任度隨之下滑。

「社會氣象站」2016年6月在杜特蒂上任前調查發現，81%受訪者非常信任美國、9%不太信任。兩相比較，菲律賓民眾「非常信任」美國的比例四年來大幅滑落約兩成。

俄羅斯2月下旬攻打烏克蘭後，烏克蘭情勢成為學者討論焦點。菲國學者論點明顯分為親美和反美兩派。

「親美派」學者大多支持羅貝多角逐總統寶座，「反美派」則分為小馬可仕支持者和菲律賓民族主義者。這些民族主義者反對中國和美國霸權，主張馬尼拉應堅守獨立外交，力抗北京和華府對菲律賓內政與外交政策的影響力。

外交政策恐蕭規曹隨 在美中之間走鋼索

隨著菲律賓下屆總統將於5月9日出爐，並於6月30日展開六年任期，在外交政策方面，候選人對南海爭議和菲美同盟的態度成為關注焦點。

以民調領先的小馬可仕為例，他對南海議題基本論點與杜特蒂並無太大差異。他2月15日出席一場總統候選人辯論時說：「我談到在那裡（南海）部署軍力的原因是為了讓政府或菲律賓共和國在那裡有軍力，以向中國表明我們正在捍衛我們認定的領海。」

但小馬可仕強調，不希望跟北京發生衝突，「只是讓中國人感受到我們（菲律賓軍隊）的存在，知道我們了解他們（中國）在做什麼，我們不同意他們正在做的事」。

他表示：「當我們與中華人民共和國達成共識時，也許我們可以開始討論西菲律賓海，因為當我們說『那是我們的』，而他們接受了，那就是個開始。我們可以從那裡開始，慢慢討論我們跟中國的這個問題。」

「西菲律賓海」是馬尼拉當局主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

不可諱言，小馬可仕對南海政策的主張恐淪為一廂情願。事實上，雖然杜特蒂上任後，反覆強調他跟中國國家主席習近平是「好友」，但北京方面從未對南海主權鬆口。

最近的事例發生在3月。當時，菲律賓海巡署通報，一艘中國海警船在黃岩島（Scarborough Shoal）海域、距菲國巡邏艇約19.2公尺處近距離活動，違反國際海上避碰規則。

對此，中國外交部回應：「黃岩島是中國固有領土。中國對黃岩島及其附近海域擁有主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權。希望菲方船隻切實尊重中方主權和權益，遵守中國的國內法和國際法，避免干擾影響中國海警在上述海域的巡航執法。」

去年中國國慶日，小馬可仕曾推文表示：「我們與中華人民共和國一起慶祝建國紀念日。跟我們的中國友人一起，我們期待持續強化中菲關係，以造福兩國。」

小馬可仕1月下旬表示，希望與北京就南海爭議達成雙邊協議，不會尋求美國協助，「問題在中國和我們之間。美國人如果介入，就肯定會失敗」。但他2月中旬又說，菲律賓和盟邦美國關係特殊且「非常重要」，他在中美之間須將「非常謹慎地行事」。

目前看來，若民調趨勢不變，小馬可仕順利當選，外交政策與杜特蒂不會有太大差異。但在跟北京維持良好關係的基調上，小馬可仕如何處理與美國的共同防禦條約和國防合作協議等盟約，是在杜特蒂「親中遠美」的基礎上蕭規曹隨，或立場更傾向中國，各方拭目以待。 （完）