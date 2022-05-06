俄羅斯掐歐洲能源命脈 德國淪俄烏戰爭輸家

【文／林育立 （中央社駐柏林記者）】

自從俄羅斯入侵烏克蘭，德國官員當中最常上電視的無疑是經濟部長哈柏克（Robert Habeck）。這位翻譯過英詩、也寫過小說的非典型官員，用盡力氣解釋為何無法停止從俄國進口天然氣，「我很佩服很多民眾說寧願受凍也不用，我也很想減少依賴」，鏡頭前的他內心糾結寫在臉上，「可是現在一中斷，就會有數十萬人失業，我們社會撐不下去，蒲亭就贏了」。

過度依賴俄便宜天然氣 德陷道德與經濟的兩難

歐洲是俄羅斯化石燃料最大的買家。以德國為例，天然氣和煙煤有一半、原油有三分之一來自俄羅斯。為阻止俄軍前進，輿論要求停用俄國能源的呼聲不絕於耳，但找到替代來源談何容易。德國只好在道德和經濟之間痛苦掙扎，眼睜睜看著俄軍繼續殺戮。

德國的經濟學者普遍支持中斷俄國天然氣的進口。根據「德國經濟研究所」4月發布的報告，只要努力節約使用及改從其他國家進口，德國今年底就可擺脫對俄國天然氣的依賴。

這間柏林的智庫認為，德國可利用荷蘭、比利時和法國的液化天然氣接收站，改從挪威和荷蘭進口天然氣，此舉可取代四分之一的俄國天然氣。此外，完全放棄用天然氣發電，可減少二分之一的進口量。不過，使用天然氣的製造業難免受影響，報告建議政府可以編預算補償業者。

在美國紐約哥倫比亞大學任教的知名經濟學者圖茲（Adam Tooze）也持同樣看法。他接受《商務日報》（Handelsblatt）訪問時指出，對民主方式選出來的政府來說，數十萬人失業確實是嚴重問題，不過他估計不至於對德國造成災難。

圖茲相信，只要德國想要與被侵略的一方站在一起，光道德上正確的事就應該去做，而且最好盡快，才能及早結束依賴和重新拿回自主權。

憂陷二戰後最大危機 政商界反對禁俄天然氣

不過，德國是一個自然資源相對貧乏的國家，製造業長年依賴便宜的俄國天然氣，學者的停用建議引起政壇和業界的強烈反對。

位於西南部的巴登符騰堡邦（Baden-Wuerttemberg）是德國主要的工業重鎮，擁有賓士（Mercedes-Benz）、保時捷（Porsche）、博世（Bosch）等世界級的汽車工業，邦總理克瑞特許曼（Winfried Kretschmann）對不用俄國天然氣態度保留。

他說，現在俄羅斯侵略烏克蘭用的坦克和大砲，是拿德國以前犯的錯誤買的，逝去的時間不能挽回，現在關鍵是烏克蘭能否及時獲得自衛的武器，他鼓勵政府供應烏克蘭尖端武器反擊俄軍。

製造業同業公會「德國工業聯盟」（BDI）總裁魯思沃（Siegfried Russwurm）警告，停用俄國天然氣絕不是只有「為了和平受凍」而已，工業鏈和製造業中心都會受到牽連，重創德國的經濟實力和穩定。

魯思沃批評學者不食人間煙火，無視突然中斷天然氣供應對化學、食品等基礎工業的傷害，沒有考慮短期內德國沒有足夠的基礎建設、也沒有足夠的燃料供應商能取代俄羅斯。他認為決策不能出自道德動機，可能還沒影響戰事以前，對自身已經造成更大的傷害。

德國一年有過半的日子室內需要開暖氣，原本就高度仰賴天然氣，化工業的製程尤其需要天然氣。德國、也是全球最大化工廠巴斯夫（BASF）旗下的子公司Wintershall Dea，不僅在俄國開採天然氣，也參與北溪天然氣二號管線（Nord Stream 2）的興建，與俄國能源業關係密切。

巴斯夫總裁薄睦樂（Martin Brudermüller）表示，化工業產品涵蓋生活各領域，停止從俄國進口天然氣能否阻止戰爭很難說，但總不能眼睜睜看著好不容易建立起來的經濟基礎被摧毀。

他語出驚人說，如果不再從俄國進口天然氣，將導致企業破產和大量失業人口，「德國經濟將陷入二戰以來最嚴重的危機」。

合建北溪二號埋後患 德決策高層認錯估情勢

薄睦樂一番話震驚社會，也暴露出德國製造業對俄國能源的過度依賴。德俄能源關係緊密的程度，可從前總理施若德（Gerhard Schröder）與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的私交看出來。2005年，施若德從總理卸任，馬上轉任俄羅斯石油公司（Rosneft），成了俄羅斯利益的代言人，即便俄軍入侵烏克蘭，他還是拒絕表態反對戰爭。

德國現任總統史坦麥爾（Frank Steinmeier）曾當過施若德的辦公室主任，後來梅克爾（Angela Merkel）執政時也擔任過兩任外長，主導對俄政策時間長達15年。

在輿論壓力下，史坦麥爾被迫承認自己當年「錯估情勢」，無視東歐盟邦的警告，與俄國合作興建北溪天然氣二號管線。

他批評現在的蒲亭是「為了帝國大夢和妄想」、「把門關起來的戰爭販子」，「我們把俄羅斯納入歐洲大家庭和共同安全架構的努力失敗了」。不只史坦麥爾，德國政要最近接二連三公開認錯，嚷嚷「被蒲亭騙了」。

似乎到了俄軍入侵烏克蘭那一刻，德國才突然頓悟對俄政策走到死胡同，政府只好硬著頭皮調整能源政策，全力擺脫對俄國能源的依賴。

確保自由能源擺脫依賴 德拚2035年前全綠電

目前看來，原油和煤炭相對容易找到替代的進口來源。德國目標是今年中從俄國進口的原油量就會減半，年底前「幾乎不再依賴」。至於煤炭，德國政府已經與拉丁美洲煤炭出口大國哥倫比亞商量好，預計今年秋天以前就不再從俄國進口。

但最難擺脫的是天然氣。3月底，蒲亭突然威脅要改用盧布支付，雖然後來又稱可續用歐元，卻帶給歐洲不小的震撼，更讓歐洲人徹底覺悟俄國的不可靠，拿天然氣當敲詐的工具。

德國決定多管齊下。首先，德國多座儲氣槽的所有者是國營的俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom），為避免被計畫性地抽空，德國立法規定冬天來臨前儲氣槽必須至少有八成的儲量。

其次，德國計劃大力興建液化天然氣接收站，其中浮動式的接收站年底前即可完工應急。為採購液化天然氣，哈柏克還親訪美國和卡達。巴斯夫預測，最快四到五年後，德國才能擺脫對俄國天然氣的依賴，但德國政府希望兩到三年內就能完全擺脫。

長期來看，加速推動再生能源、減少對化石燃料的依賴才能一勞永逸。自產再生能源的重要性，在俄國入侵烏克蘭後更是有增無減，有人開始稱之為「自由的能源」。政府規劃在未來幾年大幅擴充風力和太陽能的發電容量，將原本2050年前完全依賴再生能源的目標，提前到2035年前完成。

不僅德國，歐洲許多國家都有過度依賴俄國天然氣的問題，但身為歐洲最重要的工業大國，德國經濟一出問題，整個歐洲都會遭殃。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）因此認為，依賴俄國天然氣不光只是德國的問題，「禁運天然氣也不會解決烏東頓巴斯（Donbass）的殺戮」，暗示除非俄國自己中斷供應，不然現階段停止從俄國進口天然氣不是歐洲的選項。（完）