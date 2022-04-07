「來一場Fika吧」 感受瑞典式慢活哲學

【文、攝影／黃齡儀 （旅居斯德哥爾摩）】

喝咖啡有許多種方式、許多風格，有些人匆匆從便利商店買杯咖啡邊走邊喝，或是邊打電腦邊喝；有些人連喝了好幾杯咖啡，只為了讓自己不要打瞌睡；有些人站在櫃台前將Espresso一飲而盡，而這些都不是瑞典的Fika。

Fika不只喝咖啡吃甜點 隱含文化和社交密碼

就像義大利一樣，喝咖啡是一種生活態度和信仰，瑞典的Fika也不僅僅是喝咖啡吃甜點，它隱含了這個社會的社交和文化密碼，而重要的關鍵字就是「暫停」和「社交」。Fika就像是按了暫停鍵的信號，擁抱「慢活」的生活態度。

在工作上，Fika是重要的辦公室內隱文化，提供非正式社交的橋梁。對於瑞典人來說，Fika可以拉近不太熟又有點熟的人的關係，將慢熱的瑞典人連結起來。

也許生性害羞、也許氣候寒冷，瑞典人在路上不會隨便與人攀談，不容易認識新朋友。瑞典人也不隨意和鄰居閒談，平常如果邀請一起吃晚餐太過正式、卻又沒有機會坐下來聊聊天，這時，鄰居之間可透過邀請Fika建立關係和友誼。

比起正式的晚餐，Fika準備起來較不費功夫，可以一小時之內結束，不會過長、也不會太短，很適合瑞典人凡事講求剛剛好的個性。當然，三五好友或是親密的家人朋友也能聚在一起享受Fika時光。

Fika是辦公室內隱文化 為心靈充電的療癒時刻

同樣的，瑞典人在工作上也不會和同事談及自己的生活和私事，下班後也幾乎不會和同事連絡。再加上他們不習慣閒聊，Fika在辦公室文化裡，提供了一個重要的社交空間和機會，新進同事透過Fika和公司同事認識彼此，建立關係。

除了提供非正式社交空間之外，Fika可說是瑞典辦公室裡的內隱文化。在辦公室裡Fika不會被認為是在「偷懶」，如果同事邀你Fika，你卻說正在忙，這也是奇怪的。因為Fika是辦公室文化的一部分，也是辦公室社交的途徑，被視為是工作的一環。

因此，和同事Fika絕不會被老闆白眼。甚至，有許多公司裡重要的決策都是在Fika中決定，沒有參加Fika等於失去參與重要決策的機會。因此，一般來說，公司新人是不會錯過參加任何Fika的機會。

許多雜誌也大力鼓吹Fika對公司文化的好處。總括來說，Fika在辦公室文化能夠提供以下好處：一、建立信任：Fika通過面對面的聯繫和交流來促進信任。二、避免官僚主義：花幾分鐘聚在一起說出要說的話。三、減少層次結構：Fika通過介紹來自不同團隊和資歷級別的同事來幫助促進全公司的參與。四、提升能量和創造力：通過短暫改變位置讓員工恢復精神，激發活力。五、鼓勵員工：Fika允許員工真正斷開工作幾分鐘，結識同事，並為自己加油。

瑞典的上班時間，大概有上午和下午共兩次約20分鐘的Fika。許多公司將Fika制度化，為員工提供免費咖啡和甜點，有時候一家公司的招聘廣告上還會特別提到公司有非常豐富的Fika點心，吸引人才加入。

瑞典黑咖啡酸甜不苦澀 搭配甜點麵包最對味

瑞典人酷愛咖啡，一天要來三杯以上。在Fika時間，人們喜歡搭配的是瑞典傳統黑咖啡。不同於美式咖啡，瑞典黑咖啡味道強烈、酸甜感強，卻不苦澀。許多外地人不習慣這種風格強烈的咖啡，但瑞典人卻對此情有獨鍾。瑞典黑咖啡的特色是大火淺度烘焙，保留咖啡豆甜味和酸度。而在一般咖啡廳裡，這種傳統黑咖啡都可以免費續杯，讓愛好此味的瑞典人喝得非常過癮。

瑞典Fika不只喝咖啡，一定要配上佐咖啡的甜點。在一般咖啡廳裡，最常見的有肉桂卷、巧克力球、杏仁塔、充滿童趣顏色（主要是綠色或粉色）的公主蛋糕、蘿蔔蛋糕、巧克力蛋糕、各式各樣的曲奇餅乾，還有季節性的鮮奶油圓麵包、以及12月的露西亞麵包等。

瑞典人對這些佐咖啡麵包近乎痴狂，還為它們發起節日。自1999年開始，每年10月4日是肉桂卷日；復活節前47天的「肥死人星期二」（fettisdagen）則是鮮奶油圓麵包日；露西亞麵包日則是在12月13日以慶祝露西亞節。創立於1928年，斯德哥爾摩市中心最古老、最負盛名的小麥貓咪（Vete-Katten）咖啡廳更是從早到晚人潮絡繹不絕，足見瑞典人對Fika的狂熱。下次來瑞典，不妨走訪最道地的咖啡廳，來一場Fika吧。（完）