告別疫情的義大利 義式咖啡重新飄香街頭

【文／黃雅詩 （中央社記者）】

「請給我咖啡和牛角麵包！」若你在早晨踏進義大利街頭任何一個咖啡吧，大概會聽到不下千百次這句話。

義大利人的一天 從咖啡麵包和閒聊開始

義大利美食聞名全球，不少人以為義大利早餐也像台灣流行的「早午餐」（Brunch）那般豐盛，但事實上義大利早餐的簡約與重複性到了令人匪夷所思的地步。

許多義大利人習慣天天到住家或公司附近的同個咖啡館報到，點同樣的咖啡、吃同樣的麵包，許多熟客因出沒時段固定，不必刻意相約也能天天在咖啡館碰頭閒聊，這種比「全家就是你家」還熟悉的溫馨氛圍，是義大利人愛泡咖啡館的重要原因。

到咖啡館為的不只是喝咖啡，更是義大利社交文化的基礎。台灣人喜歡的文青咖啡館，最好能拍出與世隔絕的空幽感，健談的義大利人則更愛擠在咖啡館吧台，一面抬頭跟店員哈拉，一面聽到左鄰談政治插上兩句，聽到右鄰抱怨婆媳問題又立刻轉檯。

疫情陰影餘悸猶存 咖啡館社交文化遇危機

這種咖啡館社交文化，在COVID-19疫情爆發後受到重創。義大利2019年首先爆發疫情的兩個小鎮，重要傳播場所就是咖啡館，當時一位超級傳播者，在咖啡館輾轉傳給數十人，義大利當時還很輕忽病毒傳播力，只見她對著鏡頭喊冤，說自己只是天天去咖啡館吃早餐錯了嗎？難道她去每個人杯子裡吐口水嗎？

隨著疫情惡化，義大利陸續實施封城、禁止內用等限制，加上邊境管制導致觀光客銳減，義大利從北部威尼斯到南部拿波里等各大城市，都傳出百年咖啡店暫時歇業，甚至永久倒閉。威尼斯花神咖啡館（Florian）在歇業六個月後，去年5月重新營運，但許多咖啡店就沒那麼幸運了。

根據義大利《共和報》1月報導，佛羅倫斯約有三成咖啡館關閉，儘管疫情限制逐漸鬆綁，Omicron變種病毒的高傳播力，卻讓義大利每天維持高達數萬的確診案例，一位咖啡店長直言「店員不斷因生病或接觸染疫者隔離，有時幾乎沒人可以上班」。經過兩年疫情陰影，即使歐洲一步步解除口罩、飲食限制，不少顧客對重返咖啡館社交生活仍感卻步。

義式濃縮咖啡申遺 是儀式更是國家認同

為了讓義大利咖啡文化重返光榮，義大利農業部今年1月批准了一項計畫，決定向聯合國教科文組織申請將義大利的咖啡儀式列入「非物質人類文化遺產」。義大利農業部長強調，在義大利，濃縮咖啡不只是一種飲料，它是一種真正的儀式，是義大利人國家認同的要素，標示出義大利在國際社會與眾不同的獨特性。

義大利農業部認為，義式咖啡除能反映義大利長久以來的社會文化，也是義大利經濟推手，義大利有多達800家咖啡豆烘焙公司，98%義大利人都飲用濃縮咖啡。

說到獨特性，義大利人對咖啡的稱謂和飲用習慣確實和世界許多國家不同。當義大利人點一杯「咖啡」（Caffe），無須任何加註，指的就是一口能飲盡的義式濃縮咖啡，這種咖啡香氣濃郁，喝下可迅速提神，但比起大分量的美式咖啡其實咖啡因較低。義大利人不只早餐喝，工作休息時間喝，午、晚餐後若不想吃甜點，也可以點濃縮咖啡當套餐結尾，一天喝下四、五杯稀鬆平常。

卡布奇諾是早餐咖啡 午後飲用很「外行」

傳統義大利人不喝美式咖啡，若真想口感溫和些，可以點大概能喝上兩口的長版濃縮咖啡（caffe lungo），或加了一滴奶的瑪其朵咖啡（caffe macchiato），但千萬不要以為會有焦糖之類的花樣，或像「拿鐵」、「法式牛奶咖啡」的重乳口味。「瑪其朵」在義大利文是斑點之意，因此真的就僅是在濃縮咖啡上滴上一小團奶泡，至於「拿鐵」在義大利文指的是牛奶，所以若到咖啡廳單點拿鐵，店員只會問你要不要灑點可可粉，跟咖啡完全不相干。

義式早餐咖啡的另一熱門選項是「卡布奇諾」（cappuccino），正常大約是咖啡上鋪著一層奶泡，但有時會聽到挑剔的客人指定要「白色」或「黑色」的卡布奇諾，白色奶量較高，黑色咖啡量較多，店員一般會送上剛好適合入口溫度的咖啡，若想燙口最好特別告知要「滾燙的」（bollente）。

義大利人覺得牛奶不易消化，午餐過後還喝含牛奶咖啡是「外行」行徑，若午後到咖啡店點卡布奇諾，往往可感受從咖啡師與周遭飄來各種不屑眼神，多數傳統店家也不賣現做的冰咖啡，只有熱咖啡。不過，大城市名店多半已對觀光客五花八門的口味見怪不怪，只要小費給得慷慨，就算上門點冰美式咖啡，店家仍會眉開眼笑。（完）