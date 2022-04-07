淪氣候行動後段班 澳洲為何唱反調？

【文／丘德真 （中央社駐雪梨記者）】

當全球都在拚2050年淨零碳排，澳洲卻拒絕淘汰化石燃料！澳洲總理莫里森（Scott Morrison）聲稱，未來數十年間就會出現最終的能源轉型技術，屆時才是實施淨零碳排的好時機，故此現階段澳洲不會採行相關減碳措施或減少化石燃料出口。澳洲為什麼總是難以推行抑制碳排放的措施？有環保人士和機構指出，這與澳洲化石燃料產業對澳洲政界的影響力有關。

僅訂目標不立法 澳洲減碳徒具空殼

過去數十年來，澳洲國內有關抑制碳排放的呼聲，一直此起彼落。特別是澳洲經常遭遇高溫熱浪、水災、森林野火失控，以及海洋溫度上升造成大堡礁珊瑚白化等問題，一再顯示澳洲是全球氣候變遷的主要受害國家之一。

不過，一直到去年10月26日，聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）召開的數日前，澳洲才終於公布延宕已久的2050年淨零碳排目標，而這份計畫刻意避開了棘手的細節或近期目標。

據《衛報》（The Guardian）澳洲版去年10月12日報導，澳洲有七成民眾支持在2050年前達到淨零排放。不過，澳洲聯邦國會的主要黨派均無意推動相關立法。澳洲聯邦政府也僅承諾將會推動相關「計畫」，以便達到2050年淨零排放的目標。

澳洲各州當中，目前只有維多利亞州（Victoria）已完成相關立法；新南威爾斯州（NSW）也只是承諾即將推動相關立法，但距離完成立法還有一段距離。

曾經出席聯合國氣候變遷會議的前澳洲代表、現任澳洲國立大學（ANU）氣候變遷研究院顧問委員瑪奇恩（Richie Merzian）去年10月接受德國之聲（DW）訪問時，在談到澳洲聯邦政府宣稱2050年會達到淨零排放的「計畫」時，他表示相關「計畫」只不過是一個「騙局」（fraud）。

瑪奇恩解釋，按照澳洲聯邦政府的「計畫」，澳洲將不會改變作為全球第三大化石燃料出口國的地位；澳洲政府只是押注在能源技術，指望未來能夠及時出現突破性的能源技術，進而達到減少碳排放的目標。

瑪奇恩提到，澳洲聯邦政府沒有推動相關立法的意願，而且，就算澳洲聯邦政府有意願，也無法在國會通過。

瑪奇恩批評澳洲聯邦政府一味維護化石燃料業者的利益。他解釋，化石燃料既沒有製造大量就業機會，也不是多數澳洲民眾的收入來源，不過，化石燃料卻是澳洲主要出口產業，是澳洲重要外匯收入來源。故此，化石燃料業者對澳洲政界有著重大影響力，其中，對來自郊區國會議員的影響力又特別大。

化石燃料業砸政治獻金 捐款金額持續增長

澳洲保育基金會（Australian Conservation Foundation）2020年2月發表報告指出，化石燃料產業多年來持續向澳洲主要政黨提供捐款，而且捐款金額不斷增加。報告提到澳洲2019年5月舉行大選為例，指2018年7月到2019年6月底的財政年度中，化石燃料產業投下的政治捐款高達澳幣189萬4,024元（約新台幣3,850萬元）；當中又以石油公司Woodside、在澳洲經營煤礦開採的印度企業Adani，以及代表天然氣業界的遊說組織APPEA等砸下最多捐款。

報告提出警告，指澳洲兩大政治陣營─即執政的自由黨／國家黨聯盟（Coalition）以及最大反對黨工黨（Labor），都依賴來自化石燃料產業的捐款。報告又指化石燃料產業試圖「收買」澳洲政黨，這情況已經對澳洲的民主政治造成扭曲。

除此之外，澳洲保育基金會在2021年11月發表另一份報告指出，多個國家的公營金融機構也對澳洲化石燃料產業擴展起了推波助瀾的作用。

國外公營機構大舉融資 新舊能源所獲差11倍

2021年的報告指出，多個具有海外官方背景的公營金融機構在2010至2020年間，針對澳洲多個化石燃料工程案所提供的融資，共超過澳幣367億元（約新台幣7,300億元）；但在同一段期間，針對澳洲再生能源工程案所提供的融資，卻只有澳幣32.6億元（約新台幣652億元），兩者相差高達11倍。

報告提到，向澳洲化石燃料工程案提供融資金額最高的國家，分別是來自日本、中國和南韓，這三個國家的公營金融機構所提供的融資，占所有海外公營金融機構提供融資的76.5%。

澳洲保育基金會認為，澳洲主要政黨依賴來自化石燃料產業捐款，故此難以指望澳洲聯邦政府推動抑制碳排放的政策措施。同時，其他國家的公營金融機構又大舉向澳洲化石燃料產業提供融資，在這情況下，澳洲在邁向2050年淨零碳排的路途上，預料將難以順遂。（完）