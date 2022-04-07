法國二手市場蒸蒸日上 IKEA也來搶商機

【文、攝影／曾婷瑄 （中央社駐巴黎記者）】

法國人越來越喜愛二手商品，過去幾年間，法國二手市場每年都成長約12%，衣服、電子用品、汽車等都是再利用的範疇。過去非主流的小眾市場，在氣候變遷情況嚴峻的今日，顯得生意盎然。

法國二手市場茁壯 估八年內超越一手市場

除了「二手」（seconde main），法國人也有一個親切的叫法─第二生命（seconde vie）。據民調機構Pollfish 2020年6月的調查，10名法國人中有八名會購買二手家具。詳細來說，有79%的受訪者每年會購入二到六件二手家具。而法國時尚學院（IFM）一份2018年研究顯示，法國人每三人中有一人選擇添購二手服裝或飾品，而且2007至2018年期間，「傳統」新衣市場的市值已蒸發15%。

該研究指出，這種新型消費的主要原因還是經濟考量；而第二動機則是環保意識與責任，包括平衡快時尚工業帶來的氣候衝擊或減少過度消費。

自2000年開始，許多新創公司就瞄準二手市場，例如來自立陶宛的Vinted全球平台目前就有超過3,000萬名會員，其中1,200萬來自法國。《解放報》（La Libération）去年5月的數據則指出，二手市場在法國總值高達74億歐元（約新台幣2,290億元），更預計會在2030年前超越「一手市場」。

3C產品的再利用也很受歡迎。二手智慧型手機目前占法國手機銷售的10%，未來可能成長到三到四成，其中翹楚Back Market，就是買賣檢修手機等二手3C商品的線上平台。據《費加洛報》（Le Figaro）今年1月的報導，Back Market的市值蒸蒸日上，竟已是傳統電器銷售龍頭法雅客-達堤（Fnac-Darty）的三倍。

二手物環保又經濟實惠 疫情下加速成長

二手市場作為「循環經濟」的一部分，在法國政府及民間都普遍獲得推廣。循環經濟不僅需要生產者在擷取資源與製造的過程中負起生態責任，也需要消費者合作，盡可能透過「重新使用」、「回收」等方式延長物品壽命。

穩定茁壯的二手市場，在2020年初COVID-19疫情爆發後，更是迎來加速成長。

社會學家赫柏爾（Pascale Hebel）向《巴黎人報》（Le Parisien）解釋，疫情出現後，認為環境為應該關注首要議題的民眾增加了3%，對他們而言，使用二手，便是為地球盡一份微薄心力。

當然，省荷包也是很重要的，尤其疫情造成許多民眾失業，一方面購買二手物品可以節約，另一方面封城賦閒在家，就順手整理起能出售的物品貼補家用。因此，同樣是在2020年封城期間，不少郊區大賣場就瞄準商機，設立起了「二手專區」。

家樂福、歐尚分店和迪卡儂等業界龍頭也投身循環經濟。一袋舊衣回收可現賺5歐元，商家整理後，再以銅板價便宜賣出。

而DIY家具龍頭宜家家居（IKEA）不僅在幾年前就啟動了回收二手商品兌換禮券的機制，更宣布將於今年在巴黎開設二手家具實體店，以實現2025年前達成「碳中和」的目標。

換言之，「二手」概念對法國人來說習以為常，無論是像Le Bon Coin這樣的C2C線上平台，或是如Emmaüs這樣遍布全法國的實體二手店面，都已融為生活一部分。

Emmaüs濟弱義行 融入法國人古物偏好

而歷史悠久的Emmaüs，更有著法國社會主義式的獨特經營模式與理念。1949年皮埃神父發起並創辦了Emmaüs運動，希望動員民眾，彼此幫助，讓社會弱勢族群都能找到安身立命之所。

旗下的Emmaüs二手店便接受民眾捐贈的各種舊衣舊物，統一整理後再分發到各門店，所有收入投注於機構的其他慈善項目。

為感受氛圍，《全球中央》也前往Emmaüs二手店尋寶，並與一旁正在挑選衣服的艾莉絲（Alice）攀談起來。她告訴記者喜愛來Emmaüs的原因：「循環經濟很重要，而且Emmaüs會把錢用在需要的地方，我們因此也可以幫到他人，發揮人性互助。」

念工業設計系的她指出，大約10年前開始，法國設計理念就教導，不能再設計只能使用一次就要被丟棄的物品，而是要考慮到其生命循環，越能被回收重複利用，物品的附加價值就越高。這樣的思想當然也就深深地烙印在一代又一代的年輕設計師腦中。

其實不僅生活用品，二手商品行業已經進軍法國奢侈品界，2009年成立於法國的Vestiaire Collective就是專門買賣二手奢侈品的線上平台，也讓人接觸到價格更親民的奢侈品大牌。

知名的拉法葉百貨也在這一兩年設立起「第二生命專區」，販售原本單價不低的二手名牌服飾，讓購買二手不再是擠在陳舊店鋪內翻找衣物山的疲憊經驗，而是在明亮且充滿潮流元素空間內悠閒揀選的舒適體驗。

明明大家都想省錢環保，但為何法國對二手更加情有獨鍾，艾莉絲的分享或許就是答案：「法國人向來有蒐集古董舊文物的習慣，所以常有各種跳蚤古物市集。我們認為，二手物品往往有更多故事、歷史與情感，這種獨一無二，是新品所沒有的。」（完）