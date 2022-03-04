球員卡風潮回來了 NFT讓交易更火爆

【文／林宏翰 （中央社駐洛杉磯記者）】

「快去閣樓，找出那個塵封的盒子吧！」COVID-19疫情籠罩美國兩年，對社會各個層面產生了許多出人意料的延伸效應，球員卡蒐集熱潮的回歸就是其中之一。

這個20、30年前風行一時的球員卡蒐集、交易熱潮，在過去一年多的時間，隨著疫情爆發，運動比賽暫停，很多運動迷沒有比賽看的情況下，轉而到自家閣樓翻出年幼收藏的球員卡，回味當年一包一包拆著球員卡，期待拿到自己最喜歡球員的心情。

稀有卡價格暴衝 飆出1.4億天價

美國雅虎運動網在去年統計，球員卡熱潮在疫情期間捲土重來，最顯著的例子就是交易市場的熱絡，球員卡價格飆漲。史上金額最大十筆球員卡交易當中，有七筆發生在近兩年，包括一張美國職棒洋基傳奇球星曼托（Mickey Mantle）1952年球員卡以520萬美元售出，折合新台幣約1.4億元。

去年2月，一張「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的新人球員卡以73萬美元拍賣成交，這張球員卡的價格在短短兩個星期內飆漲了247%，14天前這張球員卡的價格為21萬美元。

除了棒球、籃球，各大職業運動都可以看到球員卡熱潮的回歸，稀有卡片價格飆漲。美式足球NFL堪薩斯酋長四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）的球員卡以430萬美元，折合新台幣1.2億元售出；職業冰球NHL明星歐維契金（Alex Ovechkin）的簽名球員卡要價10萬美元（新台幣278萬元）。

價格飆升之外，交易量同樣節節高升，媒體報導eBay網站在2020年的球員卡交易比起2019年增加了400萬筆，成長142%。

是懷舊也是投資 卡片開箱直播刺激吸睛

這一波球員卡重新翻紅，社群媒體也扮演重要角色。疫情期間沒比賽可看的運動迷，只能看著YouTube或TikTok上的球員卡發燒友，直播拆卡片實況，熱門的直播主能夠吸引上萬的粉絲收看。人們看著一包5美元的球員卡裡，抽到一張價值500美元的明星球員卡，頗有一種中樂透的參與感與刺激感。

這波球員卡熱潮有多興盛，運動迷想要買到一盒都不容易。在百貨公司、賣場之外出現排隊人龍，他們守候好幾個小時，就是為了搶到幾盒剛放上貨架的球員卡。有些賣場甚至發生衝突。

就像購物季、週年慶看到的畫面，這些一盒一盒、一包一包的球員卡一上架立刻就被掃光。

居住在猶他州的球員卡狂熱分子巴本（Brakken Barben）分析，熱衷蒐集球員卡的人可以分成三大類。第一大類就是趁著奇貨可居，在百貨商場買到球員卡之後，還沒拆封，馬上整包整盒在停車場轉手以兩倍甚至三倍的價格賣出，他們的目的只是轉手賺錢。

另一類的玩家則是把球員卡當作股票，他們會研究價格趨勢，尋找買低賣高的時機，跟前述的投機分子一樣，目標是為了賺錢，但是他們投入更多的時間與精力。最後一類是千禧世代的懷舊心態，他們多是在1980年代到1990年代之間長大的孩子，在成家立業、事業有成之後，把閒錢拿來投入小時候負擔不起的遊戲。

球員卡升級數位影片 NFT為熱潮加溫

球員卡熱潮回歸，網路上不只實體卡片搶手，結合新一波的數位潮流，虛擬化的球員卡也已經進入運動迷的視野。去年2月，一段NBA球星詹姆斯（LeBron Jame）灌籃影片在NBA Top Shot網站上以20萬美元賣出。這個網站以區塊鏈的概念，在虛擬世界裡銷售NBA球賽中的經典片段。

球賽中的經典片段不只留存在球迷的記憶，現在變成可用加密貨幣買賣和收集的非同質化代幣（NFT）。NBA Top Shot網站上出售的每一段精彩片段都有專屬編碼，不同球星片段有不同的數量。NBA Top Shot出售精彩片段的方式如同球員卡，以隨機的方式打包，讓買家有機會在「開箱」的時候，獲得數量非常稀少的珍貴影片。

去年當NBA Top Shot準備發售1萬多個虛擬福袋時，超過20萬人在線上排隊搶購，每個福袋裡有六組NFT，售價99美元，在一週內該網站銷售了1.5億美元的虛擬產品。（完）