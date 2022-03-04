新世代平台革命 韓國成立元宇宙國家隊

【文／廖禹揚 （中央社駐首爾記者）】

隨著科技飛速發展，原本只存在於科幻小說中的「元宇宙」概念成為最夯的新興話題，透過在虛擬空間中建設與現實世界同樣的社會、經濟、文化及活動空間，預期將成為帶動未來更多交流及經濟發展可能性的關鍵。

元宇宙納數位新政要點 202家企業入列國家隊

對於躋身科技大國、掌握未來經濟動向野心勃勃的韓國，多年來對於發展尖端科技及相關產業培育的支援持續擴大，現任總統文在寅政府在2020年提出數位新政計畫，希望藉此帶動韓國在疫情之後轉型為領先全球的經濟體。

數位新政包括推動數位創新及人工智慧、大數據等相關技術，要求各部會共同助力資通訊科技發展，幫韓國企業在競爭日趨激烈的國際市場上脫穎而出。而在2021年進一步修改公布的新政2.0 中，數位新政項目納入元宇宙、超連結（Hyperconnected）等新興產業培育。

為達成數位新政目標、在元宇宙時代取得先機，韓國政府在2020年底訂立「虛擬融合經濟發展戰略」，擬定由民間主導計畫、政府支援的發展體系。

作為發展戰略的一環，韓國科學技術情報通信部去年5月宣布成立元宇宙聯盟，集結國內延展實境（XR）供需鏈、電信公司、大眾傳播等可能發展元宇宙相關技術的企業，首批「盟友」包括現代汽車、電信龍頭SKT與KT、LG U+，三大無線電視公司KBS、MBC、SBS，網路公司Kakao與NAVER，以及國內最大娛樂媒體內容公司CJ E&M。

當時科技部表示，成立聯盟主要是為在新世代平台革命中，不為一家企業獨大，而是由多個企業為主體共存，希望聯盟能成為相關業者的合作核心。而在短短三個月內，聯盟企業就從最一開始的25家增至202家，其中也包括韓國半導體龍頭三星電子，新韓銀行、國民銀行等金融業者，還有2020年剛以虛擬成員為噱頭推出新女團aespa的知名經紀公司SM娛樂。

不少韓國業者推出的元宇宙應用已經實際運行，例如可一鍵登入的虛擬學校、彷彿造訪商場挑選產品的虛擬賣場、有如真人互動的虛擬展覽館與交誼廳等。

由韓國業者開發的轉播技術也將登上國際賽場，業者4DREPLAY與世界跆拳道聯盟（WT）、韓國跆拳道協會（KTA）合作，今年初將最新技術應用於實際比賽，觀看現場轉播的觀眾不僅能360度選擇觀看角度，還能自行回放，並利用AI技術實時分析選手動作失誤、得分等。

全球首座元宇宙智慧城 首爾打造虛擬市政生態

首都首爾也不落人後，去年上任的韓國最大在野黨國民力量籍市長吳世勳，上任後風風火火展開施政，提出「首爾願景2030」，其中的「元宇宙首爾五年計畫」規劃自今年起打造「元宇宙首爾」平台，將相關應用擴大到經濟、文化、旅遊、教育等所有市政業務。

首爾市政府表示，2022年將分三階段打造元宇宙行政服務體系，第一階段示範項目已在跨年當天率先亮相，也就是透過元宇宙平台舉行普信閣新年敲鐘儀式，民眾可在元宇宙平台上欣賞虛擬世界中的普信閣與首爾廣場，還能創造虛擬人物、與虛擬普信閣拍照留念。

在元宇宙敲鐘儀式揭開序幕後，今年將逐步開展虛擬市長辦公室、首爾金融科技實驗室、投資首爾、首爾大學城等各項企業支援項目；同時創建涵蓋光化門廣場、德壽宮、南大門市場等首爾主要觀光景點的「虛擬旅遊特區」，除讓疫情下無法直接走訪當地的旅客可一過旅遊之癮，也將在虛擬世界後重現敦義門等已消失的古代建築風華。

首爾燈節等最具代表性的首爾節慶活動預期也將在2023年起透過元宇宙平台與全世界民眾見面。

市政方面，首爾市政府規劃利用XR等技術針對社會弱勢族群開發克服時間、空間及語言限制的新型服務，例如可保障身心障礙人士安全及便利服務。在2023年，市府也會進一步推出元宇宙120中心（名稱未定），讓市民可以在元宇宙平台上與虛擬公務員交流，不必親自跑一趟市政府，就能輕鬆諮詢市政業務。

首爾市智慧城市政策官員表示，元宇宙相關應用隨著科技發展及用戶需求多元化發展，在疫情助長下，很快就會成為後疫情時代的新典範，首爾市政府希望結合公共需求及民間技術，將首爾打造成男女老少都能享受的「包容性智慧城市」。（完）