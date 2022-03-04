社交科技新演進 在元宇宙開創第二人生

【文／周世惠 （中央社駐舊金山記者）】

「元宇宙」到底是什麼？不懂的請舉手！我舉手了，但仔細觀察，我們周遭生活早已存在著元宇宙。大概在10年前，美國小學生玩著剛問世幾年的《機器磚塊》（Roblox）網路遊戲，中學生則幾乎人人都在《當個創世神》（Minecraft）的創造空間；而這股風潮也吹到台、港等地的校園。

常見下課時間，同坐一桌的青少年們，有人用筆電、有人在螢幕前觀看，他們一邊「打」遊戲、一邊「觀」賽討論，以線上、線下結合的方式互動群聚。

元宇宙始於網遊社群 虛擬替身打造第二人生

網路遊戲不只是社交入口，也是創意平台，更是元宇宙「虛擬實境」概念的前身。更別提COVID-19疫情後，虛實之間的界線愈來愈模糊。

許多25歲以上的人或許沒聽過、也沒玩過Roblox，但這個2006年上線、專攻兒童社群的網路遊戲平台，用戶不僅是消費者也是創作者，他們參與遊戲設計、從中賺取稿費。

「超級玩家出少年」，有些不到13歲的用戶已是遊戲設計高手，他們自行創造新活動、販售其網路分身衍生的周邊產品，像是衣服和配件等。

同樣給予玩家創作成就感的瑞典網路遊戲Minecraft，在程式隨機產生的3D世界中，從挖礦、生存到建築，玩家能自由進行各種創造，甚至建立一個想像的泰姬瑪哈陵。2014年Minecraft被軟體巨擘微軟以25億美元買下，搖身變成極具「開放性」的教育工具。

另外，幾百萬的大人們或許自己又或者陪孩子玩過《精靈寶可夢》（Pokémon GO），在全球各地的真實社區中，跟著智慧型手機上的遊戲地圖「抓寶」。

關於元宇宙，被引用最多的應該是2003年成立的網路遊戲《第二人生》（Second Life），玩家透過虛擬角色替身（Avatar）在夢想的空間蓋房子或結婚，遛狗或聽音樂會，身歷其境彷彿擁有「第二次生命」。

這些元宇宙的例子，一開始是科技迷的小眾平台空間，如今已蔚為主流。特別在社群媒體巨擘臉書去年10月把母公司改名為Meta，2021年被譽為「元宇宙元年」。

當年輕世代悠遊元宇宙概念的獨立小圈圈，苦於用戶年齡層老化的臉書力圖轉型。臉書創辦人祖克伯（Mark Zuckerberg）說：「從現在起，我們將會是元宇宙優先，不再是臉書優先。」

熱門遊戲《要塞英雄》（Fortnite）的母公司美國遊戲商Epic Games宣布募資10億美元，部分金額將投入元宇宙願景。微軟今年1月斥資690億美元收購美國遊戲巨擘動視暴雪（Activision Blizzard），為元宇宙布局。可以想像，所有已進入或還沒進入元宇宙的網路遊戲商和社群平台，都不打算在這個虛實結合的未來世界缺席。

元宇宙的硬體是表象 打造經濟規模才是真的

「元宇宙」是現年6 2 歲美國作家尼爾．史帝芬生（Neal Stephenson）於1992年創作的小說《潰雪》（Snow Crash）中的一個術語，描繪了人類及其化身在虛擬3D空間交流的可能情境。

30年後的今天，元宇宙不再是科幻小說，而是數百萬人每天花好幾個小時網遊的虛擬社群空間。

想更加了解元宇宙，一位熱愛電影的矽谷工程師林博士推薦電影《一級玩家》（Ready Player One），劇本根據2011年出版的小說所改編，場景則設定在2045年，人們逃離氣候變遷、戰爭和貧困的現實世界到「綠洲」避難，他們有網路上的角色扮演、在虛擬世界中有數位貨幣。

距離2045年還有23年，改名Meta的臉書計劃著超車電影情節的時間表，並把現有各自獨立的數位虛擬社區整合在一起。人們或許有機會只需要同一個數位分身，就能自由穿梭沒有邊界限制的元宇宙。

在目前臉書標榜實名制的社群，人們到自己的動態牆上傳照片、寫下文字、分享影音；在元宇宙的未來世界，人人會有一個與自己互為「雙胞胎」的3D虛擬空間數位個體，用這個「分身」工作、約會、生活、遊樂和交易。

儘管我們的生活中已經有電商、網路遊戲和數位音樂會等，不過目前每個平台都各自獨立，如何讓使用者更仿真地無縫穿梭與移動，需要新的網路通訊協定、科技、創意和不同產業的整合與共襄盛舉。

此外，由區塊鏈驅動的加密貨幣，能讓虛擬世界的用戶購買數位土地、建造數位房屋，以及鑑別數位內容的「價值」，這對元宇宙的交易秩序不可或缺。因為硬體只是表象，技術創新與虛擬貨幣背後的經濟規模才是真的。

支撐元宇宙技術漸到位 10年後AR眼鏡取代手機

認識元宇宙的過程中，不免會看到與「實境」（Reality）掛在一起的科技術語。不妨試著這樣簡化理解：虛擬實境（VR）是假的分身在假的背景；擴增實境（AR）是假的分身在真的背景；混合實境（MR）則是結合真假背景環境，並以延展實境（XR）更廣泛地「集虛實交錯之大成」。

真實與數位的世界早已互相交織，而且無須頭戴裝置，像是叫車服務Uber的軟體告訴搭車者，車子離你還有多遠；影音串流龍頭Netf lix根據用戶看過的影片做後續推薦；iPhone手機上的LiDAR對使用者的環境做3D掃描⋯⋯。

當然，愈來愈多人對模擬真實、甚至超越真實的虛擬世界感興趣，主要還是拜先進科技的到位，科技公司如Meta、微軟和繪圖晶片龍頭輝達（Nvidia）等更扮演了推波助瀾的角色。

當電腦生成的分身圖像更能夠輝映現實世界中的人；當人們有更好、更輕的頭戴裝置，搭配更清楚的影像解析度和聲光效果，擁有超光速的網路速度，都是元宇宙成熟的條件。

市場上許多公司生產頭戴裝置和智慧型眼鏡。例如，Meta旗下的實境實驗室與太陽眼鏡品牌雷朋（Ray-Ban）合作推出可捕捉圖像和收聽音源的智慧型眼鏡。社群平台Snapchat推出Snap眼鏡、搜尋引擎龍頭打造谷歌眼鏡（Google Glass）、印表機大廠愛普生（EPSON）生產MOVERIO智慧眼鏡、微軟主打HoloLens，皆屬於消費者端的AR產品。

蘋果公司也有其元宇宙戰略，包括為新款蘋果手機和iPad開發軟、硬體和眼鏡，為果粉打造全方位的延展實境體驗。

元宇宙可能迎來一個新時代，在那個新時代，人們活在數位空間、虛擬世界的時間可能遠勝於現實世界。

未來10年或許AR眼鏡將無所不在，並有人大膽預言現在人手一台的手機將會被取代。

「10年之後，你戴的太陽眼鏡可能有種能力，可以把你帶入元宇宙的經驗中。」影音遊戲製作公司Unity Technologies執行長里奇蒂耶洛（John Riccitiello）對元宇宙的描繪之一是這樣，「當你經過一家餐館，看著它，菜單就跳到你眼前，而你朋友口中說的東西也會躍然出現眼前」。

「元宇宙將改變人與人之間的關係」，里奇蒂耶洛認為那種感覺就是「當我們不在一起時仍覺得我們同在一起」。

數位烏托邦降臨？ 當心隱私與資安黑洞

《時代雜誌》去年底報導，疫情期間一位美國媽媽哈克（Cathy Hackl）答應為九歲的兒子辦生日派對，不用戴口罩也無需保持社交距離，因為兒子請求的是一場線上生日派對，和朋友們在數位遊戲平台Roblox上以虛擬化身同慶。

雖然派對在虛擬空間舉行，但哈克說：「對我兒子來說這一切很真實。」

自2000年代晚期開始接觸虛擬實境的哈克觀察，許多下一代孩子的成長經歷，正預告著他們未來會有很大一塊時間活在元宇宙。對年輕世代而言，在網遊平台和朋友們邊玩、邊聊天、邊合作，與他們在其他實體活動中的互動都是「一樣」的經驗。

許多看得遠的安全專家開始擔心，元宇宙中的跟蹤、霸凌和不當行為，以及錯誤資訊和深偽技術，還有隱私議題和潛在的危險性，恐怕都遠勝於現在已經讓立法者和監管機構頭疼的社群平台。

元宇宙對於全人類社會是否有利、人們的整體生活會變得更好或更不好，勢必引爆世紀大辯論。不爭的事實是人們逐漸把很多時間移往數位空間。

趁著現在是元宇宙整合發展的初期階段，臉書和Meta有責任與義務「把事情做對」，才能避免重蹈社群媒體的亂象，化解外界對於「元宇宙別只是臉書轉移問題焦點」的擔心。

不在一起仍覺得在一起 虛實體驗您會買單嗎？

美國科技公司的創業者、執行長顯然對未來世界非常有興趣。在新聞報導中，他們不是登上太空，就是以數位分身承諾締造元宇宙。

2021年10月最後一週，「財經內幕」（Business Insider）網站報導，微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）在土耳其海岸的小海灣慶祝66歲生日，私人直升機把他的客人從一艘遊艇送到一處海灘度假村。約50名的賓客中有電商一哥亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。

在那個生日趴，世界首富馬斯克（Elon Musk）沒有出席，那時他很可能留守德州準備SpaceX的火箭發射。臉書執行長祖克柏也沒出席，而在比爾．蓋茲生日聚會後第二天，祖克柏宣布了元宇宙的大計畫。

想像在未來的元宇宙，科技巨頭們只要掛上耳機和頭戴裝備，用虛擬世界的數位分身，就能坐上遊艇到愛琴海島嶼慶生。那和九歲小男生在Roblox的線上慶生模式至少有一點相似，「即使不在一起仍覺得在一起」。

至於一般人想嘗試電動車特斯拉的駕馭感、搭乘藍源火箭進行11分鐘的太空之旅，在元宇宙規劃的未來都不是夢。真真假假、虛虛實實之間，體驗當富豪的感覺、重塑不一樣的第二人生，就看您要不要買單！（完）