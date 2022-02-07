奧勒布羅開放藝術展 顛覆想像創造小城價值

【文／黃齡儀 （旅居斯德哥爾摩）】

位於瑞典中部、斯德哥爾摩和哥特堡之間的奧勒布羅（Örebro），是一個僅有12萬人口的小城，原本並非熱門觀光景點，但每兩年舉辦一次的開放藝術展（OpenArt），將這座小城搖身一變為迷人的藝術城，讓許多遊客趨之若鶩。

小鎮變身露天美術館 藝術與社交的雙重饗宴

始自2008年的開放藝術展，於北歐氣候最宜人的6月至9月在市中心戶外舉辦，民眾可透過步行，欣賞位於街道和廣場、商場、房屋牆壁、河流等處的超過100件藝術品。

開放藝術展由來自本地、國際的藝術家共襄盛舉，旨在「打破藝術的常規慣例」，「讓市中心成為一個臨時的藝術舞台」，「製造驚喜、激發情感、好奇心和反思的各種體驗」。主辦單位還特別設計孩子們專屬的體驗藝術和教育活動，以鼓勵兒童與青少年的創造力和參與度。

能夠一邊在街道和廣場上欣賞繪畫、雕塑和裝置藝術，一邊喝咖啡（Fika），對當地居民來說，不僅是一場藝術饗宴，更是一種新的社交方式。在雙年展期間，奧勒布羅這個小城，更湧入近乎當地居民兩倍多的遊客，也蓬勃了當地的旅館和零售業。

具反思性的街頭藝術 知性與感性兼備

開放藝術展的藝術作品不僅只是「美的」，更有些是「批判的」、「反思的」，邀請人們一同反思和自然與動物之間的關係。舉例來說，來自比利時的街頭藝術家羅亞（Roa）的作品《今日之捕》（Catch of the Day），位於Järnvägsgatan 8的山牆末端，牆上繪有一隻獨角鯨魚，大小和表情看起來有點超現實，象徵意義卻相當悲慘。

羅亞對作品的解釋如下：「獨角鯨是為數不多的海洋哺乳動物之一，因為牠們的角，所以是一種獨特的物種。從這個意義上說，牠們是神話中的海洋動物，可以說牠們是海洋中的獨角獸。獨角鯨被魚鉤卡住了，這象徵著牠們已成為狩獵和環境退化的受害者。」

2013年落成，位於Stortorget街停車場旁的房屋牆上是路茲沃斯（Roadsworth）的作品《鳥屋》，三隻巨大的鳥住在一個鳥舍裡，鳥舍占據了整個房屋的正面。藝術家想要表達的觀點是：人類不是自然的主宰，人是渺小的。

在孩童的嚮導地圖裡，藝術還富有環保教育意義。舉例來說，一個由許多廢棄輪胎製成的鴨子大型裝置藝術，是愛沙尼亞藝術家維努（Villu Jaaniso）2013年創作的作品，提醒孩子們要愛護環境。嚮導地圖裡還有問答遊戲，教育孩童們輪胎是由什麼製成的，最終會到哪裡去。

另外，在街上排水管和配電箱中間，隱藏了一隻可愛的企鵝，是瑞典雕刻家林莉（Linnea Jörpeland）2013年的作品，嚮導地圖裡藉機教育孩童們關於企鵝生長環境的知識。

《無家可歸孩童》紀念碑，是瑞典當代藝術家和電影製作人克努（Knutte Wester）2014年的作品，這是個背著背包、腳上沒有鞋子的小女孩，嚮導地圖裡要孩童們設身處地去思考，腳上沒有鞋子是什麼感受。

用藝術連結世界 顛覆想像創造小城價值

除了兩年一次的開放藝術展，市中心街上還有200多件永久藝術展示品。遊客可透過嚮導地圖的指引找到這些地點以及藝術理念的說明。這個嚮導地圖不僅有大人的版本，更有孩童版本，讓孩童沉浸在藝術的空間裡，還能一邊學習現代藝術的理念。

奧勒布羅藝術館策展的理念是藝術不須侷限在展覽館裡，它們積極在戶外推廣藝術，讓大眾都能接觸，並致力於融合藝術與公共生活，資金來源則源自奧勒布羅的1%法規。這意味著新建或改建公共建築或空間的預算必須有1%用於藝術表現。這是自1968年以來決定的，奧勒布羅藝術館負責執行根據1%規則決定的藝術項目。

奧勒布羅這個小城，因開放藝術而聞名，顛覆人們對藝術的想像。藝術不再是高不可攀、鎖在展覽館裡的物品，而是可以在大眾生活裡產生連結和共鳴。藝術也不僅僅是「美的」，也具有「反思的」、「批判的」、「教育的」，甚至透過嚮導地圖，帶動城鎮經濟，讓遊客在遊玩與欣賞中與城鎮產生互動。奧勒布羅藝術館的策展成功地實踐了人與空間的地方創生、和諧發展的美學經濟。（完）