半數鄉村恐消滅 日本政府推動地方創生

【文、攝影／楊明珠 （中央社駐東京記者）】

日本正面臨人口銳減、超高齡化與地方經濟衰退問題，北海道夕張市2006年宣告破產，京都市則傳出最快2028年可能破產。專家指出，政府若不盡快研擬活絡地方的政策，到2040年日本的地方自治體恐將減半。於是，日本政府在2014年提出推動「地方創生」的想法。

人口流失的限界集落 《 拿破崙之村》受關注

2014年，時任首相安倍晉三在臨時國會上表示必須重視地方創生，期盼藉由年輕人的力量，營造具有夢想及希望的地方，並指示相關單位成立「町．人．就業創生本部」，以因應少子高齡化，避免人口銳減，並矯正人口過度集中首都圈的情況。

2015年，國會及地方自治體在擬定人口願景及綜合戰略後，展開第一期「地方創生」工作；2020年12月提出「第二期町．人．就業創生綜合戰略」；2021年6月公布「町．人．就業創生的基本方針2021」。

「限界集落」（極限村落）的問題讓日本政府感到十分棘手。「限界集落」是社會學者大野晃1991年提出的概念，指因人口外流造成村落空洞化、邊緣化及高齡化的鄉鎮。

2015年改編自真人真事《獻米給教宗的男人》一書的日劇《拿破崙之村》與同年日劇《限界集落株式会社》都在探討此問題。前者主角是熱血輔導地方轉型的「超級公務員」高野誠鮮；後者則以當地農戶為主角。

原是和尚的高野誠鮮，以石川縣羽咋市公務員身分，引領以老農為主、人口僅約500人的「限界集落」神子原村發展，為當地開創觀光新局。他將這個村落生產的稻米獻給羅馬教宗，打響「神子原米」品牌，再成立產地直銷中心，將利潤回歸農戶及地方。

強化在地鼓勵鮭魚返鄉 吸引外籍客注觀光活水

地方創生的工作包括強化地方產業、鼓勵鄉村子弟「鮭魚返鄉」的U-TURN創業、招攬外籍觀光客、企業在地方設立衛星辦公室等。

產業衰退是地方人口外流到大城市的原因之一。地方產業面臨後繼無人的窘況，但若企業或工廠轉移他處，當地民眾就得面臨失業。中央與地方合作，加強既有產業，並在地方創立新產業。為鼓勵鄉村子弟返鄉創業，日本政府祭出補助金，2021年編列1,000億日圓的預算；另針對以在地方創業為目的遷居地方的人士，給予最多300萬日圓的補助金。

2008年日本政府成立觀光廳後，官民合力積極招攬外籍觀光客。例如，日本四國香川縣開闢來往台灣、中國、韓國等地的直飛班機，2019年外籍觀光客在香川縣的消費額高達146億日圓。COVID-19疫情發生後，地方則透過加強跨境電子商務販售管道、影片和社群網站等宣傳魅力。

2016年日本總務省實施鼓勵「鄉里遠距上班」措施，對於在地方設立衛星辦公室的企業（總社在東京、大阪等大城）給予補助金。這對企業而言，可在地方延攬優秀人才，員工上班地點選項增多。在疫情發生後，政府呼籲企業推動遠距上班，讓員工離開大城市上班的企業增多。

縮小城鄉差距政府出招 繳故鄉稅奉還地方特產

在日本，民眾除繳納所得稅外，還須繳住民稅給居住的都市，都市人口愈多，稅收就愈高。為縮小城鄉差距，日本實施「故鄉稅」措施，民眾可對自己所選的地方自治體捐款，助其發展。捐款後，扣除部分負擔金額，捐出的故鄉稅可抵扣該年度所得稅與下年度的住民稅，還可獲贈地方自治體的農特產品。

宮城縣氣仙沼市2021年4月至12月26日，獲民眾捐贈「故鄉稅」達約10.3億日圓，刷新2020年度約4.5億日圓的最高紀錄。

氣仙沼市回饋給捐款者的贈禮是該市的牡蠣、魚翅等海產。市長菅原茂表示，將把故鄉稅的捐款用於推動地方創生，振興產業、充實教育等。

日本藉2021年舉辦東京奧運為契機，創設了以體育力量協助地方創生的表揚自治體的制度，期待以此活絡地方。首屆表揚大會2021年12月14日在東京都舉辦，共30個自治體得獎，包括東京奧運台灣隊接待城的茨城縣笠間市、千葉縣銚子市等。

此外，還有企業版故鄉稅，企業可透過此制度活絡地方產業，獲得減稅優惠。2016年在福島縣磐城市四倉町開設的Wonder Farm綜合型農業主題樂園，就獲得JR東日本公司的支援，堪稱地方創生佳例。

Wonder Farm內設有販售蔬果、加工品的「森林市場」、烹煮當地農產品料理的「森林廚房」、製造番茄汁及番茄醬的「森林AGRI工坊」、栽培花卉蔬果的「花園與農園」等。

此外，由TOMATOLANDIWAKI與JR東日本合資成立的JR TOMATOLAND IWAKIFARM在此設置溫室栽培番茄，面積1.76公頃，種類約11種，年產量約600噸，被暱稱為「JR番茄」。除了提供遊客現摘、送至一旁的Wonder Farm製作加工品外，也出貨至當地市場、JR集團旗下的車站店鋪，有一部分則以JR鐵路運送到首都圈販售。（完）