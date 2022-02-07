非洲綠金酪梨 小農脫貧新寄望

【文／徐梅玉 （中央社駐約翰尼斯堡記者）】

南非餐廳的菜單上愈來愈多菜品會註明搭配酪梨，雖然價格略高於其他菜色，卻仍然吸引消費者的喜愛。市面上一年四季均販售酪梨，唯一不同只有因為淡旺季價格略有高低而已。

酪梨是南非很普遍的水果，吃法廣泛，可單吃，可做沙拉，可塗抹吐司。華人還比當地人多一項選擇—蘸著醬油吃，或者裹在饅頭裡面吃。近年來日本壽司大行其道，酪梨的清爽口味成為新寵。

在全球營養學家鼓吹下，近10年酪梨受到世人追捧，需求量與日增長，價格也水漲船高，一夕間成為農民們的新寵，以賺取較其他水果高的盈利。

酪梨銷售暢旺 南非種植面積擴張

依據聯合國糧農組織（Food and Agriculture Organization, FAO）2019年最新報告顯示，全球五大洲均生產酪梨，年產量高達700多萬噸，其中美洲以520萬噸拔得頭籌，其次依序為非洲的95萬噸、亞洲的79萬5,000噸、大洋洲的11萬5,000噸以及歐洲的11萬噸。

產量前10名中有七國在美洲，第一名是墨西哥。亞洲有兩國分別是第五名的印尼與第10名的以色列。非洲肯亞以第六名入榜，南非名列第12。

據傳南非是非洲大地最早種植酪梨的國家，大約1652年至1700年間自西印度群島引進種子。但也有種子是來自熱帶南美洲的說法。時至今日，南非酪梨大多種植在雨水豐沛的省分，年產量以2014至2019年的五年而言，平均每年為12萬5,000噸，其中55%外銷（以歐洲為主）、35%內銷以及10%提煉作為酪梨食用油。

同一時期，酪梨種植面積也從約1萬4,700公頃，以每年900公頃的新增速度來因應市場需求，且產量也由每公頃10噸增加到15至20噸。酪梨產業鏈為南非提供1萬1,500多個工作機會。

綠金竊案頻傳 保全24小時巡邏

這幾十年來酪梨價格上漲，豐厚的收入非但誘惑著酪梨農擴大栽種面積，也引來宵小覬覦。據南非亞熱帶種植者協會（South African Subtropical Growers’ Association）2021年最新資料顯示，在過去五年中共有數千噸酪梨遭竊，年平均損失約為南非幣2,400萬（約新台幣4,152萬元），警方判定是有組織有計畫的犯罪團夥所為。

酪梨農們紛紛重金禮聘私人保全公司進駐果園24小時巡邏。然而，果園往往坐落在山巒起伏的丘陵之間，占地遼闊，四周又環繞著茂密的森林和其他農作物，偏僻的地形讓保全公司與警察很難面面俱到，而給竊盜團夥下手良機。尤其在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大爆發導致經濟衰退失業率上升後，情況更為嚴重。

酪梨尚未成熟即已遭竊，竊盜團夥透過中間人轉手以賤價賣給路邊小販，小販再賣給不知情的過往商旅。當警察追查小販酪梨來源時，他們經常支吾其詞。在警力有限情況下，案件常常是不了了之。

酪梨是非洲綠色黃金，銷路旺盛因此銷贓不難。酪梨農們認為既然難以倚賴警方破獲盜匪集團，除了加強保安工作，就只好彼此團結，儘量防止果園大量遭竊。

根據德國公司Statista最新數據顯示，2019年全球酪梨市場價值約為128億美元（約新台幣3,558億元），預計到2025年將超過179億美元。這個數字肯定會吸引更多酪梨農進入市場分食大餅。值得全球酪梨農關注的新興消費市場是中國。自2014年以來，中國的需求量已經增長10倍，且仍繼續攀升中。

種咖啡獲利漸薄 酪梨成非洲新希望

東非肯亞2019年以36萬4,935噸（較2009年成長約2.5倍），名列全球酪梨產量第六名。酪梨農恩根吉（Grace Ngungi）於數年前移除400公頃農場上一半的咖啡樹改種酪梨。她投入大量積蓄購買4,000株酪梨樹苗，預估每株可採收200顆酪梨，若一切順利則可採收80萬顆酪梨。以每顆市場價格肯亞幣44先令（約0.4美元）計算，未來可以回收約32萬美元，是一筆十分可觀的收入，比咖啡獲益高出許多。

事實上，國際咖啡市場已經過於成熟，激烈競爭導致價格每況愈下，咖啡農獲利日趨微薄。國際市場每公斤咖啡價格約1美元，但每公斤酪梨價格卻高達7美元。兩者均需要大量灌溉水，不過，酪梨更容易種植，不需要太多的殺蟲劑、化肥，兩相比較酪梨成本低、利潤高。

肯亞多以小型酪梨農為主，占全國酪梨農的80%，產量內銷約占90%，外銷僅10%。這些酪梨農看準國際需求增加，對出口產生濃厚興趣，於是凝聚眾人力量，希望可以擺脫中間商，直接接軌國際市場，獲得更好回報。

整體而言，酪梨產業在非洲的前途一片大好。期待小小酪梨所產生的經濟效益改變非洲貧困現狀，降低失業率並改善生活，讓更多家庭負擔得起孩童們的學費，進而因接受教育，改變他們的未來。（完）