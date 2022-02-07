尋求替代性蛋白質 昆蟲食品市場快速成長

【文／曾婷瑄 （中央社駐巴黎記者）】

「吃昆蟲救地球」，這聽來有些聳動的口號絕非無中生有，而是聯合國糧食及農業組織（FAO）近20年來關注研究與推動的目標。在法國，幾間食用昆蟲新創公司已領先全球，把願景化為具商業規模的現實。

緊貼環保永續趨勢 昆蟲食品受投資者青睞

FAO 20 06年《畜牧業的巨大陰影》（Livestock's Long Shadow）報告指出，全球溫室氣體18%來自畜牧業。除牲畜糞便會造成大量一氧化二氮外，森林植被轉作畜牧業以及生產飼料與肥料所造成的碳排，都對環境帶來巨大衝擊。

2003年起致力研究全球昆蟲食用的FAO在2013年出版了《可食用昆蟲：食物與飼養安全的未來展望》（Edible Insects: Future Prospect for Food and Feed Security）報告，正式宣布昆蟲在食物安全中的關鍵角色。

162頁的報告書預測，2050年全球人口將達到90億，然而透過全球5%的農業用地，要增加70%糧食，對環境造成的壓力可想而知。

而可食用昆蟲不僅富含高蛋白質、維生素等，且具有更高的蛋白質轉換率。要產生相同含量的蛋白質，蟋蟀所需的食物量僅為牛的六分之一、羊的四分之一、豬或雞的二分之一。

作為「環保又永續」的動物性蛋白質，昆蟲不僅可以作為牲畜的替代飼料，更可以成為人類直接或間接的蛋白質來源。2017年，歐盟委員會開放允許昆蟲作為漁業與寵物飼料的基底。

根據全球新創社群媒體平台Crunchbase 2019年底的調查，全球募集最多資金的農業科技新創公司，冠軍便是成立於2011年的法國企業Ynsect，第四名是另一間法國昆蟲食品大廠InnovaFeed。

全自動化昆蟲培育 攻占動物飼料市場

Ynsect培育昆蟲與自動化處理技術獨步全球，目前在荷蘭和美國都有分公司。2015年，Ynsect設立了全球第一個昆蟲養殖廠，大量培育黃粉蟲與水牛粉蟲幼蟲，也是俗稱的「麵包蟲」。

共同創辦人于博（Antoine Hubert）接受《全球中央》專訪指出，Ynsect和其他昆蟲食品公司最大不同在於，擁有創新的「垂直農場」，也就是全自動化的粉蟲培育系統，在生物、機械、後勤與軟體領域擁有全球近350項專利。

于博強調可食用昆蟲的優勢，不僅不會使用抗生素，且溫室氣體排放量只有牛隻養殖的200分之1，若是作為牲畜飼料，以蟲粉取代黃豆，更可避免森林砍伐、土地剝奪的危害，有利於永續環保。

Ynsect受蟻垤啟發，結合農場（Ferm）和蟻垤（fourmilière）兩字，自創Fermilière一詞。于博向《全球中央》解釋，直立農場分兩部分，一是培育昆蟲。機器手臂會搜集蟲卵，讓其發育至一到兩公分，這時蛋白質含量比例最為理想。

其中95%的麵包蟲會被轉移到另一邊的食品產業廠區，把麵包蟲蒸熟、消毒、碾碎和風乾後轉為食品與油產品。此外，昆蟲糞便也會被搜集起來，作為符合規範植物有機肥的原料。剩下的5%將留下繁衍後代，繼續生態循環。

身為遊說團體國際昆蟲食品與飼料平台（IPIFF）主席的于博指出，「概念上而言，我們現代化了養蠶工業，當時是放在淺箱裡，手工餵養；我們則是用機械手臂自動化餵食、搜集與轉移，並以影像與數據控制，昆蟲的生長週期也都是預測好的」。

2021年5月，Ynsect第三座工廠，也是全球最大昆蟲直立農場在法國北部城市亞眠（Amiens）正式動工，生態轉型部長龐皮里（Barbara Pompili）等官員親臨現場參與動土典禮。近40公尺高的亞眠農場落成後，將全自動化培養並轉化為食物，預計年產量最高可達20萬噸，等於可以餵養30%到40%法國人每年食用鮭魚。

Ynsect成績斐然，自創立起共募集了公私立部門4億多美元的投資與補助，甚至擄獲鋼鐵人小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）的青睞與投資。

相較於Ynsect 的麵包蟲，另一間法國昆蟲食品新創公司InnovaFeed則是以黑水虻（Hermetia illucens）幼蟲攻占動植物食品市場。前者不會飛，大量繁殖相對容易，但需要近兩個月才能養成；後者雖需要更大的空間與攝氏30度的生存環境，但僅耗時七天就能養成。

成立於2016年的InnovaFeed如今在法國與美國都有生產工廠，規模也為全球數一數二，主打以昆蟲製成的寵物、養殖魚、豬與雞等飼料，2019年與美國食品大廠嘉吉（Cargill）簽下合約。在此之前，以InnovaFeed昆蟲飼料養殖的鱒魚也早已攻占法國歐尚集團（Auchan）貨品架。

對於兩大昆蟲食品新創公司的關係，于博向法媒強調，兩間關係互補，因為養殖不同昆蟲，所以市場定位也不同。InnovaFeed共同創辦人芮伊（Clément Ray）則向《迴聲報》（Les Echos）表示，市場潛力龐大，因此出現好幾間供應商，但由於入場技術與資金門檻，大的終究會併吞小的。

除了生產動物飼料與植物肥料外，法國昆蟲食品公司也將目光瞄準了人類食物。

歐盟批准合法吃蟲 蟋蟀餅、能量棒嘗鮮

天時地利人和，歐盟終於在2021年5月初正式批准乾黃粉蟲作為人類食用昆蟲上市，為銀髮族營養品、運動員高蛋白補充品等打開商機大門。

于博告訴《全球中央》，相對於作為動植物的飼料肥料，人類昆蟲食品確實遭遇較大的挑戰，不僅在法規上，也在消費者的心態上。他說，昆蟲其實就是人類最早的食物，如今人們卻逐漸遺忘這項習慣，尤其在歐洲。但歐盟的批准，不僅給予法規框架，也讓昆蟲食用增加能見度。

相較於上述兩間企業，2012年成立的法國公司Jimini’s不培育昆蟲，只專注於人類可食用昆蟲的研發與市場推廣，其產品包括在線上商店可買到的蒜味與香草蟋蟀的開胃菜餅乾、昆蟲燕麥片以及昆蟲蛋白粉製成的能量棒。

Jimini’s向法媒表示，頭兩年經營順利，但因法國政府採放任態度，沒有相應法條，也沒有諮詢門路。然而，名聲漸漸打響後，就開始被政府盯上。

2014年，法國競爭、消費和反詐騙總局（DGCCRF）透過1997年反基改的《新食品法》，以地方命令叫停該公司產品的商品化。自此，Jimini’s便投身法國可食用昆蟲合法化的司法戰爭中，於此同時，比利時、荷蘭、英國、奧地利等國則選擇開放此類產品。

教育消費者食用昆蟲的可能性也是Jimini’s的一大目標。共同創辦人賽利爾（Clément Sellier）指出，在舉辦寓教於樂的青少年工作坊中，他發現孩童對於食用昆蟲的文化與心理障礙反而比較小，更能專注在食物本身的味道與口感。

昆蟲食品具有許多優勢，除友善環境外，也在臨床上被證實更容易消化、增肌、促進新陳代謝，而膽固醇也更低。

對於民眾可能擔心的食品安全問題，于博告訴《全球中央》，製作過程嚴格遵守歐盟與法國食品法規，且每天進行產品各種數據分析，不可能將有安全疑慮的食品送到消費者餐桌上。

替代性蛋白質的研發與推廣前景看好，英國銀行巴克萊（Barclays）預估，昆蟲食品市場的投資金額2030年前可高達80億歐元。投資InnovaFeed的新加坡投資巨擘淡馬錫控股公司（Temasek）私募股權部負責人瓦倫廷（Benoît Valentin）也指出，「當全球人口不停增加，而濫捕耗盡漁業資源時，發展替代性蛋白質就成了我們投資策略的重要一環」。

有趣的是，雖法國遠非漁業大國，但卻成為這個新食品科技產業的領導者，主要靠的就是農業傳統優勢、尖端農業研究以及有益於革新的產業生態系，當然，還有新創公司因應市場與環境需求的強烈企圖心。（完）