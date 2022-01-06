拜登壓油價救支持率 能源危機衝擊綠能政策

【文／徐薇婷 （中央社駐華盛頓記者）】

美國總統拜登（Joe Biden）上任以來，誓言大刀闊斧解決氣候危機，他承諾2050年前讓美國實現淨零，也簽署行政命令凍結公有土地石油、天然氣開採租用。但卻因近期能源價格飆升，被迫與自己綠能政策背道而馳。

拜登大筆擘劃綠能願景 疫後石油需求卻衝高

拜登上任首日，就簽署行政命令，逆轉前總統川普（Donald Trump）政府多項氣候與環境政策，包括停建具爭議的美加輸油管「基石XL」（Keystone XL）。2021年4月，拜登進一步提出減碳目標，承諾2030年排碳量較2005年減少50%到52%，2035年前實現發電淨零碳排，2050年實現「碳中和」。

根據美國國家環境保護局分析，美國2019年溫室氣體排放大部分源自交通工具，占29%，其次為電力生產（25%）、產業排放（23%）、商業與家庭排放（13%）。有鑑於此，拜登2021年8月宣布，將全力加速電動車生產，目標是2030年前把美國新車銷量中電動車占比提升到50%。

拜登綠能政策藍圖畫得美好，卻被一場能源危機打亂。其中最棘手的就是影響民生問題、飆升的油價。

根據美國汽車協會（AAA）2021年11月26日數據，美國汽油目前1加侖平均要價3.397美元（約新台幣95.4元），大幅高於一年前的平均價格2.119美元；11月中更一度到達3.42美元，是七年來高點。

專家指出，油價之所以節節上升，主要是因為許多國家逐漸走出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情陰霾，防疫措施鬆綁，經濟活動明顯復甦，對石油需求也因而提高。但石油輸出國家組織（OPEC）2020年因疫情期間需求減少降低產量，導致目前石油供不應求，油價應聲上漲。

美國人普遍習慣開車，油價與物價齊漲，讓許多民眾吃不消。升高的民怨反映在2021年11月2日維吉尼亞州州長選舉結果上，讓拜登不得不重視。

油價高漲痛失鐵票區 拜登聯合多國釋儲油

鄰近華府的維吉尼亞州選民政治傾向偏藍（民主黨），拜登2020年11月總統大選在維州獲得54%選票，大贏尋求連任的川普10個百分點。但2021年11月州長選舉，代表共和黨參選的政治新人楊金（Glenn Youngkin）卻意外以2.4個百分點差距，擊敗維州前州長、民主黨候選人麥考里夫（Terry McAuliffe），為華府政壇投下不小震撼彈。

分析師普遍認為，民主黨失掉維州，其中一個主因就是油價物價高漲，民眾不滿拜登政府處理經濟議題的表現。

根據《華盛頓郵報》（The Washington Post）出口民調，大部分維州選民最在意經濟（33%），其次為教育（24%），稅務與COVID-19疫情則同居第三（15%）。回答在意經濟的民眾中，55%投給楊金，44%投給麥考里夫。

拜登在選前就意識到能源價格高漲，恐對選情不利。他求助OPEC與結盟油國，希望他們提高石油產量，卻碰釘子。

拜登的做法也遭致批評。部分人士認為他自打嘴巴，之前決定停建美加輸油管基石XL、限制聯邦土地租用用於石油、天然氣開採，現在卻希望降低石油、汽油價格。左派人士則質疑他能源政策前後不一致，與希望降低對化石燃料依賴的路線相違背。

拜登2021年10月31日在記者會上坦承，從表面看來，他的做法可能有點諷刺。「但事實是，你知道，大家也都知道，認為一夕之間就能完成再生能源轉型，自此之後再也不使用石油、汽油或氫氣的想法，真的不理性。」

拜登也反駁部分經濟學家主張認為，油價若高，人民用量相對就會減少，反而能降低碳排放量。拜登強調，人們需要開車上班、送小孩上學，油價若高達3.35美元，會嚴重衝擊勞工階級家庭，影響他們通勤上班。

為平抑油價，拜登2021年11月23日宣布，他已下令從美國戰略儲備釋出5,000萬桶石油，且在他外交努力下，中國、印度、日本、韓國與英國也會同步採取類似措施。

能源轉型陣痛襲來 危及拜登政治聲望

《華盛頓郵報》分析指出，拜登的能源難題，反映出美國與其他國家試圖降低對化石燃料依賴時會碰到的挑戰，包括國內經濟短期需求、政治壓力等，讓這些國家依舊需要便宜的石油與汽油。

哈佛大學環境經濟計畫主任史塔文斯（Robert Stavins）認為，長期努力因應氣候變遷，同時認知到手邊有短期問題要處理，例如通膨、經濟衰退或全球疫情，不一定就代表做法缺乏一致性。但他也坦承，任何降低煤炭、石油等化石燃料價格的做法，對因應氣候變遷沒有益處。

拜登在政壇打滾近40年，比任何人都了解高油價等於高民怨。隨著冬天的到來，美國人民對燃料需求只會更高，能源價格居高不下所帶來的財務「痛感」也只會更明顯。

美國2022年11月將舉辦期中選舉，選舉結果將攸關民主黨是否能持續掌控國會參眾兩院。該如何回應支持者期待，以實際行動對抗氣候危機，同時降低能源價格，替民眾顧好荷包，將是拜登未來一年最棘手的政治挑戰。 （完）