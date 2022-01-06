歐洲能源價恨天高 貧戶吃飯或取暖恐陷抉擇

【文／唐佩君 （中央社駐布魯塞爾記者）】

歐洲能源價格大幅上漲，民眾面對電價、油價、瓦斯費節節上升苦不堪言。隨著時序進入冬天，歐盟更警告將加劇能源貧困，各國為應對能源價格危機以及民生物價壓力，除祭出減稅、補助等短期措施外，改革歐洲天然氣以及電價機制呼聲也漸高。

多重因素夾擊 歐洲天然氣儲量創新低

歐洲的能源價格危機，與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全球大流行，企業減緩生產，以及北半球2020年暖冬連帶使得歐洲對以天然氣發電的需求下降有關，再加上2021年歐洲夏季缺風使得風力發電不足，造成歐洲天然氣庫存低於歷史同期水準。

另外一個地緣政治因素是歐洲依賴俄羅斯供應石油、天然氣等化石燃料，歐洲質疑俄羅斯藉減少天然氣輸送以施壓西歐國家，但俄羅斯否認指責。

由於綠色能源還無法擔任歐洲能源主角，當2021年全球生產漸從疫情中復甦，對天然氣、石油及煤炭需求明顯上升，其中天然氣價格2021年前10個月上漲超過500%，發電廠成本攀升，歐洲多國電力業改採燃煤發電因應，此舉又帶動發電用燃煤價格攀升，以及碳權的價格水漲船高，相關的增加成本最終反映到企業支出以及民眾荷包。

歐盟勞工專員尼古拉斯．施密特（Nicolas Schmit）2021年10月警告，由於能源價格上漲，歐洲有數百萬人的家庭可能無法負擔冬天取暖費用，陷入能源貧困，且這個數字可能會進一步上升。

能源帳單大傷荷包 歐盟各國紛補助應對

所謂的能源貧困，指的是家裡的電力、供暖與製冷等能源開銷超出總收入的10%，排擠到其他教育、飲食、醫療等支出，就會被列為能源貧窮戶（energy poverty），在電費較高的歐洲國家比較明顯。

比利時法蘭德斯廣播電視台（Vrt news）去年10月報導，與一年前相較，比利時天然氣上漲50%、電費貴17.3%，若與一年半前油價低點相較，民眾汽車一次加滿油要多花24歐元（約新台幣800元）。

西班牙《ABC日報》去年10月也報導能源價格失控上漲重創旅遊業，西班牙一家擁有200間房間的四星級旅館，過去每年平均電費為4萬歐元（約新台幣127萬元），但現已上漲至12萬歐元（約新台幣382萬元），驚人成長了300%。

面對電價、油價等能源費用齊漲，各國紛紛採取行動盼平息民怨。

法國政府發放現金，為無法支付能源帳單的人提供救濟，去年9月先向580萬戶家庭一次性支付100歐元（約新台幣3,225元）能源券，並限制天然氣價格上限直到2022年4月，10月進一步宣布將擴大受益家庭數量，並將價格上限延長到2022年底。

德國去年10月15日宣布自2022年起調降消費者所支付的再生能源附加費，以一家三口、每年消耗3,500度電之小家庭計算，一年約可省下98歐元（約新台幣3,120元）電費支出。

義大利則透過電價及天然氣價格管制方案，針對收入較低家戶和小型企業，提供電價及天然氣補助、使用費減免、加值稅減免等措施，以降低能源支出負擔。

比利時則成立天然氣和電力基金，協助弱勢家庭處理支付電費困難。另西班牙則調降電費稅、電費增值稅及電力業者發電稅等，另向最弱勢家庭發放電費補助券，每戶每月約可領取90歐元（約新台幣2,900元）補助。

此外，歐洲聯盟（EU）執委會也在去年10月提供一個被稱為「工具箱」的政策建議，讓各成員國應對當前能源價格上漲，降低對歐洲人民的影響。

歐盟建議在短期措施方面，各成員國可以補貼遭遇困難的家庭及小型企業以支付電費，或核准他們延後支付電費，還可以針對電力、天然氣、煤炭等各種燃料稅暫時免稅或降稅。

歐盟聯合採購天然氣？多數國家不贊同

此外歐盟在中長期措施方面，也朝向確保能源系統更具彈性和靈活性，以應對整個轉型過程中的任何未來波動。除支持對可再生能源和能源效率的投資外，另探索歐盟聯合儲存和購買天然氣的可能措施，並評估當前的電力市場設計。

其中較受矚目的是，探討是否可以聯合購買天然氣，就像在COVID-19危機期間聯合採購疫苗。

歐盟27成員國去年10月21日召開領袖峰會，能源議題成為檯面上熱烈討論議題。西班牙勸說其他成員國支持提案，希望由歐盟聯合採購天然氣以及檢討現有歐盟電費定價機制，雖然法國支持，但包括奧地利、丹麥、芬蘭、德國、愛爾蘭和荷蘭等約11國則表示反對，未來發展尚待觀察。

反對的國家認為，當前能源價格飆漲非長期問題，而歐盟天然氣與電力市場應朝有競爭力的市場發展，才能帶來創新及公平競爭，也是促進歐盟轉變，邁向低碳排未來的關鍵因素，若採聯合採購將逆向而行，認為歐盟應著重推動再生能源、強化歐盟各國電網互聯，才能使歐盟各國更有能力抵禦能源價格上漲。

（完）