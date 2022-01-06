追求人性化工作模式 「大辭職潮」吹向澳洲

【文／丘德真 （中央社駐雪梨記者）】

隨著COVID-19封鎖措施和企業關閉運營，2020年4月起約有78萬澳洲人失去了工作。18個月後，隨著國家再次開放，從旅館飯店到高端技術企業都在努力填補這些職位空缺，許多人對工作機會嗤之以鼻，轉而選擇追求新的工作與生活平衡的願望。

員工不甘再當機器部件 迫使企業反思管理模式

全球研究公司Gar tner向澳洲ABC電視台發布的新數據顯示，公司董事會和高級管理層現在將留住勞動力視為首要戰略重點。研究表明，澳洲雇主面臨著一條崎嶇的道路，公司需要「推銷職業發展前景」以吸引雇員和求職者。

狄金大學（ Deakin University）附設澳洲人力資源研究院研究員馬凱文（Aaron McEwen），以及澳洲心理學會執行長勃吉斯（Zena Burgess）均估計，大辭職潮可能即將在澳洲出現。

但對大多數上班族來說，他們更關心的議題是：大辭職潮是否真能惠及大多數人，而非獨厚少數職場菁英？

對此，馬凱文樂觀地認為，即將來臨的這一波大辭職潮並非只有少數人受惠。

馬凱文接受ABC訪問時坦承，的確有些人會比其他人更有條件辭掉工作；不過，大辭職潮議題的重點，並不在於雇員要不要辭職。

馬凱文解釋，大辭職潮作為社會現象，是指眾多企業存在著惡性的職場環境，例如員工被騷擾、霸凌、羞辱，以及健康受損等，在這前提下，雇員自然會對於自身所處的職場環境提出質詢，而雇主也自然需要改變自己的行為。

馬凱文指出，疫情的出現已對雇員的心理造成衝擊；有別於過往新自由主義及2008年金融海嘯後撙節政策橫行的時代，隨著疫情的到來，人們開始不甘於繼續充當經濟活動的機器部件；人們希望被當成是有血有肉、性格多元、偶然犯錯也偶有佳作、有人性的人。

年終縮水、升遷無望 大辭職潮3月席捲澳洲

馬凱文認為，雖然澳洲尚未出現大辭職潮，但已經有迎接大辭職潮的相關跡象。他指出，有別於很多其他國家，澳洲社會普遍對經濟前景感到樂觀，就業市場也正在復甦；他同時預料，澳洲2022年將會有很多雇員對自身待遇感到不滿。

馬凱文相信，受疫情影響，很多雇員所領取的年終獎金勢必會被打折扣，或者升遷機會不如往年。在經濟前景樂觀以及雇員不滿現狀的兩項因素重疊影響之下，他預估今年3月澳洲將會出現大辭職潮。

馬凱文建議，雇主應該要把握這個一整個世代難得出現一次的機會，重新調整工作環境，以便迎接新時代的到來。例如，雇員朝九晚五待在辦公室的工作方式，是19、20世紀的過時產物。

馬凱文分析，過往朝九晚五的工時安排，是為了配合太陽上、下山時間；而大家都得待在辦公室的要求，主要是因為以前員工家裡沒有電腦或傳真機等設備。

馬凱文提醒，企業必須注意員工的需要，並找出讓員工能夠獲得成長，而非被榨乾的工作方式。

大辭職潮中看見新契機 「工作塑造」勞資雙贏

澳洲心理學會與墨爾本大學針對193名來自各行各業和不同教育程度的雇員進行意見調查，並在去年11月底公布報告指出，雇主愈是能夠讓員工發揮所長，並且在工作中獲得滿足感，將會愈有可能留得往人才。

該調查發現，逾半受訪者同意自己是「邁向有目標和有意義的生活」，同時48%對工作感到熱忱。該調查特別提到，所謂的工作熱忱，應是基於良性的工作與生活平衡而造就的，是有別於沉迷於工作並且與個人興趣相衝突的工作熱忱。

勃吉斯認為，大辭職潮將會給企業和員工帶來雙贏。她相信，經由大辭職潮的洗鍊，要是企業裡能夠升級推行「工作塑造」（job crafting）人力資源管理的話，職場將會更能夠讓雇員在工作上獲得滿足感，同時企業又能獲得更大利潤。

勃吉斯解釋，「工作塑造」的管理概念，是針對不同雇員特質分派任務，並讓雇員能夠在工作中學習成長，進而增加雇員的工作滿足感；另外，在針對如何讓企業成長的議題上，要是雇員能夠獲得更多發言機會，可有助企業擴大利潤。如此，企業和雇員都可達到雙贏。（完）