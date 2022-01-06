2022年景氣大趨勢 疫情通膨下的樂觀期待

【文／潘姿羽 （中央社記者）】

2022年揭開序幕，儘管COVID-19疫情陰影沒有散去，但經過兩年的抗疫大作戰，各國陸續在防疫與經濟之間取得平衡點。在2021年的高基期成長之下，主要機構大多看好今年全球景氣仍將延續復甦步調。

出口亮麗投資爆發 經濟成長連四年逾3%

台灣2021年靠著出口亮麗以及投資大爆發，主計總處預估去年全年經濟成長率達6.09%，創近11年最高紀錄，且在高基期下，2022年經濟成長率預測值也有4.15%的優異表現，2019年至2022年預估將連續四年維持在3%以上的高速成長。

台灣經濟研究院院長張建一樂觀地表示，「台灣未來幾年經濟成長不用擔心，經濟結構已經改變」。

張建一說，從經濟部公布的統計數據可以看到，製造業投資機器設備的動能還是非常強勁，代表國際供應鏈正在加速復工；而且5G、高階運算等新興科技應用需求延續，科技不只協助人類適應對抗疫情，也會拉著經濟往前走。

台經院分析，2022年經濟景氣維持熱絡，出口及民間投資續強，但受到比較基期偏高影響，對經濟成長貢獻度將下滑，經濟成長主要仰賴民間消費支撐。

不過在亮眼的經濟成長率數字下，景氣前景仍非一路坦途，尤其台灣作為小型開放經濟體，在全球局勢動盪之際，很難置身事外。

疫情、通膨與貨幣政策 牽動經濟走勢三關鍵

不論是台灣央行、主計總處或是國內主要智庫，展望2022年經濟表現時，都提到疫情發展、通膨疑慮及主要國家的貨幣政策，將是牽動經濟走勢的關鍵。

雖然各國努力研發疫苗對抗疫情，但病毒持續變種，2021年變種病毒Delt a爆發，導致多國疫情復燃，去年底竄出的Omicron新型變異株來勢洶洶，更引來各國高度重視。

國際信評機構惠譽（FitchRatings）和穆迪（Moody’s）相繼表示，COVID-19新型變異株Omicron可能會損害全球經濟成長前景，並進一步推升物價。

美國聯邦準備理事會主席鮑爾（Jerome Powell）也坦言，Omicron可能會使美國經濟和勞動市場的復甦趨緩，並增加通貨膨脹的不確定性。

全球經濟不均衡復甦 美國聯準會動見觀瞻

富邦金控首席經濟學家羅瑋提醒，歐美國家開始施打第三劑疫苗，使得新興市場國家取得疫苗的時程更為延遲，各國經濟好轉速度出現落差，將導致2022年全球經濟「不均衡復甦」。

考量各國經濟復甦速度不一、央行政策落差，加上美國聯準會啟動升息時程預期不同，羅瑋認為，2022年可以假設三種不同經濟情勢發展。

一是疫情獲得控制，美國聯準會於2022年下半年升息，各國放寬出入境管制，服務性活動復甦可望支撐美國經濟成長，下半年亞洲內需、旅遊活動也將陸續恢復。

二是聯準會於2023年上半年升息，美國經濟持續復甦，但新興市場消費動能恢復緩慢，中國經濟出現疲態，亞洲國家出口增長放緩。三是疫情反覆衝擊經濟，聯準會直到2023年下半年才升息，主要國家經濟復甦動能將放緩，新興國家投資及消費增長走弱，美元則會因避險需求走高。

至於台灣的貨幣政策走向，央行總裁楊金龍多次強調，升息有三條件，一是國內當前及未來通膨情勢，二是主要國家升息步調，三是紓困振興措施情況。

楊金龍特別指出，台灣升息決策必須考量主要國家的利率調整情況，如果其他國家沒有升息，台灣率先調高利率，可能引進熱錢；而資金一多，除了造成新台幣升值，還可能加劇資金湧入房地產。楊金龍這一席話也暗示，台灣不會早於美國等主要國家升息。

元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源表示，就算美國聯準會組織嚴謹，仍存在預測失準的風險，先前光是通膨高漲的情況是否為暫時性現象，聯準會內部就存在歧見；假如聯準會通膨預測不慎失準，不得不將政策轉向，勢必拖累美國經濟擴張力道。梁國源直言，大部分央行都可能預測失準，台灣也有這種風險，尤其目前經濟情勢複雜又存在諸多變數，更讓政策決策難度提高，因此看2022年經濟走勢時，不能忽略央行決策失準帶來的不確定性。（完）