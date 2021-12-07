致力百萬難民融入德國 成就梅克爾政治遺產

【文／林育立 （中央社駐柏林記者）】

艾塔瑞（Sedra Al Tarris）今年21歲，2014年跟著爸媽和三個妹妹從敘利亞逃到德國。去年年中，她跟其他三名應屆高中畢業生與主管青少年事務的聯邦部長吉費（FranziskaGiffey）合照，照片登上德國各大媒體，頓時引起全國熱議。他們四人出身難民，卻成功完成德國高中階段的里程碑畢業會考（Abitur），而且全都拿下1點多的高分，可自由選擇大學科系就讀。

敘利亞2011年爆發內戰，民眾從此爭相出走到土耳其、黎巴嫩和約旦等鄰國，其中許多人還冒生命危險，跨海到歐洲避難。敘利亞至今仍是德國主要的難民來源國，目前德國收容的敘利亞難民人數多達80萬人。

艾塔瑞也是其中之一，剛到德國時一句德文也不會說，她的夢想是成為醫生。德國媒體封她是「柏林最聰明的高中生」，讚揚她是難民融入的典範。

免費課程與學徒制 讓難民貢獻德國經濟

2015年，成千上萬的難民搭船跨過地中海後，沿著巴爾幹半島步行北上，導致歐陸各國難以負荷。8月底、9月初，布達佩斯火車站前出現混亂場面，數千名難民難忍憤怒情緒，抗議匈牙利當局不願讓他們搭車到西歐。德國總理梅克爾與匈牙利和奧地利政府協調後，做了一個劃時代的決定，同意這些難民不需證件就可進入德國。從此，大量難民湧進，德國在2015、2016兩年一口氣收容100多萬的難民，其中將近一半來自敘利亞。

五年後的今天，回顧這次歷史性的難民危機，可發現德國為融入難民達成驚人的成就。

難民生活安頓下來後，德國政府馬上為他們提供免費德文課程。其中比較有機會獲得難民資格的人，例如敘利亞人，可以上所謂的「融入課程」，其中包含600個小時的語言課和100小時的文化課，學習如何用德文租房子、購物、看醫生，以及認識一夫一妻制、尊重同性戀、言論自由等歐洲普遍價值和文化。

像艾塔瑞這樣的青少年，全國各地學校還成立所謂的「歡迎班」，讓他們從初級的語言課學起。德國工商總會（DIHK）等全國重要的工商團體也鼓勵會員僱用年輕的難民當學徒，讓他們接受完整的技職教育，協助他們早日適應德國社會。

德國製造業長年為缺工所苦，年輕的難民無路可退，在異鄉展開新人生，勢必特別地勤奮好學，在樂觀者眼中成了未來的技術勞工。汽車大廠戴姆勒（Daimler）當時的執行長柴奇爾（Dieter Zetsche）甚至將這些難民與戰後西德為重建僱用的外籍勞工相比，認為他們的貢獻將讓德國再現經濟奇蹟。

根據紐倫堡就業研究機構（IAB）去年底的報告，2015年抵達德國的難民，已經有將近一半找到正式的工作，如果不是疫情，比例將更高，可見他們融入德國社會的速度，比一般預料的還快。

排外政黨聲勢下滑 仍扎根前東德地區

但另一方面，難民潮撕裂社會，後遺症到今天還在。德國另類選擇黨（AfD）主張退出歐元區，原本支持度滑落到僅剩4%，2015年下半年難民危機爆發，改訴求反難民，聲勢頓時上揚。從此，這個極右政黨在地方選舉連戰連勝，先後挺進所有16個邦的議會，並在2017年大選拿下12.6%的選票，第一次進入國會並躍居最大反對黨。

近幾年新進難民人數大幅減少，選民其實已不大關心難民議題，另類選擇黨失去著力點，在今年9月大選的得票率因此下滑到10.3%，但實力仍不容小覷。尤其在前東德部分地區，另類選擇黨成了憤怒民眾的代言人，組織深入社會基層，支持度高達兩成五。

排外政黨崛起反映的是社會的不安情緒。儘管總體來看，刑事案件的數量逐年下滑，德國其實愈來愈安全，但許多人的感受並非如此。接連幾次難民發動的恐怖攻擊和重大犯罪事件，更是深深撼動社會，增加民眾對難民的反感。出身東德的民眾，在30年前共黨政府垮台和兩德統一的過程中，早已歷經失業和轉業等人生重大轉折，對上百萬難民一下子湧進格外感到恐懼，讓排外勢力有可乘之機。

白俄遭控拿難民當武器 歐盟邊境危機升級

德國位居歐陸地理中心，擁有九個陸地鄰國，歷史上民族遷徙和移動原本就很頻繁。以首都柏林為例，17世紀曾接納大量的法國新教徒，市區有許多法國街名。德國在第二次世界大戰戰敗，原本居住在中東歐的德裔人，有多達1,400萬人被迫離開家鄉逃到德國，加上蘇聯人、越南船民、被迫害的波士尼亞穆斯林、移入西德的東德人等，德國人口有多達四分之一、也就是2,000萬人有逃亡和移民的家庭背景。

他們大多是被迫離開家鄉，德國近代史對難民潮因此一點也不陌生。新來的難民與原來的居民屢屢發生衝突，但也有很多人樂於對難民伸出援手，出自人飢己飢的精神幫助他們。若沒有義工自發性的集結和付出，過去這幾年德國不可能安度難民危機。

不過，只要中東地區戰火頻仍，安全一天不改善，難民就會繼續湧進歐洲。德國和波蘭的邊境，最近就出現大量伊拉克和敘利亞的難民。據德國政府調查，他們是白俄羅斯獨裁總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）用來施壓歐盟的「武器」。白俄去年在爭議性選舉後鎮壓示威者和異議人士，遭歐盟制裁。白俄與俄羅斯合作，用飛機將難民從中東接來，送他們到歐盟的邊界，強迫他們進入立陶宛和波蘭等國，刻意製造難民危機，讓各國動蕩不安。歐洲的下一波難民危機又近在眼前，考驗各國的向心力。（完）