跨越「2025年懸崖」 日本力拚數位轉型搶才

【文／楊明珠 （中央社駐東京記者）】

日本經濟產業省2018年公布一份報告指出面臨「2025年懸崖」問題，日本企業若不善用數位技術，2025年起每年經濟損失將達12兆日圓（約新台幣3兆元），但要推動數位轉型（Digital Transformation, DX），卻面臨IT人才嚴重不足的問題。

去年9月，菅義偉上台執政後決定新設「數位廳」，推動國家與地方行政之資訊化及數位化轉型，今年9月正式上路，但今年10月4日新任首相岸田文雄上台後，較少言及DX一詞，讓財經專家擔心岸田內閣推動DX的力道是否大減。

傳統系統工程師將退休 若未DX年損12兆日圓

經產省2018年公布《克服IT系統2025年懸崖與DX全面發展》報告後，「2025年懸崖」成為財經界熱門話題，主要原因是日本陳舊的IT系統將在2025年面臨極大挑戰。

以前日本對主流I T系統並不關注，很多都是在傳統系統（legacy system）上修修補補應付過關，但隨著2025年熟悉傳統系統的人員屆齡退休，日本的IT系統可能面臨癱瘓。

報告指出，日本企業若不推動數位轉型，業務效率、競爭力低落，絕對無法在市場上殺出一條生路。以競爭力低落的情形做預想的話，2025年起每年經濟損失將達12兆日圓，約是目前的三倍。

許多日本企業面臨調整傳統系統的問題，需儘速採取足以因應新型商業模式的數位轉型計畫。但在數位轉型的同時，也須考慮到人才不足的問題。因為，傳統系統很多都是用COBOL古老程式語言編寫的，懂這種語言的工程師大多在2025年之前就會退休，能在第一線守護傳統系統的人才可能嚴重缺乏。不足的人才如何遞補、邊遞補邊做數位轉型，將是企業必須面對的課題。

近年來，日本社會逐漸數位化，紙張文件、印鑑使用等需求漸減少，數位結帳、臉部辨識等使用IT系統的情況增加，加上遠距上班在疫情下逐漸普及，為了因應這樣的生活或工作方式，企業就必須推動DX，解決社內傳統系統、人才不足的問題。

專家估計，還在使用逾20年以上的傳統系統的日本企業約占六成。看來，創業歷史愈久的企業受到「2025年懸崖」問題影響會更大，要克服這問題的時間也需更長。

競爭力不足薪資待遇低 IT人才缺口上看79萬

日本IT業界目前面臨人才嚴重不足的問題。根據日本政府估算，2020年IT人才不足約31萬人，到2030年將擴大到約79萬人。

日本經濟評論家大前研一在商業雜誌《PRESIDENT》（2021年10月15日號）以〈數位廳要改變日本是不可能的〉為題，指出日本政府新設立數位廳，但數位廳長官不懂數位科技，未能提出數位政策的構想。還有，數位廳的幹部人事布局一度遲遲無法確定。

大前說，就如數位廳的長官找不到適任者一樣，其實日本企業也缺乏IT人才。就全球來看，說到IT人才的話，美國矽谷、中國深圳、印度商業大城班加羅爾（Bangalore）、普恩（Pune）等有很多像超級明星般優秀的IT工程師。

但是，日本IT業界「層層轉包、低工資」的情況明顯，就如大正時代描述女工在「血汗工廠」當紡織工的《女工哀史》小說一樣，現在日本的數位業界可寫成一部「IT工程師哀史」。

大前指出，日本各地有教導電腦程式的專門學校、大學理工系也有電腦教學，但讓人感到悲哀的是，即使從這些學校畢業，也無法成為像美國、中國、印度那種擁有超級明星般構想力的IT工程師，只能待在論資排輩的日本企業底層。

他認為，日本IT教育的問題在於沒教導學生如何構想要創造的系統，將此寫成詳細計畫，結果學生只是在學習程式的規則而已。

日本IT人才薪資低也是個問題。日本IT人才平均年收，20幾歲為413萬日圓、30幾歲為526萬日圓、40幾歲為646萬日圓、50幾歲為754萬日圓，這是因為很多日本企業採年功序列（論資排輩）制的關係。美國則是重視實績，20幾歲平均年收1,023萬日圓，是日本的2.5倍。

此外，日本的IT人才有過度集中於IT企業的問題。在美國，IT人才在IT企業工作的僅35%、在非IT企業工作的為65%；但在日本，有72%的IT人才在IT企業工作，在非IT企業工作者僅28%。

大前舉例說，美國高盛集團紐約總部在最盛期的2000年有600名交易員，但現在僅剩兩名，取而代之的是大量僱用電腦工程師，200名工程師就可處理同樣的工作量，一人當三人用，這些工程師的薪水當然高。

但在日本，因為非IT企業沒有IT人才，系統開發就必須外包，但外包時，究竟要創造什麼樣的系統，公司內部沒有會寫詳細計畫書的IT人才。

日本政府祭千萬年薪 與民間企業搶IT人才

日本在去年3月COVID-19疫情趨於嚴峻時，因未能充分運用IT技術在公共服務方面，讓日本民眾感到汗顏，也讓外國人覺得原以為是「IT先進大國」的日本竟如此掉漆。為此，日本正急著尋覓精通數位轉型的人才，以提升行政效率等，但民間企業也急於確保優秀人才，很可能形成激烈的人才爭奪戰。

《日本經濟新聞》今年3月報導，金融廳在應徵「推動DX業務設施師」，年收1,000萬日圓。報導稱，這是金融廳的彈性做法，比一般公務人員的年薪高出許多，但比起民間企業，尤其是外資企業，年薪1,000萬日圓算是低薪。 （完）