美國解封迎報復性消費 黑五購物季拉長戰線

【文／周世惠 （中央社駐舊金山記者）】

「40呎海運貨櫃從疫情之前2,000美元，疫情期間一度漲到2萬多美元，每樣東西都會變貴，而且變數多。」

來自台灣、人在矽谷的專利法律師和創業家戴志成，也是微波爐保濕蓋專利發明人，他有不只一項產品打入美國零售商，包括在連鎖超市喜互惠（Safeway）1,500家門市實地鋪貨，從創意研發、亞洲生產、運到美國銷售的經驗，讓他經常關注貨運與零售業。

第一手消息還告訴他，「中國電力短缺影響生產，貨櫃裝不滿，貨櫃長期費率會跌破5,000美元」。

倉儲量販店好市多（Costco）財務長蓋蘭提（ Richard Galanti）在公布今年第三季財報時對投資人表示，港口上下貨延誤、貨櫃短缺、疫情延宕、原物料以及人工、卡車等不足，造成供應鏈緊縮和通膨，「主要的品牌都要求更長的交貨時間」。

感恩節歲末年終購物季開打前，市場就有傳言「2021年不是沒貨，而是貨進不了美國」，另有一說是不會比去年供應斷鏈時更糟。

解封後報復性消費湧現 商家磨刀霍霍迎黑五

今年夏天，美國各州陸續解封後，「通膨與短缺」成了生活實境秀的主角。人們的生活花費提高，零售商到處招工。

CNBC報導，根據美國萬通保險（Mass Mutual）7月的消費者支出和儲蓄指數調查，與去年同期相比，美國民眾月開銷增加765美元，多用於餐廳消費和度假旅行（各超過35%）。千禧世代（1981年-2000年出生）和Z世代（1995年-2010年出生）出手又更大方，每月平均多支出1,000美元，主要貢獻給餐飲和社交。

解讀數字增長背後的意義，人們急欲展開新常態生活，彌補封城之年沒有聚到的餐、沒有度到的假。商家高度期待2021「黑色黑期五」（Black Friday）到來，消費者會以同樣的「報復」心態，瞎拼出新高業績。

今年9月，美國就已經到處在賣耶誕商品，交織成骷髏頭、南瓜和耶誕樹三合一的錯序感，催促著購物季的倒數。

「黑五」本與購物無關 由來比你想的更暗黑

每年11月最後一個星期四是感恩節，隔天則是「黑色星期五」，簡稱「黑五」。

對比台灣的節日，感恩節像中秋和農曆年的綜合體，遊子返鄉團聚、親友圍坐吃火雞大餐。美國有些州更明文規定零售業當天不得營業，街上空蕩蕩，外出找餐館會四處碰壁。

黑五當天的景象則全然不同，傳統上，美國人會到商店進行全天式的瘋狂大採購，尤其要為即將到來的耶誕節做準備，趁著商品打折，把要送給親友的禮物打點好。

關於黑色星期五，許多人解讀「黑」代表著商家進帳，相對於負面虧損的「紅」字。根據Business Insider報導，黑五的原始故事比人們想像的更暗黑。

1869年9月24日有兩名投資者推高金價，導致當天崩盤，連動美股下跌20%、外貿交易停止，農民的小麥和玉米價格受到波及，跌幅50%，這是「黑色星期五」第一次寫入美國歷史。1950年感恩節後，美國海軍陸軍橄欖球賽在費城盛大舉行，觀賽民眾和購物人潮讓警方整天忙著疏導交通，那天再次被標記為「黑色星期五」。

曾有人希望以「大週五」取代「黑五」一詞，卻始終未被採納。直到1980年代晚期，消費者買不停、讓商家業績由紅轉黑，就成了通行全球的「黑色星期五」。

黑色星期五買不過癮？ 網購星期一再敗一波

隨著電子商務興起，黑五的場景幾乎每五年就有一次大變化。

2005年，瞎拼日又多一天「網購星期一」（Cyber Monday）。等同黑五2.0版本，商家把實體店賣剩下的商品，再搬到網路傾銷，方便黑五沒買足的消費者。

即便是相同品牌，電商與零售互為競爭業績的敵手。約在10年前，黑五變成「黑四」，感恩節的週四晚間開賣變成新傳統。零售業員工半夜加班，商家為了鼓勵消費者到實體店消費，提供網路商店沒有的「開門大搶購」（doorbusters）。

網購與實體店購物的黃金交叉出現在2016年，根據美國全國零售聯盟統計，更多美國人選擇在感恩節週末上電商消費，折扣好康常在網路被搶光，而實體店還有貨。

疫情打破規則變數多 黑五馬拉松式行銷造勢

去年疫情蔓延，黑五購物節的兩大特色和「時間」有關，零售商開發「街邊取貨」（curbsidepickup）選項，消費者先在線上購物，隔天再到「得來速」取貨；另外，疫情讓供應斷鏈，廠商的行銷時間更分散。

「疫情把黑五的折扣盒子開得更早。」長期研究、關注美國黑五商家折扣的部落客麥格拉斯（Kristin McGrath）指出，零售商如達吉特（Target）和沃爾瑪（Walmart）去年分別從10月及11月投放廣告；建材零售商家得寶（Home Depot）的黑五銷售期則從11月初延續到12月初，「保證不會錯過好康」的策略，意在吸引顧客不斷回頭、黏著式消費。

「當紅的折扣商品，手腳太慢買不到。」麥格拉斯寫道：「特惠的蘋果AirPods、任天堂遊戲機Switch，早在感恩節前一天就賣光⋯⋯熱門商品很快售罄，如果等到黑色星期五才下單，意味為時已晚。」

而今年黑五的行銷戰線確實拉長成數週、甚至逾月，和台灣每年10月各家百貨公司輪番上場的週年慶頗為相近。

「零售平台是最大的贏家。」戴志成說：「所謂的『好康』都是由供應商提供並吸收成本。」

住在加州20多年的戴志成觀察，即使疫情變數衝擊消費，多數人不至於買不到東西，而是在什麼買點、買到什麼價格；沒買到心願清單的人有可能把預算轉為過節的餐飲費；至於過度消費的人，「要丟的東西恐怕比要買的還多吧」！

珍惜擁有、減少新添 最「感恩」的疫後思維

拜全球化之賜，住亞洲也能線上參與黑五採購，不缺席年度折扣盛宴，在家坐等包裹飛來。

事實上，從6月亞馬遜會員日（Amazon Prime Day）、9月勞動節換季拍賣，以及中國原創、歐美同步的雙11購物節，一路延續到耶誕節，各式各樣的折扣都在呼喚消費者的荷包，這也凸顯商家形象與客戶服務的重要。

有一種迷思，黑五是一年當中商品折扣最好的時間點；但或許黑五只是一個理由，讓人們升級電子產品或汰換衣櫃裡的物品。如果有人今年的黑五買不過癮，那麼，換個角度想想，珍惜已經擁有的，少點頻頻新添，會不會才是最感恩的疫後思維？ （完）