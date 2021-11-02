你越打我越強 台灣大數據主動防禦網攻

【文／賴于榛 （中央社記者）】

解放軍動作頻頻，除了實質的共機擾台，台灣面臨的許多網路攻擊，也多半質疑是中國所為。如何因應，是全台灣都想問的問題。

專訪那天，行政院資通安全處長簡宏偉身著俐落乾淨的短袖藍襯衫，態度親和，但訪問一起頭，他轉換模式，語速調整為1.5倍速，手頭沒有特別拿出資料，回答卻都是不假思索。

面對中國駭客攻擊頻傳，簡宏偉表示，國際法允許資安防禦，不允許資安攻擊，根據國外一些報告，普遍會被點名進行資安攻擊的國家，常聽到就是俄羅斯、中國、北韓、伊朗，以及過往的伊斯蘭國。

簡宏偉說，台灣每個月遭受多達2,000萬至4,000萬次的境外網攻，因此政府持續常態性演練網路攻防，也聘請約24名電腦專家故意攻擊政府系統，達到演練成效。

攻防演練全年不間斷 邀學生加入合法攻擊

他說，常態性的網路攻防演練，近年來在時間與對象上都有擴大，像是以往每年最後一季才演練對政府機關的攻擊，但後來發現，有些政府機關取巧，學會應變方式，最後一季透過直接把網路關掉等方法，避免演練失誤，因此為達到實質演練效果，常態性攻防演練拉長為一整年不間斷。

第二個擴大，簡宏偉說，2018年6月《資通安全管理法》上路後，資安演練納管對象除了原先的政府機關，也增加了八大類關鍵基礎設施，以及政府捐助的財團法人等單位，演練範圍擴大，讓政府整體資安因應更完整。

除此之外，簡宏偉表示，過往的演練只找政府單位人才進行，近年來轉變模式，增加一年一次讓在學學生報名，一旦通過相關測試、能力符合，就會請學生加入合法攻擊政府的行列，某種程度也是在培養資安人才。

除了常態性網路攻防演練，簡宏偉說，也會有不定時的社交工程演練，透過發電子郵件、手機簡訊測試公務員甚至機關首長的資安意識，「至今效果都蠻好的」。

沒有被打假的！ 遭攻擊也能積成大數據

簡宏偉說，任何組織、單位都可能遭遇資安攻擊，沒有人能做到不被打穿，損失一定會出現，因此台灣正往「主動式防禦」的方向前進，包含：一、將防禦陣線往外推至國境範圍；二、敵對勢力一啟動攻勢，台灣就能攔截，而非等被打到才還手；三、就算遭成功攻擊，也能快速控制損失範圍的能力。

簡宏偉表示，傳統的資安防禦都是反應式防禦，遭受攻擊後通報、應變、復原，但前提就是要被攻擊，因此他才會提主動式防禦，盼防護資源不要被過度耗損。

至於要如何做到主動式防禦，簡宏偉說，台灣每個月面對成千上萬次的攻擊，政府單位不是過濾掉而已，而是蒐集起來分析，累積大數據，現在已經有達成的能力。

政府資安越見完善 駭客轉攻委外供應商

簡宏偉說，相較企業與一般民眾，政府資安做得相對不錯，目前主要被攻擊的都是政府機關資訊系統的委外供應商。

他表示，有些委外供應商接了30、40個政府單位的案子，容易被駭客鎖定，「打一間委外供應商，等於30、40個政府單位被攻擊，何必一個個攻擊機關」？

簡宏偉說，從去年至今都有類似現象，國外也發現同樣情況，因此為增強委外供應商的資安防護，資安處決定改變做法，由資安處團隊加入政府單位每年對委外供應商的稽核程序，提供稽核準則，最重要的是維持稽核深度的一致性。

這個改變，也減輕業者負擔。簡宏偉說，現行情形，政府單位每年可以對委外供應商做稽核，但若一個委外供應商接了10個政府單位，一年就要被稽核10次，因此資安處讓委託同一委外供應商的所有單位做共同稽查，並從旁協助，提升稽核能量，業者也能避免量能都耗在稽核上。

低級錯誤不要犯 個資外洩人為疏失多

簡宏偉說，境外攻擊不斷，不過只要政府機關、關鍵基礎設施等資安都能做好，像是網站設計不良這種低級錯誤不要再犯，注意人為疏失等，他相信80%的攻擊都能擋下。

簡宏偉表示，今年9月上旬以前的重大資安事件共11件，其中九件都是人為疏失導致個資外洩，包含使用Google表單卻將權限設定錯誤等等，這類並非資安問題，而是人員的資安意識必須要內化到日常工作，最基本的包含帳號密碼不該一致，或為民服務網站若可上傳資料，也要限制檔案類別等等。

除了政府相關單位要加強資安意識，簡宏偉也說，有規模的企業，資安防護有一定水準，但中小企業、新創企業等如何加強資安，這部分會再想辦法給出可以參照的指引，目前也已請台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC）設置如何應對勒索軟體防護專區，協助企業應對。

簡宏偉也說，民眾維護資安的方法，最簡單就是多注意密碼，不要亂開來路不明的電子郵件，勿亂點連結，也盡量別將個資放上網路，因為這通常是有去無回。（完）