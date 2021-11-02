快訊

1.5億網路標案卻用到大陸零件 教育部認了「減價收受」

統一若買下家樂福是否有「壟斷問題」？公平會說話了

繞過制裁賺偏門財 北韓靠駭客出擊養核武

聯合新聞網 / 全球中央
除了俄羅斯，北韓駭客去年也疑似對阿斯特捷利康製藥公司發動網路攻擊。美聯社
除了俄羅斯，北韓駭客去年也疑似對阿斯特捷利康製藥公司發動網路攻擊。美聯社

【文／廖禹揚 （中央社駐首爾記者）】

聯合國安全理事會北韓制裁委員會公布最新報告指出，北韓透過駐外人員、中國及合作企業等駭入虛擬貨幣交易所等國際金融網，以取得開發核武及飛彈的經費來源。據安理會2021年3月發表的前期報告，北韓駭客在2019年至2020年11月間約竊取相當於3億1,640萬美元的虛擬資產。

受到國際制裁的北韓在國際貿易上處處受限，利用駭客技術竊取外匯資金，對平壤當局而言是一項低投資、高報酬的絕佳管道，因此即使相關資源及人才培訓經費在經濟困境下捉襟見肘，北韓仍未放棄培養駭客人才。

遴選培訓優等學生 反向工程破解國外軟體

北韓在1986年成立專門培養電腦專業人才的軍方指揮自動化大學，也就是後來的金一軍事大學，成立初期招聘40多名電腦專業教授，並網羅金日成綜合大學、金策工業大學、平壤機械大學、理科大學等北韓國內主要大學優等生及各地第一中學成績最好的學生，每年約遴選100多名「秀才」，參加為期五年的集中訓練。

這些菁英人才結束訓練後隨即可獲任命為軍官，其中約10人會進入偵查總局旗下參與網路攻擊工作。

2009年，由北韓勞動黨作戰部及人民武力部偵查局合併編成的偵查總局，負責諜報、網路攻擊、駭客培養等工作，轄下的海外情報局被認為是網路攻擊的主責單位。

由脫北者在南韓經營的網路媒體「每日北韓」（Daily NK）引述消息人士說法報導，位於平壤的第一中學負責初步情報技術相關教育，讓學生開始熟悉運算法，並學習相關理論、電腦實務、開發程式等知識，校內學生都是從全國各地遴選而出的。

消息人士表示，電腦程式開發、修改等使用的大部分都是國內外既有程式，訓練學生將外國程式修改成適合北韓使用的版本，以及破解程式、防禦駭客的方法，並進一步將相關技術用於非法複製及偽造程式，製作類似功能產品等。

金日成綜合大學2018年發表的論文就提到，許多北韓國內使用的安卓系統（Android）應用程式，都是以反向工程將國外已開發完成的程式再製，「透過反向工程獲得的技術，對國家情報產業發展具卓越貢獻」。

這些北韓情報人才進行的軟體弱點分析訓練，相當有可能應用在網路攻擊上。北韓駭客組織Kimsuky就曾利用南韓核能研究院的VPN弱點駭入內部網站。據南韓國家情報院分析，南韓公共機構遭受的網路攻擊中，九成以上是北韓駭客所為，攻擊方式也從癱瘓網路，演進到植入惡意程式、竊取各種資訊與重要數據，甚至是外匯資金。

南韓電視台KBS報導指出，北韓旗下有許多正在活動的駭客組織，Kimsuky就是最著名的組織之一，據信負責蒐集全球情報；名為Lazarus的駭客組織則以獲取外匯為目標，曾涉嫌盜取孟加拉中央銀行、波蘭金融監督管理局巨額資金，以及智利銀行信用卡相關資料等。

疫情改變作戰目標 鎖定疫苗機密

對與北韓關係最緊繃的南韓而言，北韓駭客不僅可能竊取個資、錢財，對國家安保也造成重大威脅。在2016年投誠南韓的前北韓駐英國大使館公使、南韓國民力量黨議員太永浩多次就北韓駭客行動示警，今年中更在臉書上發文指出，國家機密機關公務員基於防疫需求居家辦公，對於北韓駭客而言正是發起攻擊的「絕佳機會」。

北韓駭客在疫情下的「業務」也擴及防疫所需的疫苗開發資源，據外媒報導及南韓國家情報院掌握情資，已開發出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的研發企業及國家級衛生機構，都曾多次遭到北韓駭客入侵，試圖竊取疫苗及治療劑原始技術資料。

不過，北韓當局對於網路攻擊相關指控一概不承認，北韓外務省今年8月甚至在官方網站指控美國為「全世界的駭客始祖」。

當時美國指控俄羅斯利用網路散布假消息，以干涉2022年美國期中選舉，北韓外務省則力挺俄羅斯，主張美國主導針對中國及俄羅斯的網路攻擊，批評美國打著「網路安全守護者」的旗號欺瞞國際社會。 （完）

【＊看單篇不過癮？中央社電子書城《全球中央》電子雜誌、紙本雜誌全面特價中。】

延伸閱讀

解決糧荒 北韓宣導民眾吃黑天鵝肉

真的不是替身！南韓國情院：金正恩瘦20公斤 健康無虞

北韓缺糧、連捕魚也禁 金正恩要人民：2025前少吃點

遭金與正處決？金正恩現身北韓中國人民志願軍烈士陵園闢謠

相關新聞

你越打我越強 台灣大數據主動防禦網攻

台灣每個月遭受多達2,000萬至4,000萬次的境外網攻，政府單位不是過濾掉而已，而是蒐集起來分析，累積大數據，現在正往「主動式防禦」的方向前進。

繞過制裁賺偏門財 北韓靠駭客出擊養核武

即使相關資源及人才培訓經費在經濟困境下捉襟見肘，北韓仍未放棄培養駭客人才，不但從網攻取得開發核武的經費，在疫情下，北韓駭客「業務」也擴及防疫所需的疫苗開發資源。

用消費創造影響力 為你想要的世界投票

38%的受訪英國消費者認為，購買符合道德標準的禮物很重要。可預見的是，這類以推動「善循環」為訴求的行銷手法在「溫馨佳節」消費季會更加多元。

網購借貸超前消費 中國90後「負翁」激增

中國年輕人的債務危機與「犒勞自己」等理念的盛行不無關係，有網民說，「雙11」期間，各種優惠眼花繚亂，若是跟不上，「好像損失了一個億」。

美國解封迎報復性消費 黑五購物季拉長戰線

人們急欲展開新生活，彌補封城之年沒有聚到的餐、沒有度到的假。商家高度期待2021「黑色黑期五」，消費者會以同樣的「報復」心態，瞎拼出新高業績。

餐桌上的氣候變遷 全球糧食危機進行式

若全球均溫再上升攝氏兩度，包括小麥、楓糖漿、海鮮等食物原材恐減少，而像咖啡、巧克力、薯條、啤酒等也將因產量大減而變成「天價」食品。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。