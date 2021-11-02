網購借貸超前消費 中國90後「負翁」激增

【文／周慧盈 （中央社大陸組副主任編輯）】

中國年輕人的債務危機與「犒勞自己」等理念的盛行不無關係，有網民說，「雙11」期間，各種優惠眼花繚亂，若是跟不上，「好像損失了一個億」。

11月11日，中國「雙11」大型促銷活動在COVID-19疫情仍未完全散去之際再次來臨。就在眾多消費者摩拳擦掌盤算著如何買、買、買的時候，社群網站豆瓣「負債者聯盟」小組的數萬成員正苦苦掙扎於欠債和努力還錢的困境中。這些動輒人民幣（下同）10萬元、甚至數十萬元的債務多半源於誘惑難擋的「超前消費」行為，當事人則多為年輕族群。

先消費後還款以貸養貸 中國90後負債亞洲第一

去年「雙11」剛過不久，澎湃新聞披露了「負債者聯盟」多個身陷債務的例子。其中，當時28歲的朱麗（化名）欠款本金10萬元、逾期九個月，「雙11」之後第六天的11月17日，開始有人上門催收欠款，朱麗嚇得辭掉需要出門的工作，只留下線上的兼差，因擔心催款人發現她在家，天色漸暗後，她只敢用微亮的小夜燈在客廳和廚房照明。在焦慮和恐懼下，朱麗夜不成眠，不自覺地想著「自己是怎麼變成今天這個樣子的」。

24歲的韓文聰（化名）也是負債者聯盟一員，他在六個網貸平台貸款，加上一張信用卡和積欠同事的現金，總負債近22萬元。

陸媒綜合朱麗、韓文聰以及其他負債者的經驗發現，超前消費和電動遊戲是年輕人最主要的欠債原因。以朱麗來說，從19歲申辦人生第一張信用卡、第一次刷卡吃了一頓飯開始，只要能使用信用卡的消費，她都會先刷卡，等到次月薪水發下來再還款；在逐漸陷入超前消費的快感下，甚至把自己能辦的信用卡都辦了，就這樣過了多年「先消費、後還款」的生活，為了償還卡債，最後走上以貸養貸的道路。

負債者聯盟中，像朱麗這樣的「90後」（1990年代出生）不在少數。

2019年11月，尼爾森市場研究公司線上訪問3,036名年輕消費者後發表的《中國消費年輕人負債狀況報告》顯示，86.6%的年輕族群都在使用信貸產品，除了將信貸產品當作支付工具使用的少數人，實質負債者約占44.5%；其中12.4%信用貸款為房貸，但更多的信貸主要用於生活和休閒。新華網形容這份報告「全景呈現中國90/95後年輕人消費信貸現狀」。

另根據香港01今年初引述滙豐銀行公布的數據，中國90後人均負債12.7萬元，需要18個月不吃不喝才能還清，負債額在亞洲同齡人中排名第一；而創建近兩年的「負債者聯盟」小組成員債務狀況更嚴重，有網民統計去年11月小組內所有貼文後發現，涉及到負債金額的帳號共有588個，總負債額達1億7,724萬元，人均負債30萬元，「月薪4,000負債30萬」、「25歲負債40萬」、「網購負債70萬」的成員比比皆是。

平台鼓吹借錢信手拈來 年輕人落網貸債務陷阱

這些年輕人的「債主」並非親朋好友，而是近年興起的各類網路借貸平台。報導說，包括阿里巴巴集團旗下螞蟻小微金融服務的「花唄」、京東白條、蘇寧「任性付」、「微粒貸」等借款業務層出不窮，並且都以年輕人為宣傳對象。不少平台聲稱沒有借貸門檻，只需提供身分證和電話號碼，就能輕鬆借到一筆額度不小的款項。

《中國證券報》今年稍早也引述一名當事人說，網上信貸的門檻很低，「手機加身分證，有這兩樣就能借錢」，不但簡單，而且還不欠人情債。

借錢管道大幅拓寬後，中國年輕族群也開始墜入債務高築的緊繃狀態。有負債者聯盟小組成員回憶，2017年開始，自己的借款從數千元膨脹到1、2萬，而隨著債務愈來愈多，只能靠著「以貸養貸」來緩解，曾一度背了15萬元的貸款，每天省吃儉用下花了三年才清償大部分債務；另有成員說自己靠著薪水花了四年時間才將網貸還清。

但有些年輕負債族卻未能順利走出債務泥淖，甚至造成終身憾事。2019年8月，自南京一所知名大學畢業兩個月後，青年許陽（化名）墜樓身亡，此前一年間，他總共從10家金融機構貸款36次，累計獲款7.2萬餘元；同年，25歲安徽青年小雲（化名）也因以貸養貸無力償還，在欠款到期日喝農藥自戕。

《中國證券報》調查發現，監管部門雖明令禁止金融產品過度營銷，但在各種平台推波助瀾下，網路借貸據點早已遍布網路世界，「一張天羅地網在悄然間織就，誘惑無處不在、無所不及」。

這張密網上「棲息」著大大小小的放貸機構，穿針引線的則是各種各樣的平台。一名曾任職消費金融公司的人士透露，網路平台在過程中可獲得實收利息20%至30%的回報，與自身付出與所承擔風險相比，顯然十分划算，這也正是促使網路平台為貸款經營機構賣力營銷的關鍵所在。

《中國證券報》分析，超前消費、過度借貸埋下的風險已逐漸曝露。過度貸款消費除了可能導致消費者陷入債務泥淖，並可能堆積多頭借貸導致的共債風險。去年第四季《中國貨幣政策執行報告》指出，在中國消費貸款快速擴張過程中，部分金融機構忽視了消費金融背後隱藏的風險，「客戶資質下沉明顯，多頭共債和過度授信問題突出」。去年以來，部分銀行信用卡、消費貸不良率已顯現上升趨勢。

不買就像損失一個億 網購刺激非理性消費

除了「超前消費」，據陸港媒體分析，年輕人的債務危機與「犒勞自己」等理念的盛行不無關係，包括「雙11」、「618」等購物活動及直播帶貨等，時時刻刻都在刺激年輕人的購物欲。有網民說，「雙11」期間，各種優惠眼花繚亂，若是跟不上，「好像損失了一個億」。

有網路公司產品經理直言，受到消費主義以及社群媒體上眾多人炫耀財富的影響，年輕人會產生「我也想擁有」的想法，「看了看花唄和信用卡額度，發現自己可以承擔得起，就一發不可收拾了」。

京東集團去年9月公布《90後人群消費白皮書》總結年輕人的消費觀說，「超前消費，整體不夠花，局部不差錢」。不同於上一輩習於存錢和精打細算地過日子，當代年輕人成長於消費主義盛行的時代，注重享受且追求高品質生活，消費觀念的轉變讓他們不自覺陷入超前消費的泥沼，一些初入職場的上班族吃著5元的早餐、搭著人滿為患的地鐵，但也要買下一個超過萬元的名牌包包，吃上一頓好幾百元的火鍋，漸漸跌進了債務的無底深淵。

曾熱衷購物的朱麗在債務逼人下，接受媒體採訪時已經過了兩年的「斷捨離」生活，幾乎沒有買過新衣服；而為了還錢，韓文聰除了戒菸，原本一年換一次的手機也改成兩年一換，去年「雙11」他硬是一樣東西也沒買。如同朱麗，在經歷難以承受的負債後，這名90後終於慢慢從「欠錢不是個大事」的幻覺中醒來。

（完）