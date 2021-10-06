極端氣候加警報失靈 沖出德國百年一遇洪災

【文／林育立 （中央社駐柏林記者）】

「這麼多絕望和痛苦，這麼少安慰，全國人民同感悲痛。」德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）9月1日在德國西部舉行的國家追悼儀式中，向一個半月前大水的死難者家屬表達慰問。他強調政府將盡全力協助受災戶重建家園：「我們與各位站在一起，回到正常生活的路上，國家不會拋下你們。」

德國世紀洪災上百死 天災預警系統失靈釀禍

歐洲各地今年夏天頻鬧水患，德國、比利時、荷蘭、奧地利、瑞士都出現災情。其中，7月中的連日豪雨在德國西部的萊因-法耳次邦（Rheinland-Pfalz）和北萊因-西發利亞邦（Nordrhein-Westfalen）造成嚴重災情，尤其阿爾河（Ahr）流域受創最嚴重，造成133人死亡。一條原本平靜的小河頓時波濤洶湧，沖毀橋梁、馬路和房舍，整座村落淹沒在褐色的泥水中。電視新聞一再重播廂型車在水中載浮載沉的畫面，可見洪水力量的可怕。

這次水患馬上讓德國人聯想到2002年夏天的大水，當時東部的易北河（Elbe）流域連續幾天大雨，造成歷史古城德勒斯登（Dresden）岌岌可危，200人連夜將國家畫廊的數千張古畫從地下室庫房救出。

相隔10多年，德國再度出現百年一見的大水，不同之處是這次水災暴露了天災預警系統的缺陷，並迫使政府和民眾正視極端氣候的嚴重性。

德國輿論首先關注的是預警系統失靈的問題。近年氣象預測愈來愈精準，歐盟在2002年大水後建立的「歐洲洪水警告系統」（European Flood Awareness System）也已警告部分地區將出現嚴重水患，「德國氣象局」（DWD）並將此訊息通知地方當局。有些地區因此警報大作，但一些地區根本沒響，因為警報發送系統早已被拆除。

在台灣，只要出現一定規模的地震、土石流或豪雨，警戒區域的民眾都會收到手機簡訊通知，德國卻未實施這套系統，錯失避難的第一時間。水患後，德國內政部正考慮引進。

地方政府反應太慢也受到詬病，這點與德國的行政體制有關。聯邦制的德國沒有中央政府，天災由邦政府和各地當局主管，部分地方官員顯然沒有及時通知和疏散民眾，檢察官正調查他們是否應承擔業務過失致死的刑責。

暖化導致強降雨頻仍 致命洪災發生率增九倍

這次洪水規模之大，不僅讓官員和民眾驚訝，也出乎聯邦主管機關的預料。根據「西德廣播公司」（WDR）調查，隸屬內政部的「聯邦人民保護和災難援助局」（BBK）大水期間每天撰寫的內部報告，完全低估災害的嚴重性。專家指出，氣候變遷顯然是這次百年水患的罪魁禍首。

根據德國氣象局學者克萊恩坎普（Frank Kreien kamp）8月底發布的報告，氣溫暖化導致大規模降雨頻繁出現，讓受災地區發生水患的頻率增加1.2至9倍。沒有氣候變遷的話，如此規模的大水約每2,000年發生一次；但由於地球均溫增加了一度，出現的頻率增加到每400年一次。

克萊恩坎普還指出，熱浪和乾旱影響的地區大，時間也長，相對容易預測；豪雨則多集中在特定區域，出現的時間短，預測很困難。把時間拉長來看可發現，德國過去70年來豪雨增加的幅度有限，夏天降雨的天數甚至減少；但只要一下雨，往往集中在短短數日，增加水患發生的機率。

歐洲南旱北雨兩樣情 德國天災理賠恐創新高

今年7月，芬蘭最北的拉普蘭區（Lapland）出現33.6度的高溫，創下百年來紀錄；南歐的希臘、土耳其等地，8月連續多天出現40多度的高溫，山區野火延燒，熱浪加上大火讓民眾吃不消。氣候變遷證據確鑿，極端氣候未來只會更加頻繁。

克萊恩坎普指出，德國的研究只是進一步證實聯合國「政府間氣候變遷問題小組」（IPCC）的結論，南歐未來將經常乾旱，北歐豪雨，整體來說，歐洲將更容易出現熱浪。

天災頻仍造成財產損失，也反映在保險業的理賠金額。據「德國保險業同業公會」（GDV）估計，這次洪水的理賠金額可能超過2002年的洪災，由於暴風、水患、豪雨和冰雹，今年很可能是2002年以來天災損失最嚴重的一年。2002年德國保險業因天災的理賠金額達109億歐元（約新台幣3,600億元）。（完）