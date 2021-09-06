疫後大離職潮來了 在家工作教會美國人的事

【文／林宏翰 （中央社駐洛杉磯記者）】

今年6月，美國西維吉尼亞州一位名叫鮑利（Steven Pauley）的20歲年輕人，拍了一則短短30秒的影片，在影音平台上獲得7,000萬次點閱，吸引4萬則留言。

那是他在連鎖速食餐廳塔可鐘（Taco Bell）上班的最後一天。場景是速食店廚房，鮑利站在水槽旁一個台階上摩拳擦掌，接著他用一般在游泳池才看得到的「深水炸彈」姿勢，雙手抱膝，跳進了裝滿肥皂泡泡的水槽裡。

這個看起來愚蠢的搞笑影片，不只是慶祝一位年輕人辭掉了做滿三年的速食店工作，也慶祝他將成為一位全職的電玩直播主。未來他不必待在廚房，只要在家打電玩就能賺錢。

在這人人都有機會爆紅的社群媒體時代，這則搞笑短片發揮創意，把速食店的水槽當游泳池，看似抓到網友胃口，但更特別的是，這則影片同時被一些新聞媒體引用，認為這是當下美國年輕人的寫照。

美國政府紓困大撒幣 數百萬人辭職不幹了

當疫情逐漸走遠，走在街上隨處可見餐廳、咖啡店和賣場貼出徵人告示，勞動市場看似人手短缺，但今年春天令人出乎意料的「大離職潮」（The Big Quit）悄然而至，好幾百萬美國人對老闆說「我不幹了」。

根據美國勞動部數據，今年4月到5月有760萬人辭去工作。對比疫情期間，領薪水的員工人心惶惶，擔心遣散裁員，反倒疫情退散的當下，更多年輕人不再委屈自己，寧可辭掉工作，追尋新的生活。對照中國流行的躺平主義，難道美國人也選擇躺平了嗎？

假設沒有疫情，一般情況下出現離職潮代表著經濟情勢大好，市場上有大量的工作職缺，但這次不一樣，這一波大離職潮出現的背景是，疫情為美國帶來了史上最嚴重的經濟衰退，至今仍有數百萬人失業。

沒工作的人不急著回到職場，有工作的想辭職換工作，一個很重要的原因是疫情爆發以來，美國總統川普、拜登先後簽署了多項紓困和振興經濟的方案，總金額超過4兆美元。

包括每人最多可領3,800美元（約新台幣11萬元）的現金支票；每週最多600美元（約新台幣1.8萬元）的失業救濟金；數千億美元的薪資保障計畫提供企業申請，支付暫時停工的員工部分薪水。

疫情紓困方案、充足的失業救濟金，讓許多職場勞工有了喘息的空間。當美國至少接種一劑疫苗的比例跨過70%門檻，各行各業恢復疫情前的繁榮景象之際，各大公司行號、賣場紛紛貼出徵人告示，許多勞工職員仍不願回到工作職場，甚至很多人找機會要辭掉工作。

其中一個原因是，疫情帶來的不確定感逐漸退散，很多人辭職的心態是「情況不好的時候，我留在這份工作，現在情況變好了，我想要找更好的工作」。餐廳、旅館、旅遊業等相關部門的離職潮規模最大，也最缺人手。一些在餐廳上班的低薪勞工，離職是為了找到更高的薪水；另外有的人不滿意現在的工作，想等到疫情過去再換工作；也有的員工不想回到辦公室，因為有染疫的風險。

找回個人生活掌控權 在家上班回不去了

另一個更重要的原因是，疫情期間在家上班的遠距工作模式普遍之後，深刻改變了美國人對工作和生活的思考方式。疫情之下，美國年輕人除了體會到人生無常、生命稍縱即逝之外，更關鍵的發現是，在家工作的好處太多了。

全國公共電台訪問一名最近辭職的27歲軟體工程師，他坦言「疫情改變了我的思考方式，我現在很重視自己的時間」。當公司老闆要求員工回到辦公室時，他考量「我要花45分鐘通勤，還是拿這個時間泡在游泳池裡」，因此決定找一個能夠在家上班的工作。

一場疫情為美國帶來的啟示正在一點一點擴散。遠距工作之下，儘管出現許多不便，像是工作與生活的區分變得模糊，視訊會議的時候，寵物或小孩亂入鏡頭的情況經常令人尷尬又好笑。但更多人發現，原來這樣上班也行得通。

在家上班之後，美國人開始享受早上10點有空送小孩上學，下午2點可以出門遛狗，一邊開會一邊摺衣服，或趁開會的空檔出去跑步。很多白領上班族發現，他們不必在工作與生活之間二選一。

員工寧辭職不回辦公室 企業重思更人性化管理

據統計，將近40%的白領員工寧願辭職也不要回辦公室上班，像蘋果這樣的熱門公司，也為了避免有太多員工離職，而調整回辦公室上班的政策。

企業經營者的思考模式也正在轉變，評斷哪一個員工最有貢獻，標準不再是看誰在晚上7點半之後還留在公司。許多公司為了留住員工，採取彈性的輪班制，一週進公司三天就好，創造同時能夠刺激生產力並維持生活品質的工作環境。 （完）