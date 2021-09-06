低薪貧窮看不見未來 那些先爽就好的厭世代

【文／趙靜瑜 （中央社記者）】

超過63萬粉絲追蹤的知名插畫家聞氫哥以「厭世」聞名，兩句話加上識別度甚高的插畫，秒穿人心，深獲共鳴。

聞氫哥的名言包括「夢想這兩個字就是在告訴你，夢裡面什麼都有，想想就好」、「三分天注定，七分靠打拚，還有90分靠父母」、「我爛泥就想好好地躺在地上，不要你們扶」、「哪裡跌倒，就在哪裡睡覺」、「付出就會有回報：比如雙倍努力的付出，能換回十倍的失望」。

的確，這正是「厭世代」的心境與處境。《厭世代─低薪、貧窮與看不見的未來》作者吳承紘表示，聞氫哥描繪的「厭世」樣態，正反映了「厭世代」這個籠統生命樣態的處境，再加上COVID-19疫情影響，處境更是雪上加霜。

進退維谷沒有餘裕 那些愛拚不會贏的世代

「厭世代」泛指1990年前後出生的世代，吳承紘舉例，國立大學畢業，但起薪不到3萬元的比比皆是，這些年輕人畢業後無縫接軌成為「厭世代」成員，即便擁有比上一代更好的教育，卻過著進退不得、沒有盈餘的生活。寫《厭世代》這本書到現在四年多，吳承紘不認為「厭世代」面臨的環境有改變。

吳承紘舉例，1995年的基本工資是1萬5,480元，一直到2019年基本工資到了2萬3,800元，但2019年以台北市人均消費支出3萬981元來看，薪資遠遠追趕不上物價指數。「這群人無法跟上一代一樣，拚了就會贏，認真就可以五子登科；相反地，他們有努力想過好生活，但看到沒有希望的未來，最後只能用小確幸來平衡，因為這個世代就連要做到小康都很難。」

念的是輔大應用心理系，六年級生吳承紘畢業後做過職業軍人、企劃、行銷，之後到網路媒體製作專題，現在轉戰金融業，勇於嘗試人生不同風景。他說，應用心理領域有個很有名的實驗，叫做「習得的無助」（Learned Helplessness），指的是個人經痛苦折磨而養成的一種絕望的心態，縱使脫離苦難的機會擺在眼前，個人也鼓不起勇氣去嘗試解決困難。

這個實驗是將一隻狗放在地板充滿電流的房間，只要踩出去沒多久，就會被通電的地板電到，於是狗經由操作制約的歷程，學習到看見訊號而逃脫成功。吳承紘說，實驗結果發現，如果訓練時懲罰太久、太重，使牠永無逃脫的機會，久而久之縱使停止打擊，讓牠逃脫，牠也不會做出脫逃的行為，「這也可以解釋厭世代為何喜歡小確幸，先爽就好」。

不要當討厭的大人 人生也沒有全然的快樂

吳承紘認為，1970年代台灣經濟起飛，四、五、六年級生只要努力就可以買房子，過著安穩的生活，但七年級這個世代歷經教育改革、金融改革、網路興起等等社會變動，「他們就是在溫室長出來的花朵，但這溫室不是他們自願的，而是整個社會給他們的，現在卻要指責厭世代被保護得太好，這是不公平的」。

吳承紘認為，厭世代的困境至今持續，關鍵之一在於不同世代缺乏相互理解，「如果說這個厭世代的專題有什麼小小的成就感，就是這個專題到後來出書，的確讓許多厭世代感謝因此被他們的爸媽理解」。

吳承紘說，後來他去演講都希望大家不要當「討厭的大人」，「有那種成功人士演講之後來找我，說他終於理解，他數理天才的兒子跟喜歡設計的女兒想做的事情跟他有多麼不一樣，而他終於可以欣賞而且支持」。

吳承紘可以理解厭世代本身想要持續讓自己快樂的狀態，「舉例來說，當我發現扣掉所有花費，薪水只剩下幾千元，我也只能透過吃一頓大餐，買支好一點的手機才感到滿足。換個角度思考，如果無能為力，何不先爽就好，至少你覺得爽了，才有力氣一步一步往上爬」。

但吳承紘也希望厭世代不能只追求快樂，「追求快樂的過程難免有挑戰，每一種快樂都會伴隨困難，不能期待生活只有全然的快樂」。

走出「厭世」困局 需要不同世代共同理解

「厭世代」現象會消失嗎？吳承紘綜合之前採訪過的專家學者以及他自己的觀察分析，不會太快消失，「這已經成為全球共同現象，20年之內很難改變，我們可以看到世界上各個國家都有類似的社會問題，台灣又因為經濟局勢發展，房價跟薪資脫鉤非常離譜，年輕人除了自己努力之外，必須要有政府協助，加上創意動力跟衝勁，才能夠逐漸進化」。

2004年到2006年左右，六年級生的吳承紘下班後還可以去上課，參加聚會，或是去聽音樂會，但2006年之後，他意識到下班時間愈來愈晚，時間或金錢都更加無法被自己支配，「社會中層大部分的人應該是社會平穩的力量，但如果連基本需求都無法被滿足，更不可能去追求心靈該過怎樣的生活」。

厭世，無論是口頭禪或是心態，都是很重要的名詞，吳承紘說，「這個世代與其他世代必須有更多互相理解的空間，讓有經驗的與年輕世代一起努力，才能消弭更多世代差異」。

吳承紘認為，如果可以讓前輩創業的經驗，加上年輕人的創意與衝勁，就會有好的結果，希望老中青年一起去思考，不希望看到厭世代持續，「滿足了基本的物質需求，人們就可以有餘力去做更有意義的事情，讓社會變得更好」。 （完）