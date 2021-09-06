肯亞長跑小鎮 感受東非大裂谷風采

【文／陳威光 （旅遊作家）】

甫於上個月落幕的東京奧運中，肯亞雖然在3,000公尺障礙項目未能摘金，中斷九連霸的偉業，但在男、女馬拉松部分仍雙雙奪金，維持在長跑項目的絕對優勢。非洲的肯亞與衣索比亞都為長跑王國，其中肯亞在馬拉松、3,000公尺障礙賽等項目尤其驚人，歷來前十的世界紀錄，約有半數以上為肯亞跑者所創。

肯亞孕育過無數的長跑好手，也因此誕生出一處長跑聖地、冠軍之鄉，那就是名為Iten的高原小鎮，有人翻譯為伊滕，也有喚作埃藤、伊坦等等，總之就是一個看似尋常農村的村落，吸引了世界上無數跑者前來，感受其培育出一個又一個冠軍的魔力。

伊滕位在東非大裂谷邊上，鄰近的主要城市是埃爾多雷特，伊滕是一個非常簡樸的小鎮，以跑步維生的長跑運動員，粗估就有千人以上。但說是維生，其實在漫長的跑步生涯中，也未必真能掙到什麼錢，有點像是北非或巴西等地一些踢足球的孩子，是一種從谷底翻身的手段。

生長在伊滕這個地方，如果你有那麼一丁半點地看似會跑步的天賦，有可能完全不需從事其他工作，就放心去跑步，由整個家族投身農牧業來支持你圓夢，搏一個在國際賽事中獲獎、一舉成名天下知的機會。

當然，這是在逐夢，也是在搏命，沒有人知道能否成功，你只能奮力地跑、賣命地跑。

這些善於長跑的肯亞人，多半來自一支叫做卡倫金的部族，由於打從1980年代左右，來自此地的選手，在國際田徑賽場上迭獲佳績，幾十年下來，在長跑領域始終成績斐然。不僅許多在這裡長大的孩子，願意賭上一把，試試能否用跑步改變人生，不少來自世界各地的長跑好手，也會在這座長跑聖地待上好一陣子，接受跑步之鄉的洗禮。

伊滕有許許多多的訓練營，運動員們共同起居，在教練指導下，追隨強者們的訓練方式，同時也有些運動經紀人在小鎮上穿梭，發掘有機會脫穎而出的璞玉。

行旅來到這座小鎮時，入口招牌就寫著「歡迎來到冠軍之鄉」，每當途經村野間的訓練場時，幾乎都能看到成群的運動員在跑步，清晨跑、傍晚也跑，訓練場內跑，村落小徑也有人在跑。在這裡，跑步就是如此理所當然的一件事。

世界上哪裡都能跑步，為何這座小鎮能誕生如此多的頂級跑者？問起在地的教練，答案無非是高原型的地理環境有助於訓練耐力，或是當地的孩子們從小就要長距離跑步上學等等，也有人說卡倫金人身形修長是一種優勢。但這些都還不能完全解釋此地在長跑上的成就，只能說這世界上有那麼多的聖地，總有著難以道盡的神祕。

會拜訪伊滕小鎮，也是因緣際會，畢竟除了看著人們到處都在跑步之外，這裡談不上有什麼非看不可的景點。但說是沒啥景點，一片綠野的風光也算讓人心曠神怡，更可以在鄰近的地勢較高之處，感受東非大裂谷的風采。

所謂東非大裂谷，又叫東非大地塹，穿越衣索比亞、肯亞、烏干達等好幾個國家，綿延約6,000公里，俗稱地球的傷疤，也可能是人類文明最早的起源地。

這地方若沒親自來過，其實挺難描述到底是什麼感受，因為若不是從高空或甚至從外太空回望，可能不太容易感受其險峻，就只是個有巨大落差的谷地，起碼我在伊滕這一帶看到的是如此。但無論如何總也是來過了東非大裂谷，裂谷邊坐落不少高原餐廳，居高臨下、綠野綿延，有著讓人挺放鬆的風景。

伊滕位在肯亞首都奈洛比的西北方，相距將近400公里。若從伊滕往南，會去到動物大遷徙最主要的舞台─馬賽馬拉大草原。而在伊滕與奈洛比之間，則有納庫魯湖國家公園、阿布岱爾國家公園等地可順遊，其中前者是位在東非大裂谷內的鹹水湖，以世界最大的紅鶴賞鳥聖地而聞名，至於阿布岱爾國家公園內，則有傳奇的樹頂酒店。

樹頂酒店最為人津津樂道的，就是1952年時尚未就任英國女王的伊莉莎白公主，正好來到肯亞旅行，並下榻樹頂酒店，沒想到英王恰於當時駕崩，伊莉莎白趕回英國繼位，留下「上樹是公主、下樹成女王」的軼聞。

當年的樹頂酒店，還真的是蓋在樹上，後來早已改建，不過依然保有大量的自然素材，林木環繞、樹皮包覆，是肯亞乃至整個非洲名頭最響的旅宿之一。

來到樹頂酒店，除了感受其融入自然的設計、沉穩而有些許英式貴族風範的陳設之外，最特別的地方，便是旅館蓋在鹹水湖旁，從日到夜都經常有象群、犀牛、非洲野牛等前來飲水，除了有瞭望台之外，其實從客房內就可直接望向湖濱，看著動物來來去去，是樹頂酒店最大的魅力。

若是日後有機會拜訪肯亞，觀賞動物原本就是旅程中的重頭戲，但會到伊滕小鎮上走一遭的，除非是運動員，不然機會應該不高，但偶然路過，倒也就此成為難忘的回憶。 （完）