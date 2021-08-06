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日本宣示新減碳目標 核電角色尷尬

聯合新聞網 / 全球中央

【文／黃名璽（中央社編譯）】

日本首相菅義偉今年4月明確宣示日本2030年度溫室氣體減量新目標，從原本較2013年度減少26%，大幅提高到減少46%，甚至還想挑戰減少50%。要達成這個困難目標，日本政府將修正現行能源組合（發電結構），大幅提高可再生能源占發電總量比率，降低火力發電占比。

尷尬的是，核電占比恐將維持不變。日本政府面對反核聲浪，又無法完全在邁向零排碳道路上捨棄核電。

能源基本計畫將修訂 擬全力發展綠能

日媒日前報導，日本要實現這個高難度的溫室氣體減量目標，就要看規定日本能源政策基本方針的「能源基本計畫」。這個計畫每三年會修正一次，今年正好是修正年。

2018年度的能源基本計畫揭露2030年度的能源組合，可再生能源占22%到24%、核電占20%到22%，及火力發電占56%。

日本政府內部對核電未來走向出現正反意見：負責減碳政策的日本經濟產業省認為仍有必要活用核電，但環境大臣小泉進次郎及行政改革擔當大臣河野太郎，則相對重視可再生能源，這兩種態度可能影響到預計今年秋天前要修訂的能源基本計畫。

根據日媒稍早採訪所知，日本政府有意在能源基本計畫修訂時，將可再生能源占比從現行22%到24%，提高到36%到38%，核電則維持現行占比約兩成，然後將火力發電從56%降低到約四成。

「最大限度增加可再生能源」是日本政府推動減碳政策的大前提。而在風力、地熱等各種可再生能源中，能在短期增加的電力就是太陽能。

但經產省表示，日本平地有限，目前能設置太陽能板的地區，幾乎都已設置，未來要增設太陽能板的具體做法，包括地方政府指定適當地區、強制民眾設置太陽能板，及利用荒廢農地等。不過，即使如此，能否推升可再生能源占比超過35%仍是未知數。

再進一步假設日本到2050年時可再生能源要占到五成到六成的話，經過試算，就算把所有建築物屋頂都設置太陽能板，再配合風力發電設施，還是無法達到目標。

全力發展可再生能源既然是一條明確要走的道路，日本除了盡可能增加太陽能板設置外，還計畫導入最大功率45GW的離岸風力發電，但達成目標年最快可能也要到2040年。

地熱發電具潛力 將鬆綁開發限制

這其中，還有一塊發展可再生能源的「處女地」。日本位於四個板塊交界處，是一個多地震及多火山的國家，所保有地熱資源僅次於美國及印尼，但目前僅利用約2%。

日本在地熱方面利用率低，主要是1960年代後半起，當時的環境廳政策主要是推動核能發電，在地熱發電部分，除了自然公園內的地熱外，不開發其他區域；當年還有溫泉業者對開發地熱持慎重態度，造成日本地熱發電多年來遲無進展，也沒有培育相關人才。

小泉進次郎今年6月在記者會上表示，目前政策方針是明確化自然公園地熱發電的開發許可要件，讓開發地熱發電變得容易。日本政府未來將透過專家學者組成的檢討會，預計9月底前決定鬆綁限制細節。

如果依照目前進度，日本地熱發電到開始運轉可能還需要10年以上的時間，對2030年度的減排目標很難幫得上忙。因此，環境省希望修正相關法令，讓運轉起始日縮短到八年，在2030年度前增加開始發電的地熱發電廠。

想達成零碳排 核電問題難迴避

除了全力發展可再生能源，經濟產業大臣梶山弘志4月跟福井縣知事會談時，曾強調「要最大限度活用包括核電在內的電力」。經產省官員說，這意味著在為減碳共同努力的情況下，沒有核電很難辦到。

福島第一核電廠核子事故發生至今，全日本各電力公司共提出27座機組重啟運轉申請，但實際上只有九座機組重啟運轉。如果要在2030年度肩負約兩成的發電量，27座機組有必要全數重啟。

不過，跟其他國家不同，日本曾經發生過核子事故，境內其他核電廠也相繼出現過負面新聞，大概很難取得廣泛民眾對持續使用核電的理解，這涉及仍有不少民眾對核電安全性抱持不安，還有所謂核廢料最終處置場要落腳何處仍懸而未決。

日本政府想達成零排碳目標，如果考量到現狀，未來不光僅靠可再生能源就能辦到，想避開討論核電可能也是行不通。日媒報導指出，再過10年，日本有喪失興建核電廠技術之虞，製造核電廠相關零組件的人就說，「要廢除核電或是重建核電，應該早點做出決定」。（完）

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