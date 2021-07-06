青少年不耐寂寞 防疫掀心理疾病潮

【文／蔡佳敏（中央社編譯）】

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情大大影響了每個人的日常生活，帶來的種種挑戰都讓人備感壓力，無論對成人還是兒童都會引發強烈情緒。美國疾病管制暨預防中心表示，諸如保持社交距離等公衛措施雖是防疫必須，卻也讓人有孤立、寂寞的感覺，進而引發壓力、恐懼和焦慮。

社會互動需求較高 青少年心理健康亮紅燈

美國人口調查與統計局2020年12月的報告顯示，42%受訪者有憂鬱和焦慮症狀，比前一年上升11%。這個現象各國皆然，比如，英國2019年7月至2020年3月的憂鬱人口約10%，但2020年6月就升至19%。

而心理困擾加重的族群以年輕人最為明顯，也許這與年輕民眾社會互動需求較高有關。數據顯示，瑞士2020年3月中至4月底實施第一次封城時，54%的年輕女性和38%的年輕男性通報輕度至重度不等的憂鬱症症狀，另外，有47%年輕女性和33%年輕男性有輕度至重度不等的焦慮症狀。

心理健康亮紅燈的現象，在兒童身上也看得到。美國疾管中心發現，2020年3月至10月間，美國疫情最嚴峻時，兒童及青少年因心理健康相關事件上急診的比例，比前一年同期暴增：5至11歲升高24%，12至17歲的升幅高達31%。

芝加哥大學教授和心理學家諾卡特（Candice Norcott）表示，疫情造成的持久不確定性，對於正處於成長關鍵期的青少年來說，挑戰尤其大。「他們比較無法想像疫後的人生道路，也比較不擅長延宕滿足（delayed gratification），因此錯過畢業典禮、生日派對、體育季等重大里程碑，對他們的打擊是相當深切的。」

而當家長操心疫情影響家庭收入、擔心家人染疫之際，孩子的情緒需求往往被忽略。線上學習、孤立、居家隔離、缺乏社交互動和體育活動、家長的焦慮，都會引發孩子的恐懼、憂慮和無聊。

美國疾管中心點出，壓力可能引發下列幾種反應：一、害怕、憤怒、悲傷、憂慮、麻木或沮喪等。二、食慾、活力、慾望以及興趣的改變。三、專注與決策上出現困難。四、難以入睡或做惡夢。五、頭痛、身體痛、胃病、起疹等生理反應。六、慢性疾病加重。七、抽菸喝酒的量增加。

資訊及3C減量使用 規律作息多與人交流

至於要如何紓壓？美國疾管中心列出幾點建議：

偶爾關機，暫停收看、閱讀、聆聽新聞，包括社群網站上的資訊。美國疾管中心指出，多聽多聞固然好，但持續接收疫情資訊也讓人心煩，可以考慮減少每天新聞接收的次數，並將手機、電視、電腦關機一陣子。

照顧好身體。規律運動、深呼吸、做伸展操、冥想都是不錯選擇。

美國疾管中心同時建議盡量均衡飲食，充足的睡眠，避免菸酒過量，有疫苗可打時就去打疫苗，並與他人交流，與你信任的人談談內心感受，或透過幫助別人來幫助自己，打個電話給親友，關懷對方，也能減少自身的孤獨和寂寞感。

建立新日常按表操課 親子多溝通減低焦慮

至於如何幫助孩子因應疫情帶來的心理負擔，專家建議建立新日常，即便關在家中也要建立起作息表，並按表操課，除了課業和娛樂活動，也教育他們如何分擔家務，建立起衛生習慣和維持社交距離的重要。

安排線上互動玩耍的夥伴，讓孩子們與朋友同學保持聯繫，安排線上派對等。

專家同時認為，孩子們的焦慮和憂鬱問題，有一部分可以透過親子溝通來解決，跟孩子們談談他們在怕些什麼，並從孩子們的角度探討可能的處理方式。（完）