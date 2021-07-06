二手衣也可以很酷 歐美Z世代瘋轉售

【文／戴雅真 （中央社駐倫敦記者）】

2020年3 月，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情在全球大爆發，許多國家政府宣布封城，宣導盡可能在家上班。

一瞬間，西裝、洋裝、高跟鞋、套裝等上班裝束都不再必要。舒適的居家服取而代之成為日常，頂多在視訊會議時套上一件襯衫，下半身怎麼舒適怎麼來，正裝被束之高閣。

疫情改變生活 二手衣網路轉售風行

受疫情影響，有些人收入減少，開始思考拿衣物變換現金；有些人則是消費習慣改變，對珠寶首飾與華美服飾的需求下滑，轉而追求提升生活質感的物品。

與其購買一枚戒指，不如購入一套沙發；比起一套洋裝，一套鍋具更加吸引人。購買衣物的預算相對降低，二手衣因此成為不錯的選擇。種種改變，導致民眾對衣服斷捨離，大量服飾流入二手市場。

英國文藝學會（RSA）委託研究發現，在疫情期間，28%民眾比平常更常使用二手物品或衣物，且有35%女性計劃未來不再買那麼多衣服。這些都導致民眾對時尚的看法，從大量生產、模板一致的快時尚，轉往追求獨特性更高、永續性更佳的物品。

此外，從2020年起，英國許多非必要商店無法開門營業長達數個月，許多商店因此敲下喪鐘。疫情影響商機固然是原因之一，另一大主因也是實體店面逐漸不敵網路競爭。

二手市場興起，加上網路購物在疫情下成為主流，使得二手購物應用程式（App）如二手衣平台Depop蔚為風行。

Z世代追求獨特與環保 Depop一箭雙鵰

Depop創立於2011年，總部位於倫敦，被譽為Z世代的時尚寶典。Z世代指的是1990年代後期到2000年後出生的人，他們出生時網路蓬勃發展，從小接觸手機、平板、電腦，對於網路購物毫無隔閡。

Depop主打讓人挖掘「獨特」商品，同時避免資源浪費，恰好迎合新世代愛環保的想法。根據統計，Depop目前超過3,000萬名註冊用戶當中，超過90%的年齡在26歲以下，屬於手機中毒的Z世代。

VOGUE BUSINESS編輯基特拉柯恩（Kati Chitrakorn）接受英國《衛報》訪問時表示：「現在孩子們的時尚不在於合不合身，而是這身衣服能不能展現出他們的個性。能把便宜的物品升級、客製化、重新利用，而不是捨棄，這讓年輕人感覺參與了某種行動。」

疫情下，在網路上買賣二手衣更為風行。Depop發言人表示：「Z世代想要獨特性與減少浪費，Depop讓他們一箭雙鵰。」

在疫情爆發前，市場上約有三分之二的衣服從實體店售出，但有想法的Z世代早就開始在Depop、Poshmark等二手交易平台挖寶。疫情爆發後，這些網站的業績更是長紅。像是Depop在疫情爆發不久後的2020年4月，瀏覽量爆增90%。

Depop在歐美風行，受美國網購平台Etsy看好。美國電商平台Etsy近期出價16億美元（約新台幣443.6億元）收購Depop，預計今年第三季內完成收購交易。

Etsy執行長席佛曼（Josh Silverman）表示，他預計這股二手熱潮即使在疫情過去後仍將持續發燒，而Depop培養出的「熱情粉絲群」將會是消費主流。

根據Etsy統計，美國Z世代青年熱愛訪問的購物平台當中，Depop位居第10名。Etsy創立於2005年，用戶層平均年齡39歲，主打手工藝品，一直尋求吸引更年輕族群，並打入二手衣市場，收購Depop無疑是一條捷徑。

Depop目前在全球150個國家都有用戶，其中200萬名活躍用戶去年創下6.5億美元銷售額。Depop目前觸角伸向全世界，除了倫敦之外，在曼徹斯特、紐約、洛杉磯和雪梨都設有辦公室，員工400人。被收購之後，Depop總部將繼續設在倫敦，並由現有團隊獨立運營。

Depop火紅藏隱憂 二手衣價格高檔化

儘管Depop似乎前景看好，也不是毫無隱憂。部分老用戶發現，原本提倡低廉又可重覆利用的二手衣平台，成為有心人的淘貨基地，購買目的不再是追求獨特時尚，而是用來盈利，導致價格的高檔化（gentrification）。

二手衣平台的價格高檔化，起因部分經營部落格或YouTube頻道的用戶在平台上購買超出所需的物品，用來造型搭配，吸引點閱率。另有用戶特意購買大尺碼衣物，利用多餘布料進行修改，種種行為都在不經意間提升了售價，畢竟自由市場，有競爭就會讓價格上升。

這讓想以低價購入二手衣，或是尋找市面上較少的大尺碼衣物的用戶，反而被排擠出平台，而這種過度消費的行為，也偏離平台設立初衷。（完）