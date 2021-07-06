大國角力新戰場 疫苗外交中國搶占先機

【文／楊昇儒 （中央社大陸組組長）】

COVID-19肆虐全球迄今，疫苗成為最強勢的外交貨幣，疫苗外交正在重組國際政治板塊。世界列強在這個新場域爭霸，中國明顯搶得先機，美歐正急起直追。

領跑全球疫苗供應賽習近平：做出中國貢獻疫情始於中國武漢，進而蔓延全球。中國率先控制疫情後，去年5月18日，中國國家主席習近平在世界衛生大會（WHA）視訊會議率先宣布，中國疫苗研發完成並投入使用後，將作為「全球公共產品」，為實現疫苗在發展中國家的可及性和可擔負性做出「中國貢獻」。

相對於歐美先進國家困於疫情並限制疫苗及其原料出口，2月1日，中國首批援外的COVID-19疫苗運抵巴基斯坦。其後，以「一帶一路」為主的發展中國家陸續獲得中方供應疫苗。

中國商務部6月7日表示，中方已向40多個國家出口疫苗，向88個國家和四個國際組織提供疫苗援助，並與埃及等10多個國家開展技術轉讓和合作生產，迅速推進疫苗大規模生產。

中國國務院疫苗研發工作官員鄭忠偉6月2日說，截至5月31日，中國累計已向國外提供超過3.5億劑疫苗，而世界衛生組織（WHO）的COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）迄今向全球提供的疫苗數量是1億劑。

他還說，中國今年將生產超過30億劑疫苗，「今年就可以向國際提供10億劑以上數量級的疫苗，明年肯定會遠遠大於這個數」。

中國疫苗攻城掠地 美國質疑藏政治意圖

事實上，自2月迄今，中國在疫苗外交可謂一枝獨秀，俄羅斯受困產能不足，迄今輸出不超過2,000萬劑；原本是全球最大疫苗生產基地的印度，也因為疫情惡化自顧不暇，各國紛紛向中國求援。如此一面倒的情勢引發美國不安，特別是中方在其後院的拉丁美洲著力甚深。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）5月指出，中國已向拉丁美洲和加勒比海國家提供了1.65億劑疫苗。《美國之音》形容，「當中國疫苗抵達智利、秘魯、哥倫比亞、玻利維亞、厄瓜多等國時，許多國家的總統親往機場迎接」，並指中國利用疫苗推進政經利益，巴西、多明尼加還轉向同意中國通訊巨頭華為可以參與5G建設。

拉丁美洲只有宏都拉斯與瓜地馬拉等台灣友邦拿不到中國疫苗。由於要不到美國疫苗，宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）5月11日放話，為了取得疫苗，宏都拉斯可能在中國設立商務辦事處，一度引發台灣恐再丟邦交的危機。

東南亞、南亞地區也是相同情況，印度周遭國家甚至全轉向中國求援。為此，美日印澳四方安全對話領袖峰會3月舉行後宣布，將在2022年底前提供印太地區10億劑COVID-19疫苗。

美國此前一再質疑中國搞疫苗外交的背後意圖，中國則不斷反譏美國人口僅占世界4%，卻搶購囤積全球疫苗總量的四分之一。美中互相指責對方拉幫結派，拿疫苗當外交工具。

挾疫苗品質與產能優勢 美歐下半場急起直追

疫情趨緩後，美國6月3日宣布，將在6月底釋出8,000萬劑疫苗援助海外，拉丁美洲、加勒比海、東南亞、非洲以及台灣、韓國、加拿大、墨西哥等友邦、鄰國都在列，其中有1,900萬劑將供應給COVAX。

COVAX原本制定今年向中低收入國家分發18億劑疫苗的目標，但迄今嚴重短缺。美國、德國、歐盟、日本是支持COVAX金援大國，但中國迄今僅承諾捐1,000萬劑疫苗給COVAX。

國際主流媒體與評論多認為，中國在疫苗外交已明顯搶得先機，這也是中國面臨西方國家對新疆、香港議題的聲討與制裁，卻更顯強硬的主因。歐盟迄今無法做出就香港問題譴責中國的聲明，就是因為匈牙利的全力阻擋。匈牙利獲得中國全力奧援後，不僅是歐盟首個宣布摘除口罩的國家，中國也答應在匈牙利建設疫苗生產灌裝基地。

但是西方主流國家在接續的下半場，仍有迎頭趕上的實力。首先，歐美加上印度的疫苗產能仍占多數，中國今年產量就算達到30億劑，也不到世界總產量的三成；其次，歐美疫苗的品質比中國來得好，雖然世衛已把中國國藥、科興兩款疫苗納入緊急使用，但保護效力分別為78.1%、51%，明顯比歐美疫苗低，而且不建議對18至59歲以外的人群施打。

6月10日，美國總統拜登在七大工業國集團（G7）峰會前宣布，美方將向全世界的窮國無條件捐贈5億劑疫苗，他並意有所指強調：「我們的疫苗捐贈行動不含施壓（受贈國）給予好處或妥協的可能性。我們這麼做是為了拯救人命。」

G7峰會東道主的英國首相強生隨後也宣布，G7將捐出至少10億劑疫苗，其中包含美國承諾的5億劑。

不過世衛估計，全球若要抗疫成功，需要施打110億劑疫苗。疫苗外交戰進入下半場，誰砸的疫苗多，誰就能勝出。（完）