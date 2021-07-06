智慧醫療前景可期 科技巨頭爭搶大餅

【文／梁元齡 （本刊特約記者）】

隨著2019 新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，全球都在尋找更有效率、更便捷的方式，追蹤病毒的擴散趨勢，同時掌握民眾身體狀況，這一切都提高了健康和醫療產業對科技的依賴。科技巨頭如谷歌、亞馬遜、蘋果和微軟，紛紛出手與醫療產業合作，為自己在智慧醫療的戰場上搶占一席之地。

替個人健康把關 搶推穿戴裝置遠距診療

醫療端長期倚重人與人的互動，透過實體診治來服務病患，因此對數據化技術的接受度較低。但在近年，尤其是新冠肺炎疫情爆發後，為有效降低對傳統醫療行為的依賴，愈來愈多醫療服務業者、醫護人員都開始運用新技術，輔佐他們的醫療判斷，也提供病人更好的服務。

穿戴裝置是智慧醫療的重頭戲。比如讓患者穿戴智慧手錶等健康追蹤儀器，或其他監控裝置，甚至使用智慧磅秤等，能夠精準記錄他們的醫療數據。如電商龍頭亞馬遜，就推出了穿戴裝置Halo Band，內含心跳監測、體溫感測及加速感測儀。

而長年耕耘軟硬體整合的蘋果公司，旗下智慧手錶近期銷售屢屢創下佳績，今年第二季有高達75%的買家都是新用戶，顯示民眾對智慧手錶的需求大幅提高。蘋果也在新一代手錶中納入血氧偵測功能，充分回應民眾在疫情期間需要隨時掌握血氧濃度的需求；他們還計劃聘請機器學習專家，開發出運用人工智慧技術的疾病預警系統。

個人化醫療需求攀升，不只反映在穿戴裝置上，遠距醫療服務也成為當紅炸子雞。有專家分析，亞馬遜主打便利的遠距醫療服務，其特性是物美價廉、人人都負擔得起。

在過去，亞馬遜的遠距醫療服務，只提供旗下員工使用。亞馬遜員工可以透過視訊，請醫師看診、做諮詢，後續也享有快速的處方與藥物配送服務。而今，亞馬遜已將此服務賣給其他企業使用，照顧更多人的健康。

瞄準醫療演算法 診療、疫苗分配數據化

科技龍頭谷歌的母公司Alphabet，近期專攻數據平台，大動作強化自身的醫療影響力。5月底，谷歌宣布和美國連鎖醫院HCA Healthcare達成協議，未來數年，雙方將聯手開發進階的臨床診療服務。

根據合作內容，谷歌會建置以健康為導向的演算法，協助醫師做更精確的診斷。谷歌也預計推出各式的智慧醫療平台服務，讓企業和醫事單位在儲存、查找和分析數據時，更加輕而易舉，藉此提升整體的醫療效率。

類似服務，亞馬遜旗下則有雲端系統Amazon Health Lake，該系統依美國法規《健康保險流通與責任法案》（HIPAA），也是協助醫療端、健康保險和藥物供應端，分析患者狀況、藥物劑量等數據。

另一家公司微軟也不甘示弱，旗下雲端服務Azure致力替醫療端提供更多支援。微軟在近期收購了智慧語音辨識公司Nuance，這家公司長年耕耘醫療產業，累積了許多資料和數據，微軟預計借重這項特長，結合公司既有的軟硬體技術，整合出更強大的醫療服務。微軟也透露，未來同樣會進攻遠距問診市場。

針對後疫情時代衍生的疫苗接種需求，谷歌雲端則推出了「智慧疫苗影響力方案」（Intelligent Vaccine Impact solution），透過雲端運算和人工智慧技術，協助行政端疏通疫苗的供應效率，確保更公平的分配管道，讓有需要的人都打得到疫苗。

慢性病患福音 預測性醫療優化療程

智慧醫療不僅蒐集傳染病相關數據，讓政府與醫事單位有效掌握疫情，還有望為慢性病患者提供短期的即時支援，為他們減輕負擔。比如監控第二型糖尿病患者的胰島素療程，或是監控心臟衰竭患者出院後的身體狀況等，智慧醫療都能提供更完善的照護。

除此之外，長期而言，智慧醫療還有望推動「預測性醫療」（predictive healthcare）進一步的發展。如糖尿病、慢性阻塞性肺病、心臟衰竭這些慢性疾病，在不遠的未來，都能透過定期的數據模擬和遠端監測，更早被發現，替患者把握住治療的黃金時間，同時也讓醫療的品質更有保障。（完）