遠距上班獲好評 催生新辦公文化

【整理／蔡佳敏（中央社編譯）】

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫限制下，全球各地都有許多民眾改為遠距工作，意外讓企業和勞工有機會摸索並實測，在沒有上司監督下在家上班的優缺點。沒想到一年多下來，勞資雙方都認定這樣的安排提升生產力，往後就算疫情結束，也可能繼續實施或改變過去既定的辦公文化。

突破時間地點限制 遠距上班好處多

短短10年前，居家辦公不僅少見，風評也不好，許多人都深信家裡太容易分心，上班效率必定不佳。

零工經濟平台Airtasker不久前針對美國1,004名全職（當中505人為遠距辦公）勞工進行的民調發現，遠距勞工每天上班期間休息時間（standard break）以22分鐘長過辦公室同事的18分鐘。然而，遠距辦公的人每個月的工時比辦公室員工多1.4天，一年下來等於多近17天。

除了午餐和上述的標準休息時間，居家辦公者每天零生產力（unproductive）的「放空」（idle）時間平均27分鐘，短過辦公室人員的37分鐘。

專家更列出四大點，說明遠距工作的好處：

一、地理位置不會變成徵才與求職的限制：實施遠距工作的企業，人才庫範圍也會更廣，徵才將不受地理位置限制；求職者也不用煩惱必須為理想工作搬家的問題。

二、對企業和員工都有財務上的好處：商業地產所費不貲，辦公大樓營運費用也很龐大。有研究發現，遠距工作的員工平均每人可替公司省下2.2萬美元，就算有部分員工必須到辦公室上班，企業仍可因為在場員工人數較少、需要的空間較小而省下一筆費用。

對員工來說，遠距辦公不僅每年平均可少花2,000至5,000美元，還省下通勤的時間，少了趕車、塞車的壓力。

三、省時兼環保：在家上班代表著免去通勤時間。通勤次數減少，意味著空氣汙染、溫室氣體排放、碳足跡也都跟著降。

四、工作與生活的平衡：住家就是辦公室，意味著時間表更有彈性，員工只要確定職場拿得出表現，即可自行決定何時上下班，對於需要接送小孩上下課的家長來說尤其方便。

因此，不意外的，蓋洛普（Gallup）和彈性工作資訊網站FlexJobs的民調發現，疫情期間在家工作的受僱者中，近三分之二（65%）表明希望於疫後繼續遠距從事全職工作。

這兩個民調同時發現，疫情結束後，員工若無法繼續在家工作，58%「強烈」表達另謀新職的想法；而受訪的財務長中，計劃將「親自到場上班員工」轉為「遠距辦公人員」的比例也高達74%。另有調查發現，37%的遠距辦公人員會為了繼續在家工作，甘願減薪一成。

彈性選擇 混合辦公模式受歡迎

當然，遠距辦公好處再多，並不代表每個人都應該做出改變，而是選擇最適合自己的辦公環境。而對某些人來說，最好的工作環境就是進辦公室。

資誠會計師事務所（PwC）所做民調顯示，資歷愈淺的員工愈想進辦公室，出社會不到五年的專業人員當中，有最多受訪者（30%）希望在辦公室上班，也有最多人（34%）認為自己遠距上班生產力不如坐辦公桌好。

也有勞工表示居家辦公少了與同事互動機會。連疫情期間雲端視訊會議少不了的軟體Zoom創辦人袁征，日前都承認自己厭倦了永無止境的視訊會議，說旗下員工每週至少會回辦公室兩天，開傳統的面對面會議。

JLL企業解決方案首席產品總監坎特（Cynthia Kantor）表示，即便疫情期間的居家辦公試驗視為一大成功，「清楚可見的是，75%的工作者懷念一部分的辦公室時光，近80%偏好混合辦公模式」。

Google就計劃讓約六成員工一週回辦公室幾天，讓另外兩成在其他辦公室上班，僅讓兩成完全遠端辦公。

執行長皮查伊（Sundar Pichai）表示，大家都喜歡彈性，一星期花幾天在家辦公，一年之中花點時間待在另外一個城市，「而Google未來辦公環境將涵蓋種種可能性」，說Google將採用「混合工作日」（hybrid workweek），亦即一週有三天進辦公室，兩天讓員工自行挑辦公地點。（完）