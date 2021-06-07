瑞典全民瘋山林 安全教育從小做起

【文／黃齡儀 （旅居斯德哥爾摩）】

1978年的瑞典運動週，發生了奪走八條年輕性命的阿那力斯山難。痛定思痛的瑞典政府成立山區安全委員會，發展山林教育，讓兒童也能獲得山林基本知識。

每年2月中到3月中，有著瑞典150萬名學生最快樂的一週，這週稱為運動週（spor tlov），他們可以放假一週，許多父母也會排假，帶兒女一同旅行。運動週因為在冬天，人們常安排去山區滑雪勝地度假，所以又稱為滑雪週（skidlov）。

為了避免同時放假，造成滑雪勝地過度擁擠，三個最大城市的假日安排在不同的星期。瑞典最受歡迎的山區度假勝地歐爾（Åre）和薩倫（Sälen）民宿床位更是一位難求。

享受大自然是種權利 不怕誤闖私人土地

瑞典對戶外活動的重視，從明文在憲法的「公眾近用權」（Allemansrätten）也可以看出。公眾近用權意指「人人皆有權自由遊走自然中」，在瑞典，人們雖然可以購買森林、擁有土地和樹木，然而，公眾近用權確保了人們在戶外活動的權利，人們走在森林裡不必擔心誤入私人土地而被驅趕。

此權賦予個人在除了私家花園，緊鄰住宅和耕地的土地外，在任何土地上均有進入、步行、騎自行車、滑雪和露營的權利。它還賦予了採摘野花、蘑菇和野果的權利，但絕不可以以任何方式捕獵。

一場山難的教訓 山林教育向下扎根

不過，戶外活動仍有許多潛藏的危險。在19 78 年的運動週，發生了「阿那力斯山難」（Anarisolyckan），當時因為氣候不佳，奪走了八條年輕性命，之後瑞典政府成立山區安全委員會（Fjällsäkerhetsrådet），並將山林教育活動向下扎根，讓兒童也能獲得山林的基本知識。

山區安全委員會為全國性掌管山林安全的機構，他們負責山區安全以及培育山林嚮導，以及負責研究和發展等事務。此外，也有具有當地知識的地方性委員會，負責在地教育、向遊客提供資訊，這些委員會裡通常有警察、當地政治人物和山地救援隊的代表。

除了成立專職的政府機構之外，日常教育和完善的森林指引標示也是山林安全的重要一環。因為在這個69%的國土被森林覆蓋的國家，由後院出去走兩步可能就進入森林，在森林裡活動已經是全民運動。森林裡的標示更是非常清楚，指引人們行進路線，初階健行者可以依自己體能選擇路徑，不會迷路、也不會錯估自己體能。

至於兒童教育方面，森林穆勒（Skogsmulle）是「瑞典戶外協會」的最著名代表卡通人物，為五到七歲的孩童安排戶外學習活動。他總是穿著綠色衣服，並戴著白樺樹皮帽子。此卡通人物由戈斯塔（Gösta Frohm）於1957年創建。老師扮演森林穆勒，透過玩耍和唱歌來解釋自然的事物，以激發孩子的幻想和想像力，並講授環境問題以及關愛環境的重要性。

自1970年代至今，森林穆勒被廣泛用於戶外教學，並獲得巨大的迴響。森林穆勒教會了人們關懷自然，認識植物、動物，和伙伴的團隊合作和友誼，以及如何打包背包，如何在不同的天氣和季節裡安全地活動。

八歲以後，瑞典兒童可以透過童軍活動學習自然知識、生存技能和團隊合作精神。瑞典全國約有7萬多名童軍以及1,000多個社團。瑞典童軍運動與瑞典王室有著密切的關係。國王卡爾十六世．古斯塔夫是童軍運動中最傑出的成員，也是世界童軍運動基金會的名譽主席，他所有的孩子也都是童軍運動的成員。

為了加強山林教育，山區安全委員還建議在未來的體育課中，為八至九年級學童（14-15歲）提供山林教育選修材料。在這個山林運動盛行的國家，山林教育從小做起，以確保人人都能自由的、安全享受大自然生活。

冬季山區暗藏危機 更需風險管控

不過，在戶外活動仍有許多意外發生的可能，特別是山區冬季運動。今年就有一個15歲的男孩於1月31日在耶姆特蘭省（Jämtlandslän）的滑雪事故中喪生，該事故發生在克羅科姆湖的艾爾穆撒（Almåsa）高山滑雪坡上。

雪崩、雪上摩托車事故以及在結冰的湖泊上行走，是瑞典山難意外事件主因。瑞典近20年約有10個人在雪崩中死亡，但是有更多瑞典人在異國因雪崩喪生，例如在挪威或歐洲大陸。在瑞典北部和山區，雪地摩托車是常見的交通工具。然而，許多人不了解其危險性。另外，人們喜歡在森林裡結冰的湖泊上行走和溜冰，這是瑞典最常見的冬天危險，如果冰不夠厚，人們就會從冰上的裂縫中掉入湖水裡而凍死。

今年2月底天氣因為突然轉暖，冰開始融化，三天之內有八人在融冰事故中喪生，今年為止，已有九人淹死在冰湖裡，而去年則共有10個人喪生。融冰安全委員會項目經理珍（Jan Insulander）表示，他對人們繼續在冰上行走感到震驚。 （完）