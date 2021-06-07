法國汽車革命 迷你電動車14歲就能開

【文／曾婷瑄 （中央社駐巴黎記者）】

面對過多的車輛、嚴重空汙與熱島效應，電動車發展成為法國政府著眼的目標。蔚為風潮的汽車共享概念也徹底顛覆法國新世代對汽車的看法─汽車主要是一種服務，並非一定要是私人財產。

去年5月底，法國第一波封城剛解除，各行各業都處於低迷狀態，汽車業更是受害最慘重的產業之一。然而，危機就是轉機，去年竟成了法國電動車銷售的飛躍性突破年。

80億歐元振興汽車業 五年內產百萬電動車

為提振汽車業，總統馬克宏在這時宣布了最新的汽車產業藍圖與措施─讓法國成為歐洲無汙染汽車的第一大國，並在五年內生產超過100萬輛電動車、可充電式油電車或油電車。

除了振興產業、增加全國充電基礎設施外，刺激市場買氣也是政策重要一環。法國政府宣布的80億歐元振興汽車業方案，其中包括10億歐元的補貼，用來鼓勵民眾購買環保車。自去年6月起，購入一台電動車就可獲得政府7,000歐元（約新台幣2萬3,800元）補助，若是從汽柴油車轉為電動車，則可再獲得最多5,000歐元的津貼。

補貼政策對市場的刺激立即見效，雷諾電動車貿易行銷負責人布維耶（Emmanuel Bouvier）指出：「在宣布補助政策後，我們的銷售便一路攀升。（去年）6月間，Zoe車款在法國銷售增加200%，歐洲銷售則增加107%。」

雪鐵龍推超迷你電動車 鎖定年輕族群搶利基

同樣在去年5月，法國大廠雪鐵龍正式推出革命性的兩人座微型車款Ami（法語的「朋友」）─最大功率6kW的百分之百電動四輪車，搭配5.5kWh的電池供電。法媒形容Ami「已不算是車子⋯⋯超輕量485公斤（含電池），這款『四輪的不明移動物』最高時速45公里，但在巴黎，大部分道路僅限速30公里」。

這款微型電動車鎖定的目標不在銷售，而是法國蓬勃的共享汽車市場。因此，一上市就推出網路租賃服務，幾個月後更加入Free2Move電動車共享平台。

尤其，使用Ami四輪車不需要駕照，依照法國法規，只要年滿14歲，就可以駕馭這款微型車，鎖定年輕族群用意明顯，不僅搶先取得利基，也成功打出市場區隔。

法國可謂推廣電動車共享的先鋒國家之一。早在2003年，巴黎市政府面對過多的車輛、嚴重空汙與熱島效應，便開始構思公共運輸的綠色革命。

2011年共享電動車計畫Autolib’正式上路，選用歐洲最大車身製造商、義大利Cecomp製造的電動車，搭配法國製造的鋰離子電池與引擎，獨步全球，成為全球第一個公共電動車共享項目。

此後，電動環保車發展成為法國政府著眼的目標，以及面對環境汙染的解方。而蔚為風潮的汽車共享概念也徹底顛覆了法國新世代對汽車的看法─汽車主要是一種服務，並非一定要是私人財產。

法國電動車共享商機大 歐洲四大車廠投入戰局

自2016年開始，歐洲車廠也開始瞄準法國電動車共享商機，準備投身戰局。寶獅雪鐵龍集團搶先開發上述提到的Free2Move，提供電動車共享服務，可以小時、日、週或月計算租賃，更為彈性。隨後更推出不需要定點充電的流動式汽車共享模式，進攻法國、西班牙、葡萄牙，甚至美國的共享電動車市場。

戴姆勒和BMW合作打造Share Now平台，提供Smart電動車、賓士、Mini等車款，更好的是，個人車主也可以分享自己的車。BMW集團法國公司負責人薩利蒙（Vincent Salimon）表示，多虧數位鑰匙功能，車主可透過智慧手機傳送訊息，把座車出借他人。

雷諾同樣也結合自家電動車Zoe與應用程式Zity在巴黎與蒙貝列（Montpellier）等城市推出流動式汽車共享。

2017年，大巴黎地區共有近4,000輛公共Autolib’電動車，並有1,100個充電站，平均一天執行1萬趟的路程。然而，因為維護與管理問題，加上營運赤字，營運單位波洛黑（Bolloré）集團2018年提前與巴黎市政府解約。

2019年，巴黎市政府宣布全新公共電動車服務Mobilib’將正式取代Autolib’。這一次，由四家營運商─Ada、Communauto、Drivy與Ubeeqo共同承包，主要提供充電式混合電動車，其餘則為燃料混合動力車。

另一個值得注意的是，電動車共享模式如今也不再是法國各大城的專利，愈來愈多公共運輸稀少的小型村鎮開始引進電動車。例如人口僅8,000的普瓦里市（Privas）政府今年初購入三輛電動車，提供居民外出購物等短暫用車需求，居民可上網預訂使用時間，兩個小時僅5歐元。

力拚汽車工業生態轉型 2040年前停售汽柴油車

法國電動車市場至今仍不斷成長，根據歐洲電動車發展協會法國分會表示，今年3月電動車牌照發放量為1萬6,567張，是去年同期的179%。以累積數量而言，今年第一季電動車牌照數量達3萬3,000多張，較去年同期增加20%。

法國政府與相關汽車產業大廠近年來皆積極發展更適合環境永續發展的乾淨運輸，2017年時任生態部長余洛（NicolasHulot）更宣布將在2040年前終止汽柴油車銷售，雖然野心勃勃，卻也非紙上空談。

法國近幾年來一連串的電動車發展激勵措施，包括2018年馬克宏簽訂矢言要增加電動車銷售的五年產業新策略、2019年要求大量降低新車碳排標準的運輸轉型修正法案，以及全國汽車充電柱設施與用電的整體規畫等，確實在在展現法國汽車工業生態轉型的決心。（完）