德國汽車工業的逆襲 福斯搶當電動車霸主

【文／林育立 （中央社駐柏林記者）】

歐洲最大車廠福斯，可說是德國最積極投入電動車的汽車製造商，小型房車ID.3和休旅車ID.4最近在歐洲先後上市，目標是2025年前每年至少賣出100萬輛電動車。

德國街頭最近不僅特斯拉（Tesla）的數量變多了，也經常出現造型前衛的福斯（Volkswagen）電動車ID.3和ID.4的蹤影。尤其在大城市，電動車普及的速度有目共睹，充電也愈來愈方便，電動車時代的來臨似乎比原先預期的還快。

德國邁入電動車時代 10年內設百萬充電樁

表面看來，不用燃油引擎、改用馬達作為汽車動力來源是電動車與傳統引擎車最大的差異。電動車不排放二氧化碳和廢氣，又有加速快、沒有引擎噪音、不大需要保養等優點，開習慣的人通常讚不絕口，很少人想換回燃油車。根據德國的民調，近九成電動車車主下一台車想再買電動車。

對消費者來說，買電動車最大的心理障礙是擔心沒地方充電，這點德國在過去幾年已大幅改善。德國的面積約台灣10倍大，目前全國有逾4萬座充電樁，其中5,000多座是快速充電樁，也就是說只需20分鐘電池就可充飽八成。高速公路沿線的休息站都設有快充站，幾家大型連鎖超市還提供免費充電服務，充電可說愈來愈方便。

德國正大力擴充充電基礎建設，並給予民眾多達900歐元（約新台幣3萬元）的補貼在家中車庫安裝壁掛充電器。按政府規劃，到2030年德國將有1,000萬輛電動車，屆時全國將設置100萬座公共充電樁，也就是每10輛車就有一座充電樁。

續航力不足是消費者不敢買電動車的另一原因。不過，回到真實的駕駛狀況，就會發現這樣的恐懼沒有必要。根據德國的一項研究，一般人開車只有約1%的情況車程超過100公里，因此目前純電動車平均300公里的續航力可說綽綽有餘。

政策補貼、選擇多元 電動車成消費者心頭好

歐盟迫於強大的減碳壓力，嚴格規定新車碳排上限，車廠如果沒有達標將面臨巨額罰款，進一步刺激電動車的普及。

在德國，電動車車主可在2030年以前免繳牌照稅。為保護本國汽車工業，避免被歐盟罰款，德國政府去年更加碼電動車補貼，只要買全新的純電動車，即可獲得政府6,000歐元和車廠3,000歐元的補貼，加起來9,000歐元，相當於新台幣30萬元，而且這項補貼將一直維持到2025年，鼓勵消費者投入電動車的懷抱。

以充飽電續航力逾400公里、去年9月開始交車的福斯新款電動車ID.3為例，目前只要不到3萬歐元即可擁有，與同級的燃油引擎車Golf相當，讓消費者趨之若鶩。

受惠於政府補貼，德國電動車市場去年出現爆炸性成長。五年前，電動車占新車銷售量還不到1%，去年已超過13%。根據日產（Nissan）4月公布的調查，歐洲開燃油車的車主，多達七成正考慮下一台車要買電動車。

近年歐洲消費者電動車的選擇也比以前多，去年德國共有49款純電動車和79款油電混合車可供挑選，其中，雷諾（Renault）的Zoe、BMW的i3、特斯拉的Model 3、福斯的e-Golf、戴姆勒（Daimler）旗下的smart EQ fortwo是賣得最好的電動車，現代（Hyundai）的Kona和日產的Leaf銷售成績也相當理想，受到德國車主的喜愛。

不只電動還要「自駕」 車廠轉型軟體和服務業

去年賣出近1,000萬輛車的歐洲最大車廠福斯，可說是德國最積極投入電動車的汽車製造商，小型房車ID.3和休旅車ID.4最近在歐洲先後上市，目標是2025年前每年至少賣出100萬輛電動車。電動車今年約占集團營業額的6%，按福斯規劃，10年後將超過一半，包括旗下的奧迪（Audi）、保時捷（Porsche）等品牌將至少有70款純電動車。

目前中國是全球最大的電動車市場，歐洲急起直追，美國則相對落後。不過，除了汽車動力來源的改變，歐洲汽車工業思考的還有數位化為交通帶來的變革，從與日常生活結合的程度和應用深度來看，未來帶領全球電動車革命的可能是歐洲。

福斯總裁迪斯（Herbert Diess）4月底接受德國《商務日報》（Handelsblatt）專訪時指出，對汽車工業來說，數位化才是真正的挑戰，隨著自動駕駛技術成熟，車廠的商業模式將出現根本的變化。

目前汽車已是結合軟硬體、高度複雜的產品，迪斯相信人類交通未來將由軟體主宰。因此，福斯近年減少採購含軟硬體的整套零組件，改僱用軟體工程師自行研發，從傳統的製造業逐漸轉型成軟體公司，向特斯拉看齊。

迪斯很清楚，汽車工業未來將面對完全不同的競爭對手，連蘋果和中國網路巨擘百度也打算生產電動車。他預言，自動駕駛在2025年引進後，普及的速度將非常快，到時車廠將提供無人計程車服務，「載你下班回家或去度假，你在車上可以睡覺或看電視」，進一步轉型成服務業。（完）