科技人才出走潮 舊金山怎麼了？

【文、攝影／周世惠 （中央社駐舊金山記者）】

疫情不但讓舊金山科技業遠距上班，也讓人們重新思考生活價值觀。人才出走，已成這座城市的第二波「流行病」。

325天， 這是舊金山郊區阿拉美達（Alameda）郡一年來餐廳業禁止室內供餐的天數；八個月又兩天，這是舊金山美髮業防疫不能開業的日子。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情席捲全球，當2020年3月17日舊金山實施居家防疫令時，很多人以為只是幾個星期，最多一個月，然而舊金山唱了一年空城計，染疫人數才終於銳減，隨疫苗開打逐步解封。然而，社會問題合併人才出走已成第二波「流行病」。

遠距就能上班 出走人數暴增

33歲韋克爾（Luke Wicker）是英國人，效力社群媒體臉書（Facebook）的他，今年3月在網路貼出他跑遍舊金山附近76座山峰的照片，作為住了六年舊金山的「畢業禮物」。他搬回英國與家人住近一點。

疫情讓人們重新思考生活價值觀，而科技業有個「特權」：遠距上班。

大型科技公司把辦公室搬到網路，包括舊金山的微網誌服務商推特（Twitter）、旅遊住宿網Airbnb、雲端資料公司Dropbox都紛紛當起二房東，把用不到的辦公室面積分租出去。

究竟多少人搬走？加州政策研究室（California Policy Lab）指出，2020年最後九個月和2019年同期相比，離開舊金山者增加650%，從5,200人上升到3萬8,800人。

出城避疫去 看宅配動向就知道

觀察人們遷移的指標，包括搬家貨車趟次、社群平台通知、房租跌幅，以及最新的「網購消費稅」。

閉關防疫期，算算家裡有多少宅配紙箱？調查發現，疫情之年舊金山從網路銷售增加的稅收僅1%，同在北加州沙加緬度郡（Sacramento County）增加32%，南加州洛杉磯與聖地牙哥各增加31%和38%。

經濟學家艾根（Ted Egan）說，網購消費稅的指標說明「人們不在舊金山」。「舊金山一個墨西哥捲餅15美元，在聖地牙哥是6美元，沒什麼好捨不得。」語出一位移居者務實的思考。

德州不徵所得稅 科技新創大遷移

蘋果公司（Apple）總部大飛船造型的園區沒有停止興建、搜尋引擎龍頭谷歌（Google）仍一直擴張版圖。不過，人們離開舊金山灣區是真的。

遊戲軟體影音串流平台Twitch共同創辦人賈斯汀．闞（Justin Kan）去年在推特發文問：「我們要賣掉舊金山房子，建議我們搬到哪裡、為什麼？」

做大數據聞名、總部在丹佛的帕蘭泰爾技術公司（Palantir）共同創辦人朗斯德爾（Joe Lonsdale）回應：到奧斯汀！有新的科技生態鏈，德州是建立自由社會的好地方、電腦公司戴爾（Dell）在附近，德州大學奧斯汀分校富盛名。

即使總部沒動，蘋果、谷歌母公司Alphabet、位在西雅圖的電商龍頭亞馬遜都進駐奧斯汀；電動車特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）宣稱已搬德州。稅率比加州優惠，不徵個人所得稅，惠普和甲骨文公司遷總部，啟動德州新紀元。

以往大型科技企業和新創公司不惜重資把總部設在舊金山矽谷，科技人相濡以沫的創新風格和創業精神，「出走舊金山」現為另類矽谷履歷。

舊金山房價貴參參 社會問題逼走人

中小型城市的科技新創主管發現，來自舊金山的求職者增多、紐約次之；猶他州、亞利桑那州、明尼蘇達州和德州，甚至歐、亞洲都有「舊金山畢業與在業」的科技人遷居。

思科系統公司（Cisco）設計師羅塞梅爾（Mike Rothermel）告訴《紐約時報》，用舊金山公寓的房價，換到科羅拉多州波爾德（Boulder）大豪宅，熱情的新鄰居送蛋糕、手寫卡片歡迎他們。

舊金山和紐約曼哈頓強勢經濟背後是高昂生活費，但如果犯罪、塞車、教育品質和惡意的種族攻擊成為大環境難解之題，人們會用腳投票。兩個不公開臉書社團「離開加州」（LeavingCalifornia）和姊妹版「後加州生活」（Life After California），會員人數各超過4萬人且還增加中。

去年北加州野火季，一位台裔網路創業者在古柏迪諾（Cupertino）家中坐看孩子穿睡衣上網課、聞燒焦空氣味，而且還有幾天供電不穩，她說，「我覺得傻，台灣那麼多機會，我幹嘛不回去」？

留住舊人、吸引新人是城市繁榮的關鍵，尤其舊金山市政預算達140億美元。

當年輕人回家與爸媽同住或近住、小家庭前往宜居環境養小孩，一旦疫情結束，他們是否回籠舊金山是有趣的議題。

住宅和商業的租金都下降後，肯定有人從中獲益，那可能是舊金山另一新頁。

（完）