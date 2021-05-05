疫情拖累倫敦 英國租屋市場重布局

【文／戴雅真 （中央社駐倫敦記者）】

根據分租網站Spare Room在2020年底進行的調查，有27%的倫敦房客在疫情爆發後想要逃離大都會，更有13%的人不打算回來。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情在全世界蔓延，英國2020年3月發布封城措施，所有人都被「禁足」，除了有重要工作必須出門，以及採買必要生活用品和求醫之外。

禁足令每三週進行評估，結果是延長一個三週、又一個三週、再一個三週。英國民眾從期待生活恢復正常，到只奢望能夠出門走走。

疫情慘重的英國，直到2020年7月，餐飲業和商店才逐步恢復營業，但政府依舊建議盡可能在家上班，且下一波疫情蠢蠢欲動。

疫情重創 外籍人口逃離英國

倫敦寸土寸金，交通費也令荷包大失血，許多人蝸居在市中心小房子，或是與人分租，用空間換取時間，只為了方便上班。然而，禁足令實施後，通勤需求大減，又不被允許自由出門，許多人只能躲在小房間，或是與室友24小時相處、大眼瞪小眼，難免產生摩擦。

有些人受不了長達數月關禁閉，選擇逃離英國。根據英國卓越經濟統計中心（ESCoE）統計，在2019年第三季到2020年第三季，非英國出生的外籍人口當中，有多達130萬人離開了英國。牛津大學的類似研究指出，「出走」人口約在40萬至60萬人之間，當中20與30歲的勞工年齡層向外流動最多。據信他們在疫情爆發前多在酒吧、咖啡廳或餐廳工作，因此在疫情爆發、英國封城後，生計受到巨大影響。

研究人員表示，年輕世代通常比較說走就走、牽掛較少，或許是這個年齡層較多人離開英國的原因之一。而在倫敦，非英國出生人口離開的人數最多，這或許是因為倫敦本來就是餐飲、旅遊和觀光業等受疫情衝擊最嚴重的產業中心。

生活成本重壓倫敦租客 疫情成最後一根稻草

能夠逃離英國的人離開了，而無法離開英國的人，逃離大都會成為另一項選擇。

一方面追求更大的生活空間，另一方面也是為了更低的生活成本。畢竟在英國，大都會和城鄉的房價與物價可謂天壤之別。

根據分租網站SpareRoom在2020年底進行的調查，有多達27%的倫敦房客在疫情爆發後想要逃離大都會。

調查發現，不僅超過四分之一倫敦房客打算離開倫敦，更有13%的人不打算回來。這13%當中，有半數希望落腳在海濱小鎮或鄉間，而非英國其他大城市。

SpareRoom的賀勤森（Matt Hutchinson）表示：「2021年的英國租賃地圖已經重新布局，而倫敦是最大輸家。」

他說：「無論是疫情影響觀光業、餐飲業、藝術界，或是租客希望有更多戶外空間，或是大家逐漸了解到有很多工作其實可以在家上班，倫敦都已經失去了它的居住吸引力。」

賀勤森表示，隨著遠程上班變成新常態，英國的經濟或許將轉型為較不依賴倫敦與英格蘭東南部的型態。一旦這種型態成型，倫敦的房價將很難迅速回升。

SpareRoom的報告也發現，倫敦租屋價格出現些微下滑，但其他地方的房租卻逆勢成長。

疫情按下暫停鍵 遷居小鎮愛上慢活

大都會的繁忙生活使人透不過氣，也讓人缺少反思的時間。疫情爆發後，生活步調的改變，讓許多人開始思考人生，比起汲汲營營追逐名利，轉變為更加重視生活的「質量」，選擇從都市叢林遷居到郊區，享受「慢活」。

每天在鳥鳴聲中起床，閒暇時到海邊散步，感受海浪在腳邊輕撫、細沙在趾縫中滑過，或許還有一條大狗在旁奔跑，聽起來好似退休後的夢幻生活，在疫情爆發後，卻成為許多年輕世代的嚮往。

從教師轉行當藝術家的阿廷史托爾（Zoe Artingstall）接受媒體訪問時表示，她在疫情期間從倫敦搬到東南部的濱海小鎮馬蓋特（Margate），從此不再需要忍受半夜警車警笛聲和垃圾車收集垃圾的聲響。

她和伴侶在倫敦租兩房公寓，每月花費1,400英鎊（約新台幣5萬5,000元），但現在同樣的價錢，他們享有一整層公寓，包括可以用來創作的兩間套房，以及無敵海景。

她說：「住在倫敦時，感受不到壓力不斷積累，還有快速生活步調造成的負擔，直到搬到郊區，才發現倫敦生活對身體造成多大負荷。雖然我和我的伴侶才30歲出頭，但已經開始希望享有乾淨的水和空氣，還有不必每天早上6點起床通勤，趕著8點半前上班。」

有些人起初搬家或許出於金錢考量，因為長時間封城讓人失去收入，只能搬到租金相對便宜的地方，等待疫情過去，卻因此愛上郊區。

疫情爆發後，塔姆辛喬治（Tamsin George）在2020年3月底立刻從倫敦搬到約克郡的馬爾頓（Malton）。她當時失業又疲憊，但遠離倫敦的繁忙，呼吸鄉間的新鮮空氣讓她重獲生機。她表示：「很多年輕人不想留在倫敦，卻又覺得必須留在倫敦，才有高薪和工作機會。但當一切都暫停時，你才發現那些都不值得。封城推了我們一把，讓我們把生活列為優先。」（完）