無法忘懷的藍 暢游海洋之國帛琉

【文、攝影／王化裕 （旅遊作家）】

戴面鏡入水，放眼下望，數以百計的水母在身邊悠游，那宛如另個宇宙、平靜又夢幻的景象在眼前真實上演，感動得我熱淚盈眶、面鏡積水！

聽聞台灣開放與帛琉旅遊泡泡的話題再起，霎時間讓我的記憶返還到國境關閉前一年，那趟每每閃過腦海、仍驚豔無比的帛琉之旅。

如果要賦予這段旅程一抹色彩，絕對是「藍」，只是這藍的層次豐富，也絕非一種；它可以是洛克群島（Rock Islands）的湛藍，是牛奶湖的土耳其藍，是水母湖的綠中帶藍，也能是與鯊魚相遇深海的寶藍。當我乘坐四人小飛機升空，航程約40分鐘，腳下除了蒼翠的密林島嶼、潔白的貝殼沙灘，剩下便是上帝打翻藍顏料潑灑出的漸層色調，彷彿窮盡人間詞彙，也無法說清到底有幾種藍。

與藍色海洋共生共存的島嶼國度，帛琉是名符其實的海洋之國，相較台灣早年教育民眾畏海、拒海甚至禁海，帛琉人與海洋的關係實在密切太多，比如全球第一個鯊魚保護區就在帛琉。2012年，廣達10萬多公頃的「洛克群島-南方潟湖（Southern Lagoon）」被收錄世界遺產名錄，不僅是自然遺產，也因千年部落文化遺址而列入世界文化遺產。

對海洋環境的重視，反映在入境時，移民官在護照印上《帛琉誓詞》，外國旅客必須簽署宣誓才能入境：「帛琉之兒女，我身為貴境之客，僅立此誓，以能維衛和保護貴鄉之美麗而獨特的島嶼家園。我發誓會輕手輕腳、行事仁善、小心探索。不是給我的東西，我不會拿走。不傷害我的事物，我不會傷害。我留下的唯一印跡是會沖刷掉的腳印。」

只簽個名，真能讓旅客乖乖愛護環境？第一，違背誓言，最多可罰款百萬美元！第二，多了這份儀式感，我時時記得自己許下的承諾。等離境前，移民官又在護照上添了一枚戳章，只是這回換成可愛的水母造型章，「謝謝您旅程中守護海洋環境，歡迎再來帛琉，與我們的水母共游」，我私心賦予印章以上對白。

說到水母，帛琉的無毒水母湖，算得上當地的觀光名片了，我閱讀過一些網上關於水母數量減少、導致景點關閉的資訊，但到了帛琉再三詢問的結論卻是：黃金水母數量確實減少，但水母湖卻從未完全關閉，而近年數量已漸漸回升。

2019年拜訪帛琉，也是第一次在水母湖浮潛，戴面鏡入水，放眼下望，數以百計的水母在身邊悠游，那宛如另個宇宙、平靜又夢幻的景象在眼前真實上演，感動得我熱淚盈眶、面鏡積水！

根據再訪水母湖的同行友人說，數量比從前相差太多，雨量驟減、人為干擾，都可能是導致水母失蹤的因素，所以下水前禁擦防曬乳、並嚴禁觸摸水母，成為遊覽水母湖遊客的共識。

另個到當地才獲得的情報是，帛琉水母湖其實不只一處！但未來是否開放新水母湖？仍屬未定之天，得經過各方「喬」了後才有結論。

在帛琉，舉凡大事都得拿出來討論一番，即使如今的帛琉為總統制，由人民選舉國會議員，但涉及眾人之事，還要南、北兩地酋長點頭才能運作。

這項傳統發源自古代帛琉，由於島嶼眾多、各地部落分治，有利益衝突往往導致征戰殺伐，後來逐漸演變成集會討論。酋長、男子聚集起來，進入俗稱男人會館的「傳統會館（Bai）」商議，女性雖無法入內，卻擁有推舉酋長之權，所謂「源頭管理」大概就是這種智慧吧！

帛琉共和國在西元1994年完全獨立前，經歷原始部落之外，西班牙、德國、日本、美國都曾管理或統治過這300多座島嶼，也遺留不少歷史痕跡。比如德國曾為了開鑿磷礦的航運需要，在洛克群島南端水域中炸出一條長數百公尺的水道，如今成為潛水愛好者的必遊勝地。在大島（Babeldaob Island）極北點的廢棄遺跡，原是第二次世界大戰期間日本建立的守望燈塔，今日被颱風侵襲過的斷垣殘壁間，還能發現「昭和」字樣石碑。

大島東部新建立的首都美麗坵（Melekeok），仿照美國白宮造型所建的辦公大樓氣派雄偉，政府機關、國會議堂及總統辦公室皆坐落於此，儘管位居政治中心，對於一般民眾與遊客入內參觀都來者不拒，帛琉人的親切隨和，可見一斑。

來到海洋之國，水下活動必不可少，水母湖、牛奶湖等浮潛充其量只能當開胃菜；背起氣瓶出海水肺潛水，才能真正見識帛琉之美，也可順道驗證海洋子民的保育成績。

縱觀整個帛琉海域，能叫得出名字的潛點多達30處以上，較知名像前述的德國水道、藍洞、藍角、大斷層，還有潛水老手最愛的沉船（其中日軍二戰沉船甚至浮潛就能欣賞），想一次全部攻略可不簡單。

淺嘗了烏龍水道（Ulong Channel），沿途飽覽玫瑰珊瑚和熱帶魚，憨態可掬的燕魚一點都不怕人，小狗似地跟前跟後，十分熱情；數百歲的帛琉國寶硨磲貝，比一個成年人環抱還巨大（當然，您不可以碰牠），讓我相信維納斯真的能端立其上；緊接著潛到水下20餘米，黑鰭鯊出現了！看牠們流線身型、優美姿態，忍不住踢起蛙鞋跟了上去，當然，在頂級海洋獵食者的速度面前，一切努力都是徒勞，只能任憑牠忽然出現，又隱沒在幽幽深藍中。（完）