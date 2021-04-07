美國新亞太戰略成形 直球對決中國挑戰

文／徐薇婷 （中央社駐華盛頓記者）】

美國總統拜登上任前幾天，他的團隊向記者證實，曾在前總統歐巴馬時代出任亞太助卿的康貝爾（Kurt Campbell）將出任白宮新設的「亞洲沙皇」一職，主責亞洲事務。

這項人事消息讓擔心拜登恐恢復歐巴馬時代對中政策、緩和川普任內所形塑對北京強硬態勢的人士，至少能暫時鬆一口氣。

中國不再隱藏威權野心 美國外交政策「轉向」

「亞洲沙皇」一職的正式稱謂為「印太事務協調官」（Coordinator for the Indo-Pacific），設立這項新職位，並指派在中國問題上屬相對強硬的康貝爾出任，意味著亞洲將是拜登任內重點項目之一，也顯示這位新總統將嚴肅看待中國挑戰。

2009年至2013年擔任亞太助卿期間，康貝爾負責台灣、中國、日本、南北韓等亞洲多國事務，他也是歐巴馬時代「重返亞洲」（Pivot to Asia）政策重要制定者之一。

歐巴馬執政時期，美國對中國採取交往接觸政策，強調雙邊合作，淡化檯面下競爭角力。面對中國壓迫、脅迫鄰國與自身人民，美國也多睜一隻眼閉一隻眼。

但近幾年，中國不再隱藏威權野心，除透過孔子學院在全美進行外宣行動，也積極在全球布局5G。種種作為讓華府人士認清美中關係「戰略競爭」本質，也意識到一味姑息只會讓中國更肆無忌憚進行侵略作為，踐踏人權、民主及法治。

康貝爾就是認清美中關係本質的人士之一。卸下亞太助卿職務後，康貝爾2016年出版新書《轉向》（The Pivot），他在書中主張美國應與現存盟友強化關係，並與印度、印尼等國家拉近距離，以因應中國的崛起。

2019 年，康貝爾也與現任白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）共同在《外交事務》（Foreign Affairs）撰文，探討美國如何同時挑戰中國，又與中國共存。他們在文中明白表示，美國正經歷冷戰結束以來最重要的外交政策重思。

他們指出，華府人士已逐漸形成共識，認為與中國交往時代已經過去。美國交往政策一大錯誤，就是以為與北京往來就能根本性改變中國政治體制、經濟與外交政策；但美方現在也應避免以為競爭就能成功轉變北京的錯誤假想。

認清美中競爭本質 聯合盟友遏制中國擴張

這項對美中關係本質的頓悟，不只體現在拜登任命康貝爾擔任「亞洲沙皇」上，也顯露在拜登政府執政後的各項作為，更協助形塑美國的新亞太戰略。

首先，拜登政府雖多次指出，在符合美國利益時會與中國合作，但其對中政策其實在某種程度上延續了川普路線。

除了公開承認美中「競爭」本質，拜登政府也認知到在面對中國挑戰上，強化與理念相近盟友關係、捍衛人權民主的重要性。

拜登3月12日參與「四方安全對話」（美國、日本、印度和澳洲）首次線上峰會，這個論壇的宗旨是推動「自由開放的印度太平洋地區」。接著國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）出訪日韓，和兩國外交、國防首長會面後，布林肯與國安顧問蘇利文3月18日才與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外交部長王毅會晤。拜登政府顯然是在實行聯合盟友、反制中國的策略。

拜登團隊譴中不避諱 猛踩北京「紅線議題」

另一個值得注意的是，相較於過去民主黨政府面對中國不當作為只會隱晦批評，或是點到為止，拜登團隊譴責起中國毫不避諱，他與中國國家主席習近平2月10日首度通話內容就是鮮明例證。

拜登在電話中雖與習近平就對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）、全球公衛安全、氣候變遷及防止武器擴散等議題交換意見，展現美國在特定領域與中國合作的意願。但拜登政府一連對台灣、香港與新疆等諸多北京所謂「紅線議題」表達關切，顯示他的政府不會因為與中國合作，犧牲掉人權與民主。

具體例子還包括美日的外交、國防首長3月16日在東京舉行2+2高層級會談，聯合聲明除就中國「脅迫與破壞穩定行為」提出警告，並特別提到台灣海峽和平穩定的重要性。

最受全球矚目的是3月18日的美中會談，雙方一開場就激烈指責對方政策，兩大強權把近年的緊張關係搬上檯面相互數落。布林肯開頭就羅列美國對中國的不滿，包括網攻、打壓新疆、香港與台灣，稱這些行為「威脅到維持全球穩定的法治基礎」。

種種動作都透露出拜登政府清楚現今時局已不同，過去歐巴馬時代對中國採取交往接觸政策、淡化人權民主議題的舊思維不再適用。而拜登政府會如何聯合理念相近國家，反制威權中國、捍衛全球人權與民主，且在必要時尋求北京合作，將決定未來四年美中關係走向，也可望在亞太區域賦予美國新角色。（完）