經貿「脫歐入亞」 英國加入CPTPP為這樁

【文／陳亦偉 （中央社編譯組長）】

在脫離歐盟屆滿一年之際，英國今年2月1日正式申請加入由11個環太平洋國家組成的《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），預定春天展開談判，力圖在退出歐盟後，強化與亞太地區之間的貿易連結。英國是第一個申請加入CPTPP的非創始成員國，若成功加入，將是組織內繼日本之後的第二大經濟體。

喊話拜登重返CPTPP 為英美貿易關係鋪路

英國國際貿易大臣特拉斯（Liz Truss）利用與今年CPTPP輪值主席國日本和紐西蘭舉行三方部長級會談時，正式請求加入CPTPP。英國首相強生在聲明裡說：「我們在脫歐一年後，將締造新的夥伴關係，將為英國人民帶來龐大的經濟利益。」

特拉斯表示，未來對英國產品而言，「特別是亞太，那才是大市場、是不斷增長的中產階級市場，英國企業當然必須走出去並抓住機會」。

如果英國獲認可加入，將成為CPTPP的第一個新成員國。CPTPP於2018年12月30日生效，目前有澳洲、加拿大、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、新加坡、秘魯、越南、汶萊、智利11國，國內生產毛額（GDP）總額約占全球13%，市場人口5億人。英國加入後，這個貿易集團的GDP總額將占全球逾16%；中國、泰國都表達加入意願。

CPTPP前身是《跨太平洋夥伴協定》（TPP），是美國在歐巴馬時代力推、以美國為中心構建的區域貿易組織，其中有部分為美國量身定制的條款，整個協定也被視為對抗中國經濟崛起的產物。但本該是組織一員的美國，卻在2017年川普任內簽署行政命令退出，迫使剩下的成員改以CPTPP繼續「未竟之功」。

強生希望美國總統拜登也能帶領美國重新加入CPTPP，為英美建立更緊密的貿易關係鋪路。不過拜登已表明，將以改善國內經濟為首要之務，之後才會簽署新的貿易協議，因此美英貿易協議、或申請加入CPTPP顯然都非當前要務。

另有評論指出，CPTPP無疑是2021年全球區域經濟整合新亮點，除英國正式申請加入外，之前台灣、南韓、印尼、菲律賓等東亞國家均表達有意加入，但CPTPP似乎只鍾情於英國，特別是英國得到CPTPP龍頭日本強力背書，甚至將支持英國加入CPTPP納入英國與日本自貿協議文本裡。

昔日不落帝國 如今政經分量江河日下

英國曾號稱日不落帝國，歷史上曾在政治、經濟領域均處全球霸主地位。第一次世界大戰前夕，連同各殖民地在內，英國GDP曾占全球逾35%；第二次世界大戰後，儘管GDP全球占比已不若美國的23.6%，但仍有18.5%；到2020年，根據國際貨幣基金（IMF）資料，英國的GDP規模雖仍高居全球第六，但全球占比已降至3.26%

綜合外電報導，英國是受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情打擊最嚴重的國家之一，2020年GDP負成長9.9%，預估2021年可正成長4%、2022年7.3%，預計到2022年中期可能回升至疫情前的水平，並在之後逐年增長1.7%、1.6%和1.7%

按英國政府的說法，去年與CPTPP集團的貿易額約1,110億英鎊（約新台幣4.3兆元），自2016年英國公投決定脫歐以來，成長了8%。而加入CPTPP後將能調降餐飲、汽車等產業的關稅，企業人士也能更易於進行商旅，享有原產地規範所帶來的好處，從而深化與亞太國家連結。

不過《金融時報》指出，距離仍是貿易的關鍵因素之一。英國政府的研究指出，2021年元旦起生效的《英日全面經濟夥伴關係協定》，長期來看能提振英國GDP約0.07%。另一份2018年的政府研究顯示，英國與非歐盟國家及貿易集團所簽署的貿易協定，長期也只能提振英國GDP約0.1%~0.4%。

拚經濟也聯美制中 工黨質疑捨近求遠

英國廣播公司（BBC）一篇文章分析，英國已與CPTPP的11個成員裡的七國簽有貿易協定，也正與其他兩國協商中，且2019年對CPTPP出口僅占8.4%，加入CPTPP短期對英國國內家庭與企業的好處不大，益處主要在於長期深化與亞太經濟體的連結。若美國之後願意回歸，更可讓英國取得與美國間的貿易優惠待遇。

香港《信報》評論指出，如英美都能加入，屆時CPTPP不僅是脫離歐盟後的英國與美國等各國建立新夥伴關係的舞台，同時也是英國和美國聯手制衡中國的工具。

英國在野工黨的影子國貿大臣索恩貝里（Emily Thornberry）表示，如同其他任何貿易協議般，英國也必須全面評估加入CPTPP的優缺點，呼籲政府徵詢公眾意見；影子外交大臣南迪（Lisa Nandy）也表示，工黨會仔細審查任何條約，並要求政府諮詢公眾。

南迪質疑強生內閣捨近求遠，表示英國民眾終將質疑，經歷多年的論辯、拔河與艱辛談判，「為何選擇離開與我們最親近的貿易體歐盟後，卻要匆匆決定加入世界另一端的CPTPP？」她還強調，就算英國能加入CPTPP，但英國並非創始會員國，是否有權否決中國加入仍是未知數。（完）