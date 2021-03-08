阿根廷關閉動物園後 轉型的漫漫長路

【文／汪碧治 （旅居布宜諾斯艾利斯）】

從阿根廷首都布宜諾斯艾利斯市巴勒摩（Palermo）區車水馬龍的義大利廣場對面一道拱門走進，眼前轉為一片綠意盎然的生態公園（Ecoparque），它的前身是擁有百年歷史、曾被控虐待動物而備受爭議的「布宜諾斯艾利斯動物園」。

惡劣的生存環境 激起解放動物聲浪

這家動物園自2016 年關閉後，數百隻動物被送到各保護區或庇護所，那裡擁有和動物們自然棲息地相似的環境。

例如，動物園的兩隻白老虎被送往美國明尼蘇達州的保護區（Wildcat Sanctuary）；三隻眼鏡熊圖帕克（Tupac）、皮納（Pina）和尼科（Nico），送往科羅拉多州的避難所；猩猩珊卓拉（Sandra）被送至美國佛羅里達州猿猴中心（Center for Great Apes）；數十隻羚羊搬遷到布宜諾斯艾利斯省的野生動物育種站（ECAS）；體型較小的動物如駱駝或山羊則被送到教育農場。

很難想像這家擁有超過140年歷史的老動物園在關閉前，占地僅18公頃的園區竟飼養了來自全球100個國家和地區共2,500多隻動物。

阿根廷前總統薩米恩多（Domingo Sarmiento）政府在1888年創建布宜諾斯艾利斯動物園，1990年代動物園轉為私人經營，造成動物生活環境惡化、處於被遺棄狀態，多次傳出動物死亡和虐待事件，引發社會譴責。

2012年耶誕節前夕，一隻北極熊因難耐高溫而死；2015年後又傳出兩隻海獅在寒假期間，相隔三天分別死亡，非政府組織Sin Zoo指控其中一隻海獅一天內被迫進行15場演出，因壓力過大勞累致死，另一隻則是被遊客大量餵食後而死亡。前後還有一隻長頸鹿、多隻巴塔哥尼亞豚鼠因飼養問題而死亡。

私人經營的動物園失去政府補貼，業者收取昂貴入場費，卻節省成本而不肯在維修上投資，造成動物生活狀況堪憂，還有許多危險設施及建築物問題，被許多非政府組織稱為「定時炸彈」，要求關閉該動物園，讓動物重返野生環境的聲浪不斷。阿根廷2000年開始出現動物權利運動，包括全球運動「湯匙革命」（Revolución de la cuchara）、拒絕以動物進行產品實驗及殘酷的動物表演和虐待動物，更重要是要求解放動物園的動物。

2015年社會主義派的布宜諾斯艾利斯市議員坎普斯（Adrián Camps）提出SinZoo生態公園計畫，提議將動物搬遷到保護區、庇護所，終結展示動物的文化。

倉促轉移動物致死 考量不周爭議不斷

2016 年6月23日，布宜諾斯艾利斯市長拉雷塔（Horacio Rodríguez Larreta）宣布關閉動物園，轉型為生態公園，並開始動物的搬遷計畫。

但改建轉型過程仍爭議不斷，負責監督的非政府組織譴責許多動物狀況不佳或遭遺棄。更糟的是搬遷動物的過程中，1,000多隻動物不僅要承受囚禁牢籠的恐懼，還遭受許多因施工改建、機器造成的噪音環境汙染。

在任何一個地方要關閉這些動物園都不容易，因許多動物的一生都在柵欄裡度過，遠離野生動物和同伴，也有許多動物健康狀況並不適合搬遷。

但動物園缺乏周詳研究及檢查動物是否適合搬遷，造成許多動物在移動過程中死亡，也顯示了對動物生命的輕視。例如送到里奧內格羅（RíoNegro）的長頸鹿拉拉（Lara）、紅毛猩猩麥斯（Max）、美洲虎探戈（Tango）、海狸鼠都在被送到保護區時死亡，還有三隻黑羚羊被指控無故消失。著名案例還包括2018年長頸鹿沙基（Shaki）、犀牛露絲（Ruth）的死亡，引起專家、動物保護團體批評聲浪不斷。

園內三隻大象的搬遷更備受矚目，尤其50歲的亞洲母象瑪拉（Mara）曾歷經虐待孤立，過去25年一直在狹小擠迫的動物園生活，在離開動物園前健康狀況不佳，曾多次出現壓力行為。

在那封閉的空間，瑪拉痛苦而耐心地等待屬於她的自由時刻到來，去年5月她終於踏上逾2,700公里持續數天的陸路旅行，移居至巴西的露天庇護所。身世坎坷的瑪拉在庇護所展開新生活，和另一隻亞洲象「拉娜」（Rana）很快打成一片，根據動物語言學家觀察牠們的溝通方式，這兩隻亞洲象很久之前應為熟識。

生態公園目前還住著兩隻非洲象庫吉（Cuky）和普比（Pupy），也預計送往巴西庇護所，但因文件和行前必要的研究，牠們必須等待更久的時間。

創造半開放環境 小動物自由遊走

事實上並非所有動物都能搬遷，有的年紀太大已無法面對艱辛的搬遷，經獸醫和專家評估決定將牠們留在原地，並改善牠們的生活空間。

2018年，原址以生態公園之姿重新開放，除了重新整修步道環境，種植更多植物，在大量動物搬遷後，生態公園目前剩700隻動物，其中279隻動物被圈養控制，其餘動物處於半自由狀態，可穿梭在園內不同區域。遊客也可以在開放角落看到海狸鼠、烏龜、孔雀、鴨子、巴塔哥尼亞野兔和南美蜥等，以及從野生動物市集拯救出的鳥類、猛禽，牠們因無法重新融入自然，被留置在野生生物救援中心，並用於教育功能，為遊客講解這些物種的故事。

革命尚未成功 但轉變已然開始

布宜諾斯艾利斯大學（UBA）哲學與文學學院主觀性跨學科研究碩士主任克拉尼奧尼（Mónica Cragnolini）說：「將動物置於供人類觀察的狀態，本身就是一種虐待！」

生態公園仍繼續漫長的轉型過程，力圖拋棄以往維多利亞式動物園，在籠子裡陳列動物的老舊模式，創造半開放環境，注重拯救瀕危物種，照顧動物並用於教育功能。

不過仍然有人批評：「動物園轉型只做了一半，現在還繼續對外展示動物，至今仍然可在園區看見那些老駱駝！」這個漫長過程，或許就像有些遊客心態至今也未改變一樣，「因為沒有看到動物而感到失望」。但值得肯定的是，至少事情已經開始有所轉變，就像母象瑪拉和那些幸運離開動物園展開新生活的動物們。（完）