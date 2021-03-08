動物園倒閉危機 疫情下反思存廢契機

【文／戴雅真 （中央社駐倫敦記者）】

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）隨著人口流動向全球蔓延，如今依舊看不到疫情的盡頭。由於全球民眾幾乎都被關在家中防疫，仰賴門票收入的各種設施營運逐漸出現問題，其中問題最嚴重的就是動物園。

動物園有許多大筆的固定開支。動物不能放無薪假，因此即使不能生財，卻依舊需要餵食、照料。部分動物園不得不裁減管理人力，伴隨而來的是動物生活品質下降、疾病不斷。對某些原本就管理不良的動物園而言，疫情帶來的財務危機更是雪上加霜。

疫情衝擊快斷糧 動物瀕臨安樂死

英國威爾斯的博斯野生動物園（Borth Wild Animal Kingdom）就是其中之一。這家動物園由特威迪夫婦（Dean and Tracy Tweedy）在2017年5月買下，試圖轉型成庇護所，但狀況不斷，曾上過英國廣播公司（BBC）節目《拯救英國最糟動物園》（Saving Britain’s Worst Zoo）。

博斯野生動物園的問題要追溯到疫情發生之前。2017年10月，動物園的一隻成年山貓逃脫，數週後被「人道毀滅」。在這隻山貓逃脫的數個月前，園方曾兩度被警告，山貓園區的樹木太高，可能會發生逃脫事件，園方卻沒有妥善處置。

在山貓被射殺的三天前，另一隻山貓因為園方「處置不當」被活活勒死，園方隱瞞六天才公布。

2020年3月，三隻非洲羚羊逃出園區，再度凸顯園內設施缺失。政府對於園方管理失去信心，發表措辭強烈聲明表示，「我方已經多次發出閉園通知，現在又發生這種事件，令當局極度失望，不信任園方能負責、安全的營運」。

山貓遭到射殺後，當局開始關注園區內動物不自然死亡的情況，並在2020年3月發布報告表示，根據園區提供清單，光是在2018年，園內305隻動物就有57隻死亡。部分物種幾乎死光，像是六隻長尾小鸚鵡就死去五隻，七隻緣翹陸龜死去五隻。

一名志工指控特威迪夫婦不當照顧、漠視，甚至盜賣動物。但特威迪夫婦把動物的死亡歸因為動物年老與疾病等自然原因，並反咬志工應該為一隻鴯鶓和三隻朱鷺的死亡負責。

根據獸醫紀錄，一隻朱鷺吞下七公分長的木頭而「暴斃」，還有一隻朱鷺吞下一大塊玻璃。

2020年5月，特威迪夫婦聲稱由於財務問題，他們的錢只夠養活300多隻動物一個星期，之後會考慮把動物「安樂死」當作最後手段。特威迪夫婦表示，他們大多數員工都在放無薪假，而政府發放的2萬5,000英鎊（約新台幣95萬元）業務救濟金也快耗盡，而動物園每週需要花3,000英鎊營運。

他們表示，錢用完後，將考慮替動物找新家，如果沒有人願意接手，就得考慮最後的手段，也就是安樂死。2020年9月，特威迪夫婦宣布暫時關閉園區，並替園區內的獅子找新家。

除了暫時閉園之外，也有小型動物園不堪虧損直接倒閉。英格蘭德文郡托奇（Torquay）的Living Coasts野生動物園，由野生星球信託（Wild Planet Trust）於2003年開始營運，在2020年6月宣布永久關閉，44名員工遭到裁員，園內動物也需找到新家。

部分馬卡羅尼企鵝之後被安排到了威爾斯的一所動物園，其他動物也陸續洽談。

動物如果都能找到新家，固然是個不壞的結局。不過，英國「善待動物組織」（PETA）表示，疫情造成動物被殘酷對待，動物園儼然成為動物的「監獄」。

PETA表示，許多動物園的主要目的本來就不是保育、不是教育，而是盈利，而這次疫情成為審慎思考動物園存廢的契機。

動物圈養壓力大 也難貢獻棲地保育

PETA指出，動物園飼養的動物大多並非瀕臨絕種的動物，即使飼養的是瀕危動物，也不可能被放回棲息地增加物種數目。更糟糕的是，動物園的盈利僅有不到5%回饋於保護自然生態。

相反的，動物園花費大筆金錢在繁殖動物計畫，部分原因是他們知道可愛的小老虎等動物寶寶有多麼「吸金」，能夠替動物園吸引大批人潮。然而，遊客卻不知道，一旦動物寶寶長大，不再「可愛」，就可能被迫和家人分開，被賣去其他動物園，或是為了騰出空間給更多動物寶寶而被殺害。

除此之外，部分私人動物園不僅展示動物，也把動物當作娛樂手段，讓動物備受騷擾或成為表演工具。研究顯示，野生動物本能上避免和人類接觸，若被迫和人類互動，會讓動物產生壓力、恐懼，導致出現不正常行為，像是踱步，或是尿糞中出現高皮質醇（一種壓力荷爾蒙）。

動物的需求十分複雜，圈養無法完全滿足，導致動物園的動物常常出現重複不斷繞圈等「刻板行為」，來克服心理上的焦躁憤怒。如果動物有遷徙、冬眠或夜行的習性，更可能對人工環境有不良反應。而有些所謂「放養」的牧場開放遊客餵食小動物，場地開闊，缺乏動物本性上需要躲避的屏障，會對小動物帶來嚴重壓力。

此外，被圈養的動物壽命通常遠短於平均壽命。例如虎鯨在大海可以活100歲，但海洋公園的虎鯨甚至很難活到50歲。

好動物園供教育研究 還是一帖綠色處方

然而，部分優良動物園確實肩負研究與教育責任。英國及愛爾蘭動物園及水族館協會（BIAZA）指出，BIAZA在英國與愛爾蘭共有122個成員，在2019年共有3,570萬人次造訪，也斥資3,150萬英鎊投入保育工作，並舉辦120萬場戶外教學。動物園對於學術研究也有貢獻，根據統計，歐洲動物園寫出的研究報告在過去10年成長三倍，約有250家學術機構與英國動物園合作，培育出不少下一代科學家。

對於動物園的觀感有好有壞，有些人提倡廢除，也有人看到動物園好的一面。不過，無可否認的是動物園在疫情當中受到撼動，而疫情結束之日遙遙無期，動物園若想挺過這一波財務缺口，就得重新思考。

方向之一是多方面經營。除了展示動物之外，在缺少綠地的地區，有大面積綠地的動物園能身兼公園，提供遊客運動、散心，是少數在封城時期能夠繼續開放的設施。部分動物園為了增加收入，推出年費制度，或是與其他機構聯名售票，各出奇招。（完）